Usó ChatGPT y logró vender su casa de Florida en una semana: ahorró miles de dólares en comisiones

Parece que la inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse y puede convertirse en un asistente útil tanto para tareas simples como para procesos complejos, como vender una vivienda. Un residente de Cooper City, llamado Robert Levine, decidió comprobarlo cuando utilizó ChatGPT para organizar y ejecutar casi todo el proceso de venta de su casa, desde la planificación inicial hasta la publicación del anuncio.

Cómo utilizó ChatGPT para vender su casa en Florida

Levine explicó a NBC6’s que utilizó la herramienta de ChatGPT para organizar distintas etapas de la operación inmobiliaria. La IA lo asistió en la planificación del proceso, la definición del precio de la vivienda y el diseño de la estrategia de marketing.

También recibió recomendaciones sobre cambios dentro de la propiedad para aumentar su valor y atractivo frente a posibles compradores. “Repintamos un par de habitaciones de la casa porque ChatGPT dijo que ahí obtendríamos el mayor retorno de inversión”, explicó Levine.

Planificación: el proceso de venta de la IA

El propietario destacó que una de las funciones más útiles de la herramienta fue la organización del cronograma para preparar la vivienda antes de ponerla en el mercado.

Según relató, la IA generó una “línea de tiempo” con las distintas tareas que debía realizar como “empezar a empacar” las cosas de la casa. La plataforma también sugirió el mejor momento para compartir la propiedad. “Terminamos publicando un martes”, señaló.

La vivienda recibió cinco ofertas en las primeras 72 horas Captura NBC6's

Las ofertas llegaron en los primeros días en los que usó ChatGPT

La respuesta del mercado fue rápida. Según explicó Levine, el interés de los compradores apareció poco después de la publicación del anuncio. “Creo que dentro de las primeras 72 horas ya teníamos cinco ofertas por la casa, lo cual fue tremendo”, afirmó.

ChatGPT también participó en la preparación de los materiales de promoción de la vivienda.

La herramienta ayudó a diseñar el folleto del open house, redactar el anuncio online y comprender el proceso para publicar la propiedad en el MLS (Multiple Listing Service), una base de datos inmobiliaria que reúne las viviendas en venta y que utilizan agentes y compradores para consultar propiedades disponibles.

Utilizó ChatGPT para organizar casi todo el proceso de venta Captura NBC6's

Los resultados de la IA: un contrato firmado en menos de una semana

Levine mantuvo el open house que había programado para el sábado, aunque ya había recibido ofertas durante los primeros días.

El proceso se resolvió rápidamente. El domingo por la mañana, cinco días después de publicar el anuncio, el propietario ya tenía un contrato firmado. El documento también fue elaborado con ayuda de ChatGPT. “Superó nuestras expectativas”, aseguró Levine.

Sin embargo, el propietario indicó que contrató un abogado para revisar el contrato y otros documentos legales. Más allá de esa instancia, explicó que la herramienta de IA realizó gran parte del trabajo.

La inteligencia artificial incluso sugirió repintar algunas habitaciones para mejorar el retorno de la inversión al momento de vender la propiedad Captura NBC6's

Uno de los principales motivos para realizar el experimento fue reducir los costos asociados a la venta de la propiedad. Levine estimó que el uso de herramientas de IA le permitirá ahorrar alrededor del 3% del precio total de la venta. “En nuestro caso es una cantidad significativa de dinero”, explicó.

El propietario señaló que cada operación inmobiliaria es diferente y no considera que la IA vaya a reemplazar a los agentes inmobiliarios. Sin embargo, sostuvo que estas plataformas comienzan a integrarse al funcionamiento del sector. “El impacto que tienen es muy real”, concluyó.

Según consignó NBC6’s, ChatGPT también colaboró con la elección de la empresa de mudanzas que Levine planea utilizar cuando su familia se traslade a su nuevo hogar.