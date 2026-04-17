Trabajo en Miami-Dade: cómo aplicar para ser chofer de autobús en abril 2026

En el condado de Miami-Dade, los funcionarios abrieron una oportunidad laboral para ser chofer de autobús en abril 2026. Las personas deben inscribirse en el sitio web para solicitar el empleo, así como también es necesario cumplir con ciertos requisitos para aplicar. Entre los beneficios, según la información oficial, se puede obtener un salario de hasta 21 dólares por hora y un bono de US$5000 al firmar.

Cómo aplicar para ser chofer de autobús en abril 2026 en Miami-Dade

Por medio de su página web oficial, las autoridades de Miami-Dade abrieron recientemente distintas vacantes para trabajar en la jurisdicción. En el caso del puesto de chofer de autobús, el empleo es para tiempo completo y el sueldo ofrecido es de US$20,15 por hora para los aprendices y US$21 después de completar la capacitación.

El sueldo para el puesto de chofer de autobus en Miami-Dade es de US$20,15 por hora para los aprendices y US$21 después de completar la capacitación Freepik

Para aplicar, las personas deben inscribirse en el sitio web oficial del gobierno y solicitar el empleo en la oferta específica. Asimismo, el anuncio describe ciertos beneficios adicionales:

Bono de US$5000 por firmar (solo operadores de autobús de tiempo completo).

Pago de horas extras incorporadas y adicionales pagadas doblemente por trabajar en días festivos observados por el condado.

Capacitación pagada de ocho a diez semanas.

Capacitación para obtener el permiso de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés).

Subsidio para uniforme.

Planes de jubilación disponibles (inversión y pensión) a través del Sistema de Jubilación de Florida Seguro médico, dental y de vida, entre otros.

17 días festivos pagados observados por el condado, diezdías de vacaciones y 12 días por enfermedad anualmente.

Reembolso de matrícula de US$2500 que se abonan después de que el solicitante sea contratado, complete la capacitación de operador de autobús y completen seis meses de desempeño exitoso. Los US$2500 restantes se enviarán después de 18 meses adicionales de desempeño exitoso.

Según el documento sobre el trabajo difundido por el condado, los empleados en este puesto operan autobuses de pasajeros de 30, 40 o 60 pies de largo (nueve, 12 y 18 metros), con diésel o combustible alternativo, que recorren rutas designadas dentro del área metropolitana.

El empleo requiere el uso de habilidades de conducción defensiva y la prestación de asistencia al público. Los turnos suelen comenzar desde aproximadamente las 3 hasta las 16 hs.

Requisitos para aplicar al puesto de chofer de autobús en Miami-Dade

En primer lugar, las personas deben contar con un título de bachillerato o equivalente (GED, por sus siglas en inglés). Es necesario presentar comprobante de haber aprobado las pruebas de conocimientos generales, frenos de aire y transporte de pasajeros para la licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés).

A su vez, los solicitantes deben tener disponibilidad para trabajar fines de semana, días festivos y en diferentes turnos y lugares según la asignación del empleador.

El puesto de chofer de autobus en Miami-Dade requiere disponibilidad durante los fines de semana y días festivos Freepik

Tras aprobar el examen escrito, como parte de la verificación de antecedentes, se evaluará el historial de conducción del peticionario. Es importante cumplir con estos requisitos para avanzar en el proceso de selección:

No más de tres puntos en los últimos tres años.

No más de dos infracciones de tránsito en los últimos tres años. Esto incluye cámaras de semáforo en rojo o cualquier infracción en la que el vehículo esté en movimiento.

No más de un accidente con culpa en los últimos tres años.

No tener registros de conducción temeraria en los últimos siete años.

No haber conducido bajo los efectos del alcohol o las drogas en los últimos siete años.

No tener dos condenas por conducir bajo los efectos del alcohol en todo su historial.

No haber sido objeto de suspensiones en los últimos tres años.

No contar con ningún homicidio involuntario resultante de la operación de un vehículo motorizado.

No haber atropellado o provocado daños materiales.

Dónde tomar el examen para ser chofer de autobús en Miami-Dade y qué documentos presentar

El anuncio dispuesto por las autoridades incluye información sobre el examen para ser conductor de autobús. La fecha establecida es para el próximo miércoles 27 de mayo de 2026, y el registro comienza a las 8 hs. Los solicitantes tienen tiempo para presentarse e inscribirse hasta las 9.15 hs., después de este horario, ya no se permitirá anotarse.

Los solicitantes del puesto de chofer de autobus deben aprobar un examen Freepik

El lugar designado para las pruebas es el Centro James L. Knight en el Hyatt Regency Miami, ubicado en 400 SE Second Avenue, Miami, FL 33131. Además, para rendir el examen, es necesario presentar los siguientes documentos:

Licencia de conducir válida.

Documento de identidad emitido por el estado.

Certificado de naturalización o pasaporte.

Los funcionarios remarcaron que están prohibidos los teléfonos móviles, dispositivos inteligentes —gafas, relojes, etc—, radios y cualquier otra herramienta electrónica.

Los peticionarios que reclamen preferencia por ser veteranos deben proporcionar la información requerida en la sección de Preferencia por Veteranos de la solicitud de empleo, demostrar su elegibilidad y solicitar la preferencia dentro del plazo especificado.

De acuerdo con los Estatutos de Florida, los documentos de Preferencia por Veteranos deben presentarse a tiempo y no se aceptarán el día del examen escrito. El Departamento de Recursos Humanos debe recibir las copias a más tardar cinco días después del cierre de la convocatoria.

Además, las personas con discapacidades que necesiten adaptaciones razonables para solicitudes de empleo, exámenes o entrevistas en el Condado, entre lo que se incluye la traducción al lenguaje de señas, pueden llamar al 305-375-5759 o enviar un correo electrónico a applicantsaccommodations@miamidade.gov para obtener ayuda.