Buenas noticias para mexicanos en Florida: anuncian trámites de INE y pasaporte esta semana en Jacksonville

Los mexicanos que residen en Florida podrán realizar trámites consulares como la credencial para votar (INE), el pasaporte mexicano y otros servicios oficiales en Jacksonville, a través de una jornada del Consulado Móvil, cuyas fechas, horarios y ubicación fueron anunciados por el Gobierno de México.

Fechas de trámites de INE y pasaporte en Jacksonville

El sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, el Consulado Móvil de México se instalará en 3109 Spring Park Rd., Jacksonville, FL 32207, para atender a connacionales que vivan en el Estado del Sol, según informaron las autoridades mexicanas en redes sociales.

El Consulado de México en Orlando implementa el Consulado Móvil en Jacksonville (X/@ConsulMexOrl)

Durante esta jornada estarán disponibles los trámites de matrícula consular, pasaporte, credencial para votar (INE), doble nacionalidad, IMSS y Finabien.

De acuerdo con el consulado, el sábado 31 de enero la atención será sin cita previa, en un horario de 9.00 a 18.00 hs. En tanto, el domingo 1 de febrero solo se atenderá a personas con cita, de 9.00 a 12.00 hs.

Para agendar una cita, los interesados deben llamar o enviar un WhatsApp al +1 (424) 309-0009, o ingresar al sitio citas.sre.gob.mx, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Requisitos y costos para tramitar el pasaporte mexicano

El pasaporte mexicano puede tramitarse en los consulados de México en Estados Unidos, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por la SRE, entre ellos:

El pasaporte mexicano puede tramitarse en diferentes representaciones de México en EE.UU. si se cumplen los requisitos (X/@ConsulMexOrl)

Documento que acredite la nacionalidad mexicana , como el acta de nacimiento

, como el acta de nacimiento Identificación oficial vigente , como la credencial para votar (INE)

, como la credencial para votar (INE) Pasaporte original , en caso de renovación

, en caso de renovación Identificación de quien ejerza la patria potestad , para trámites de menores

, para trámites de menores Formato OP-7, para autorizar la expedición del pasaporte a menores de edad, cuando aplique

Una vez presentados los documentos necesarios, según el tipo de trámite, la persona interesada deberá cubrir los costos del pasaporte, que cambian según las fechas de vigencia:

1 año: US$44

3 años: US$101

6 años: US$137

10 años: US$209

Las personas mayores de 60 años y los ciudadanos con discapacidad pueden acceder a un descuento del 50%. La vigencia de un año solo se expide a menores de tres años, y el pago debe realizarse directamente en la oficina consular.

Los costos del trámite del pasaporte de México cambian, según la vigencia del documento (ARCHIVO-Gobierno de México)

Cómo tramitar el INE en EE.UU.

Los mexicanos en EE.UU. que sean mayores de 18 años de edad podrán realizar el trámite para obtener su credencial para votar o INE en alguna de las oficinas consulares ubicadas en territorio norteamericano.

Este proceso es gratuito y, según el Gobierno de México, requiere de lo siguiente:

Programar una cita al 1-424-309-0009 o a través del sistema en línea en la página citas.sre.gob.mx

al 1-424-309-0009 o a través del sistema en línea en la página citas.sre.gob.mx Documento que acredite la nacionalidad. Los mexicanos nacidos en el extranjero deberán presentar de manera adicional el acta de nacimiento de alguno de sus padres.

Identificación vigente con fotografía

Comprobante de domicilio dentro de los Estados Unidos

La credencial para votar INE se puede tramitar gratis en Estados Unidos (INE)

Una vez validado el trámite, el INE se envía por mensajería al domicilio registrado. La credencial solo puede ser entregada al titular, quien deberá activar la tarjeta siguiendo las instrucciones incluidas en el envío.

En Florida, México cuenta con el Consulado de Carrera en Orlando y el Consulado General en Miami, que además realizan jornadas de consulados móviles en distintas ciudades del estado, según informó el gobierno mexicano.