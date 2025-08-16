Una cubana y un argentino se mudaron a una de las zonas más exclusivas de Florida, donde vive Trump: “Nos cuesta el triple”

Después de casi 10 años viviendo en Fort Lauderdale, en Florida, una pareja de latinos, él argentino y ella cubana, decidió mudarse en busca de un cambio. Eligieron Palm Beach, donde el presidente Donald Trump tiene su residencia principal, un lugar que los cautivó por las casas impresionantes, calles elegantes y un ambiente de total privacidad. Para ellos, este cambio no solo representó un sueño personal, sino también una decisión estratégica: estar cerca de sus clientes y consolidar su carrera en bienes raíces.

Dos latinos en Palm Beach, una de las zonas más exclusivas de Florida

Los latinos Marcelo y Giselle se dedican a compartir en su cuenta de TikTok (@ricarte_properties) contenido relacionado con Real Estate, como casas y departamentos que alquilan y venden. Sin embargo, en esta ocasión, decidieron mostrar un contenido más personal: su mudanza.

“No conocíamos mucho esta área, habíamos venido quizá dos veces. Cuando era la hora de mudarnos, no sabíamos para donde ir, pero yo quería salir de Fort Lauderdale, no porque sea una zona fea, es hermosa, con gente increíble, pero ya cuando estás mucho tiempo en un lugar, por lo menos yo me sentía que no podía avanzar, necesitaba ver algo más", afirmó la mujer.

Una pareja de latinos se mudó a Palm Beach, donde vive el presidente de Estados Unidos (TikTok: @ricarte_properties)

La pareja tenía entre una a dos semanas para dejar su casa original. “Recuerdo una vez teniendo una conversación con Dios diciéndole: ‘A donde sea que nos vayamos a ir, quiero que estar rodeada de abundancia, de prosperidad, quiero levantarme y sentirme llena de riqueza, de ver casas grandes y lugares lindos’”, continuó la joven.

Finalmente, alquilaron una propiedad en el barrio donde se encuentra la residencia Mar-a-Lago de Trump. “El departamento nos cuesta hasta el triple de lo que nos saldría en West Palm Beach, la diferencia es cruzar el puente. La mudanza de nosotros fue estratégica, porque tenemos una empresa de limusinas y queríamos estar más cerca de nuestros clientes, donde está el negocio”, indicó Giselle.

Marcelo añadió: “A nosotros siempre nos gustaron los bienes raíces, empezamos a hacer una transición, nos sacamos los dos la licencia y estamos trabajando en una de las áreas más exclusivas de Florida, por no decir de todo Estados Unidos. La mudanza fue para tener más trabajo acá”. Indicó que, además del presidente, viven Kenneth Griffin, el director ejecutivo de Citadel; Tony Robbins, orador motivacional, y Sylvester Stallone, actor estadounidense.

“Es otro mundo. Vimos el potencial, el estilo de vida que te da, estás a un minuto de la playa, la exclusividad, la privacidad, la gente que vive acá aprecia mucho la privacidad”, afirmó el experto.

Giselle junto a su hija en el barrio de Palm Beach (TikTok: @ricarte_properties)

En otros videos compartidos por la pareja, se puede ver a Giselle junto a su hija mientras recorrer el barrio en bicicleta o caminan por la costa. “Es una perfección. Las casas están impecables, no hay una planta mal puesta. La gente se viste elegante, con colores alegres y vivos. Me encanta poder caminar hasta la playa o hasta el centro de la ciudad. Yo uso la bicicleta para todo: el supermercado, la escuela de mi hija, que queda a 10 o 15 minutos. La isla es hermosa, es un sueño para mí”, dijo.