Cinco errores de inmigración que no deben cometer los latinos en 2026, según una abogada de Miami
Para evitar estos inconvenientes, Martha L. Arias recomienda mantener copias de documentos importantes y verificar las guías oficiales del Uscis antes de hacer cualquier viaje
- 4 minutos de lectura'
Los trámites migratorios están en constante cambio en EE.UU., sobre todo desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump. Para evitar cualquier problemática en los organismos federales, Martha L. Arias, abogada de inmigración en Miami, remarcó los errores más comunes que cometen los migrantes en sus casos.
Qué deben evitar los migrantes en sus trámites
Según la especialista, los solicitantes de procesos migratorios suelen cometer errores críticos basados en información desactualizada o suposiciones incorrectas que pueden llevar al rechazo o la pérdida de beneficios. Algunos de los más comunes son:
Presentar la solicitud con la tarifa incorrecta
A partir del 1° de enero de este año, entró en vigor un aumento en ciertas tarifas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2026.
Confiar en tablas de precios antiguas o capturas de pantalla de trámites previos puede provocar que la solicitud sea rechazada o retrasada. Por tanto, Arias aconseja confirmar el formulario exacto, la categoría y la tarifa actual a través de la tabla de tarifas oficial de la agencia federal.
Asumir la renovación automática del TPS
Un error común entre los migrantes es asumir que el Estatus de Protección Temporal (TPS), o la autorización de trabajo relacionada con ese beneficio, se renueva de manera automática en todos los casos.
Por ejemplo, ciertos beneficiarios de Venezuela deben completar un proceso de reverificación antes del 3 de abril de 2026 para poder trabajar.
Desde este punto, la abogada señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede extender la autorización de empleo de un beneficiario mediante una notificación del Registro Federal.
Viajar sin la documentación adecuada
Arias asegura que existen dudas sobre los viajes de migrantes que tienen pendientes trámites migratorios.
En ese sentido, algunas personas creen que un caso de inmigración por sí solo las protege si salen de Estados Unidos, mientras que otras consideran que pueden regresar con documentos que en realidad no autorizan el reingreso.
Debido a ello, la letrada explicó que, para los solicitantes de ajuste de estatus, el Uscis establece que si un solicitante no obtiene un permiso de viaje anticipado antes de salir de los Estados Unidos, la agencia considera que la solicitud de ajuste ha sido abandonada.
Asimismo, deja en claro que el permiso de viaje anticipado no garantiza el reingreso a los Estados Unidos.
Ignorar notificaciones oficiales
No abrir o no responder a tiempo a la correspondencia del Uscis, el DHS ni los tribunales de inmigración puede complicar por completo un trámite migratorio. Por ejemplo, las Notificaciones de Intención de Denegación (NOID) tienen un plazo máximo de respuesta de 30 días.
Debido a esto, la abogada remarcó que es obligatorio informar cualquier cambio de dirección al tribunal de inmigración (EOIR) dentro de los cinco días hábiles posteriores al cambio para evitar perder audiencias o información crítica.
Retrasar la asesoría legal hasta que la situación sea urgente
Otro error que se repite con frecuencia es esperar para obtener asesoramiento legal.
De acuerdo con Arias, una vez vencida una fecha límite, rechazada una solicitud, faltado a una audiencia o cometido un error de viaje, la situación puede volverse mucho más difícil de solucionar.
Cómo protegerse de esos errores, según la abogada
Para evitar estas problemáticas, Arias recomienda seguir cinco consejos puntuales. En primer lugar, si la persona viaja con frecuencia, le conviene llevar consigo una copia de su identificación con foto, cualquier recibo vigente de inmigración, permiso de trabajo u otra prueba del proceso o estatus legal que corresponda a su caso.
Como segundo punto, no se deben dejar sin abrir las notificaciones del Uscis, el DHS ni los tribunales de inmigración, ya que un plazo breve puede convertirse rápido en un problema grave.
Otros consejos incluyen consultar con las agencias migratorias si se cuenta con autorización para viajar, verificar las tarifas de presentación antes de enviar cualquier documento y buscar asesoramiento legal con anticipación si algo no le queda claro.
Otras noticias de Agenda EEUU
Six Flags está de regreso. La buena noticia que beneficia a Nueva York y Nueva Jersey para Spring Break 2026
Clásico Mundial de Béisbol 2026. Qué tiene que pasar para que Venezuela y República Dominicana jueguen la final
Mascotas. Qué siente tu gato cuando le parpadeas lentamente y por qué deberías hacerlo ya mismo
- 1
Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado
- 2
La historia de amor jamás contada de Andrea del Boca y Gerardo Sofovich: “¿Si estamos enamorados? Ojalá"
- 3
Le jugaron una broma de mal gusto a su profesor de secundaria y murió
- 4
Los posibles escenarios que enfrenta Irán y la “falta de estrategia” de EE.UU., según el experto europeo Bruno Tertrais