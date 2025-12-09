Segunda vuelta en Miami: por qué las elecciones pueden marcar un nuevo precedente en más de 30 años

Las elecciones en Miami se celebraron el pasado 4 de noviembre, pero ninguno de los candidatos obtuvo la mitad de los apoyos necesarios y se convocó una segunda vuelta, pautada para este martes 9 de diciembre. Con Eileen Higgins como representante demócrata, la ciudad de Florida sembraría un precedente en más de tres décadas si resulta ganadora frente a su rival Emilio González.

Quién ganó las elecciones en Miami y qué se espera en la segunda vuelta

Higgins obtuvo el 36% de los votos en las elecciones en Miami, frente al 19,5% para González. Si la candidata del Partido Demócrata se consagra alcaldesa de la ciudad de Florida, se trataría de la primera figura desde hace más de 30 años, cuando Stephen P. Clark ocupó ese cargo en 1993.

Eileen Higgins obtuvo mayor cantidad de votos en las elecciones de Miami del 4 de noviembre Associated Press

Las encuestas más recientes de cara a los comicios locales muestran la eventual victoria de Higgins sobre González. Las intenciones de voto de 307 personas consultadas por APL Consulting, entre el 21 y el 24 de noviembre, indicaron que la candidata demócrata contó con el 34% de aprobación, frente al 31% del republicano.

Por su parte, Polymarket determinó que Higgins tiene un 94% de posibilidades de ganar las elecciones en Miami, mientras que González tiene un 6% de oportunidad de consagrarse alcalde de la ciudad.

Emilio González representa al Partido Republicano en las elecciones a alcalde de Miami X @emiliotgonzalez

Quién es Eileen Higgings, candidata a la alcaldía de Miami: qué dice sobre la inmigración

Uno de los preceptos de la campaña de Higgins son las diferencias que marca con la agenda migratoria de Donald Trump. “Tenemos puntos de vista muy diferentes sobre cómo deberíamos tratar a nuestros residentes, muchos de los cuales son inmigrantes”, dijo en diálogo con El País.

“Esa es la fortaleza de esta comunidad, que somos un lugar basado en los inmigrantes y eso es lo que nos hace especiales".

Trump se pronunció sobre las elecciones en Miami por la alcaldía Alex Brandon - AP

Higgins nació en Ohio y estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Nueva México, que compaginó con un máster en Administración de Negocios en Cornell. Su trayectoria en la política comenzó en 2009, cuando se convirtió en funcionaria del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

En 2018, trabajó como comisionada del condado de Miami-Dade por el Distrito 5, hasta noviembre de este año.

En su campaña, se refirió la adhesión de la ciudad de Florida a un programa federal que delega la autoridad migratoria a la policía local, los jefes policiales de los condados y las agencias estatales, con una opinión negativa. Higgins advirtió que buscaría opciones legales para revertir esa decisión.

Qué dijo Trump sobre las elecciones a alcalde en Miami

El mandatario republicano respaldó a González, de origen cubano, quien fue director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) durante la administración de George W. Bush.

En una publicación de Truth Social el 16 de noviembre, Trump expresó: “Es un gran honor para mí respaldar a Emilio González para ser el próximo alcalde de la hermosa ciudad de Miami, Florida".

En ese sentido, dijo que si el republicano llebaba ocupa el cargo, haría cumplir las funciones de la agenda migratoria. “Emilio apoya firmemente a nuestras increíbles fuerzas del orden, militares y veteranos, y conoce la sabiduría y el coraje que se necesitan para garantizar la ley y el orden”, expresó Trump.