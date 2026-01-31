Una pareja de Florida gestó a una bebé en un tratamiento de fertilidad, pero descubrió que no tienen vínculo genético con la niña

Una pareja del centro de Florida demandó a una clínica de fertilidad tras confirmar que la bebé que nació en diciembre no comparte su vínculo genético. El caso expuso un supuesto error en el manejo de embriones y abrió un proceso judicial que busca esclarecer qué ocurrió dentro del centro médico.

El nacimiento y la confirmación genética

Tiffany Score dio a luz a una bebé el 11 de diciembre de 2025, tras un implante de embrión que tuvo lugar el 7 de abril del año pasado y que había realizado junto a su pareja, Steven Mills, según informó Orlando Sentinel.

A la pareja le preocupa que alguien más reclame a su hija rawpixel.com / Tong

Con el paso de los días y tras el nacimiento, la pareja advirtió inconsistencias que los llevaron a hacer análisis genéticos. Los estudios confirmaron que la menor no tenía vínculo biológico con ellos.

Aun así, el abogado de la pareja, Jack Scarola, explicó que el vínculo afectivo se consolidó desde el nacimiento. “Se han enamorado de esta niña”, dijo.

“Pero su preocupación es que sea la hija de otra persona y que alguien pueda aparecer en cualquier momento, reclamar a la bebé y llevársela”, dijo Scarola. Por este motivo presentaron una demanda para que se esclarezca este y otros posibles casos.

Según el abogado, la pareja considera su “responsabilidad moral y legal” hacer todo lo posible para localizar a los padres biológicos de la niña y notificarlos.

La demanda a la clínica de Florida

Fue así que Mills y Score iniciaron una demanda contra IVF Life Inc., empresa que opera bajo el nombre de Fertility Center of Orlando, y contra su director médico, el doctor Milton McNichol. La pareja pidió que un juez del condado de Orange ordene a la clínica informar lo sucedido a otros pacientes que tuvieron embriones almacenados allí.

Entre los pedidos, solicitaron que el centro cubra pruebas genéticas a niños nacidos bajo su atención en los últimos cinco años y que entregue un detalle completo sobre el estado y el destino de sus embriones.

Tras exámenes médicos, confirmaron que la niña no comparte sus genes (imagen ilustrativa) Freepik - Freepik

El reclamo también incluyó la posibilidad de que al menos uno de los embriones de la pareja se implantara en otra mujer, que ahora podría criar una hija que comparta sus genes.

Una audiencia de emergencia en Florida por la demanda a la clínica de fertilidad

La demanda se presentó el jueves 22 de enero tras intentos reiterados de contacto con la clínica, sin obtener respuesta alguna.

Durante una audiencia de emergencia celebrada este miércoles ante la jueza Margaret Schreiber, los abogados de ambas partes informaron que avanzaron en un acuerdo para atender los reclamos planteados. IVF Life Inc. aceptó de forma preliminar realizar pruebas genéticas.

En la audiencia virtual, las partes debatieron los plazos de los análisis, que podrían demorar entre cuatro y seis semanas.

El abogado de la clínica, Francis Pierce III, señaló que cualquier prueba requería el consentimiento de los pacientes y advirtió sobre la necesidad de resguardar la privacidad.

Schreiber ordenó acelerar el proceso y solicitó planes más detallados. “No existe demasiada legislación en Florida que les permita alcanzar una resolución que ofrezca las respuestas que buscan los demandantes en este caso y, al mismo tiempo, las protecciones que los demandados quieren garantizar para sus clientes”, sostuvo.

Otra de las abogadas de la pareja, Mara Hatfield, señaló que la revisión debía retroceder hasta 2020, cuando los óvulos “fueron colocados en criopreservación”.

“Quizás el intercambio ocurrió allí”, afirmó, y añadió que el error también pudo surgir en el último año. Scarola describió el caso como excepcional y remarcó: “Afortunadamente, es muy poco común que ocurra un error tan grave”.

La respuesta de la clínica de fertilidad de Florida acusada de confundir embriones

El Fertility Center of Orlando respondió en su web que “coopera activamente con una investigación para apoyar a uno de nuestros pacientes en la determinación del origen de un error que derivó en el nacimiento de un niño que no está genéticamente relacionado con ellos”.

El mensaje fue retirado del sitio web tras la audiencia. En su desarrollo, indicaba que “múltiples entidades están involucradas en este proceso” y que el centro “trabaja diligentemente para ayudar a identificar cuándo y dónde pudo haberse producido el error”.

Los antecedentes de casos similares en la clínica de Florida

No es la primera vez que el médico principal de la clínica debe presentarse ante la justicia. En mayo de 2024, la Junta de Medicina del estado sancionó a McNichol con una reprimenda y una multa de 5000 dólares. Si bien esa sanción no está directamente relacionada con el caso actual, incluyó observaciones sobre fallas en los controles internos del centro.

Esto ocurrió tras una inspección realizada en junio de 2023, que detectó equipos que “no cumplían con los estándares actuales de rendimiento”, además de fallas en el programa de gestión de riesgos y medicamentos faltantes. La resolución también exigió horas de capacitación en leyes, normas y ética médica.