Cupones SNAP en 2026: qué día de enero se recibe el beneficio

Para recibir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) se deben solicitar en el estado donde se reside y cumplir con ciertos requisitos. Para enero de 2026, este es el calendario de pagos, según el Departamento de Agricultura (USDA , por sus siglas en inglés).

Calendario: el pago de los cupones SNAP de enero 2026

El día en que se reciben los pagos de SNAP depende del estado en el que se vive. Aunque SNAP está financiado por el gobierno federal a través del USDA, es administrado por las entidades, lo que significa que los depósitos no se hacen el mismo día.

Millones de familias en EE.UU. reciben pagos de SNAP cada mes fns.usda.gov

La agencia federal tiene un calendario de pagos publicado, en el que se explica cuándo se hacen los depósitos en cada estado y el sistema de pagos utilizado:

Alabama : del 4 al 23 de enero, según los dos últimos dígitos del número de caso del beneficiario.

: del 4 al 23 de enero, según los dos últimos dígitos del número de caso del beneficiario. Alaska : 1º de enero.

: 1º de enero. Arizona : del 1º al 13 de enero, con base en la primera letra del apellido del usuario.

: del 1º al 13 de enero, con base en la primera letra del apellido del usuario. Arkansas : del 4 al 13 de enero, según el último dígito del Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés).

: del 4 al 13 de enero, según el último dígito del Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés). California : del 1º al 10 de enero, de acuerdo con el último dígito del número de caso.

: del 1º al 10 de enero, de acuerdo con el último dígito del número de caso. Carolina del Sur : del 1º al 19 de enero, según el último dígito del número de caso.

: del 1º al 19 de enero, según el último dígito del número de caso. Carolina del Norte : del 3 al 21 de enero, de acuerdo con el último dígito del SSN del titular principal de la tarjeta.

: del 3 al 21 de enero, de acuerdo con el último dígito del SSN del titular principal de la tarjeta. Colorado : del 1º al 10 de enero, según el último dígito del SSN del beneficiario.

: del 1º al 10 de enero, según el último dígito del SSN del beneficiario. Connecticut : del 1º al 3 de enero, de acuerdo con en la primera letra del apellido.

: del 1º al 3 de enero, de acuerdo con en la primera letra del apellido. Dakota del Norte : 1º de enero.

: 1º de enero. Dakota del Sur : 10 de enero.

: 10 de enero. Delaware : del 2 al 23 de enero, con base en la primera letra del apellido.

: del 2 al 23 de enero, con base en la primera letra del apellido. Distrito de Columbia : del 1º al 10 de enero, de acuerdo con la primera letra del apellido.

: del 1º al 10 de enero, de acuerdo con la primera letra del apellido. Florida : del 1º al 28 de enero, de acuerdo en el octavo y noveno dígito del número de caso.

: del 1º al 28 de enero, de acuerdo en el octavo y noveno dígito del número de caso. Georgia : del 5 al 23 de enero, con base en los dos últimos dígitos del número de identificación del beneficiario.

: del 5 al 23 de enero, con base en los dos últimos dígitos del número de identificación del beneficiario. Guam : del 1º al 10 de enero, con base en el último dígito del SSN.

: del 1º al 10 de enero, con base en el último dígito del SSN. Hawái : del 3 al 5 de enero, según la primera letra del apellido del usuario.

: del 3 al 5 de enero, según la primera letra del apellido del usuario. Idaho : del 1º al 10 de enero, de acuerdo con el último dígito del año de nacimiento del cliente.

: del 1º al 10 de enero, de acuerdo con el último dígito del año de nacimiento del cliente. Illinois: del 1º al 20 de enero, según el mes establecido previamente por el último dígito del número de identificación individual del jefe de hogar. Los casos antiguos mantienen sus fechas de disponibilidad anteriores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 y 20.

Para recibir los beneficios del SNAP, se deben solicitar en el estado donde se reside USDA

Indiana : del 5 al 23 de enero, con base en la primera letra del apellido.

: del 5 al 23 de enero, con base en la primera letra del apellido. Iowa : del 1º al 10 de enero, según la primera letra del apellido del beneficiario.

: del 1º al 10 de enero, según la primera letra del apellido del beneficiario. Kansas : del 1º al 10 de enero, con base en la primera letra del apellido.

: del 1º al 10 de enero, con base en la primera letra del apellido. Kentucky : del 1º al 19 de enero, de acuerdo con el último dígito del número de caso.

: del 1º al 19 de enero, de acuerdo con el último dígito del número de caso. Luisiana : del 1º al 23 de enero, según el último dígito del SSN del usuario. Para personas mayores y discapacitadas, los beneficios están disponibles entre el 1º y el 4 del mes.

: del 1º al 23 de enero, según el último dígito del SSN del usuario. Para personas mayores y discapacitadas, los beneficios están disponibles entre el 1º y el 4 del mes. Maine : del 10 al 14 de enero, con base en el último dígito del día de nacimiento del beneficiario.

: del 10 al 14 de enero, con base en el último dígito del día de nacimiento del beneficiario. Maryland : del 4 al 23 de enero, de acuerdo a las primeras tres letras del apellido del cliente.

: del 4 al 23 de enero, de acuerdo a las primeras tres letras del apellido del cliente. Massachusetts : del 1º al 14 de enero, según el último dígito del SSN.

: del 1º al 14 de enero, según el último dígito del SSN. Michigan : del 3 al 21 de enero, con base en el último dígito del número de identificación del beneficiario.

: del 3 al 21 de enero, con base en el último dígito del número de identificación del beneficiario. Minnesota : del 4 al 13 de enero, de acuerdo con el último dígito del número de caso.

: del 4 al 13 de enero, de acuerdo con el último dígito del número de caso. Mississippi : del 4 al 21 de enero, con base en los últimos dígitos del número de caso.

: del 4 al 21 de enero, con base en los últimos dígitos del número de caso. Misuri : del 1º al 22 de enero, basados en el mes de nacimiento y la primera letra del apellido del cliente.

: del 1º al 22 de enero, basados en el mes de nacimiento y la primera letra del apellido del cliente. Montana : del 2 al 6 de enero, con base en el último dígito del número de caso del sistema CHIMES/TEAMS.

: del 2 al 6 de enero, con base en el último dígito del número de caso del sistema CHIMES/TEAMS. Nebraska : del 1º al 5 de enero, con base en el último dígito del SSN del jefe de hogar.

: del 1º al 5 de enero, con base en el último dígito del SSN del jefe de hogar. Nevada: del 1º al 10 de enero, de acuerdo con el último dígito del año de nacimiento del beneficiario.

El hogar debe cumplir ciertos requisitos para ser elegible para SNAP y recibir beneficios Joseph B. Frederick - AP

New Hampshire : 5 de enero

: 5 de enero Nueva Jersey : del 1º al 5 de enero

: del 1º al 5 de enero Nuevo México : del 1º al 20 de enero, con base en los dos últimos dígitos del SSN.

: del 1º al 20 de enero, con base en los dos últimos dígitos del SSN. Nueva York : del 1º al 9 de enero, generalmente, según el último dígito del número de caso.

: del 1º al 9 de enero, generalmente, según el último dígito del número de caso. Ohio : del 2 al 20 de enero, con base en el último dígito del número de caso SNAP.

: del 2 al 20 de enero, con base en el último dígito del número de caso SNAP. Oklahoma : del 1º al 10 de enero, de acuerdo con el último dígito del número de caso.

: del 1º al 10 de enero, de acuerdo con el último dígito del número de caso. Oregon : del 1º al 9 de enero, según el último dígito del SSN.

: del 1º al 9 de enero, según el último dígito del SSN. Pensilvania : del 3 al 14 de enero, de acuerdo con el último dígito del número de registro de caso de siete dígitos.

: del 3 al 14 de enero, de acuerdo con el último dígito del número de registro de caso de siete dígitos. Puerto Rico : 4 de enero al 22 de enero, de acuerdo al último dígito del SSN.

: 4 de enero al 22 de enero, de acuerdo al último dígito del SSN. Rhode Island : 1º de enero.

: 1º de enero. Tennessee : del 1º al 20 de enero, según los dos últimos dígitos del SSN del jefe de hogar.

: del 1º al 20 de enero, según los dos últimos dígitos del SSN del jefe de hogar. Texas : del 1º al 28 de enero, con base en los dos últimos dígitos del número del grupo de determinación de elegibilidad.

: del 1º al 28 de enero, con base en los dos últimos dígitos del número del grupo de determinación de elegibilidad. Utah : 5, 11 y 15 de enero, de acuerdo a la primera letra del apellido del usuario.

: 5, 11 y 15 de enero, de acuerdo a la primera letra del apellido del usuario. Vermont : 1º de enero

: 1º de enero Virginia : del 1º al 7 de enero, con base en los últimos dígitos del número de caso.

: del 1º al 7 de enero, con base en los últimos dígitos del número de caso. Washington : del 1º al 20 de enero

: del 1º al 20 de enero Virginia Occidental : del 1º al 9 de enero, de acuerdo con la primera letra del apellido del cliente.

: del 1º al 9 de enero, de acuerdo con la primera letra del apellido del cliente. Wisconsin : del 1º al 15 de enero, basados en el octavo dígito del SSN del beneficiario.

: del 1º al 15 de enero, basados en el octavo dígito del SSN del beneficiario. Wyoming: del 1º al 4 de enero, de acuerdo con la primera letra del apellido.

Una persona podría ser elegible para recibir los beneficios del SNAP dentro de los siete días posteriores a la fecha de su solicitud

¿Cuánto y cómo se reciben los pagos de SNAP en EE.UU.?

El total de beneficios SNAP que el hogar recibe cada mes se llama asignación. Debido a que se espera que las familias gasten alrededor del 30% de sus propios recursos en alimentos, el pago se calcula al multiplicar el ingreso mensual neto de su por 0,3 y restar el resultado de la asignación mensual máxima para el tamaño de la vivienda.

1 persona en el hogar: asignación mensual máxima US$298

2 personas en el hogar: asignación mensual máxima US$546

3 personas en el hogar: asignación mensual máxima US$785

4 personas en el hogar: asignación mensual máxima US$994

5 personas en el hogar: asignación mensual máxima US$1183

6 personas en el hogar: asignación mensual máxima US$1421

7 personas en el hogar: asignación mensual máxima US$1571

8 personas en el hogar: asignación mensual máxima US$1789

Cada persona adicional: +US$218

Si se cumple los requisitos, se recibirán los beneficios de SNAP en una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), que funciona como una tarjeta de débito.

La EBT es un sistema electrónico que permite a los participantes del SNAP pagar sus alimentos con los beneficios Nam Y. Huh - AP

¿Qué se puede comprar con los cupones SNAP?

Los beneficios se cargan automáticamente en la cuenta cada mes. Se puede usar la tarjeta EBT para comprar alimentos en tiendas y comercios autorizados.

Cualquier alimento para el hogar, por ejemplo: