escuchar

Una mujer mexicana publicó un video en TikTok para dar detalles de cómo fue su proceso de solicitud para la visa de Estados Unidos. Según su relato, siempre se mantuvo muy positiva y con esperanza. Lo que no sabía es que precisamente el objetivo de su viaje sería el motivo por el que le aprobarían la visa, o al menos esa fue su conclusión tras su entrevista consular.

La usuaria @_vanesasa mencionó cuáles fueron las preguntas que le hicieron y lo bien que la trató el agente cuando conversó con él. “Desde el momento en el que yo estaba formada para que te asignen una ventanilla, yo observé que había una donde el cónsul se veía muy amable y sonriente. Dije ‘ojalá que me toque ahí’”, inició la historia. Afortunadamente, por azar, la entrevistaron justo donde quería.

Una joven mexicana contó cómo fue su entrevista para que le aprobaran la visa de EE.UU.

Lo primero que el hombre le preguntó fue cuál era el lugar al que quería ir, a lo que ella contestó que pretendía visitar a su primo, quien vivía en una ciudad de EE.UU., aunque no especificó cuál. La joven le hizo saber al oficial que tenía la ilusión de conocer Disneyland. Enseguida, le requirieron información acerca de su lugar de residencia y su profesión. “Le dije con quién vivía y que soy maestra de inglés”, sostuvo.

Por último, el entrevistador quiso saber si el viaje a EE.UU. lo haría sola y ella precisó que no. “Le comenté que viajaba con mi novio, porque eso puse en el formulario y además sí voy a viajar con él”. Fue en ese momento cuando se le presentó la oportunidad clave para demostrar la veracidad de lo que decía. El cónsul le solicitó una copia de la visa de su novio, pero ella no la traía consigo. “En ese momento sentí algo en mi corazón. Traía todos los documentos menos ese”, recalcó.

Para obtener la visa de EE.UU. es necesario tener un pasaporte vigente Freepik

Para su suerte, el funcionario del consulado era, en sus palabras, “muy amigable” y le dijo que no había problema, que solo debía brindarle el nombre de su pareja y describirle sus características físicas principales. Una vez que la joven lo hizo, él buscó en el sistema si realmente había alguien con ese nombre que tuviera un visado. Al constatar que era cierto, se la aprobó. “Agarró un papel, me lo dio y me dijo ‘su visa ha sido aprobada’. Me quedé en shock, porque prácticamente no entregué ningún documento para comprobar mis ingresos, ni mis estudios, ni nada”, aseveró la solicitante todavía con un semblante de incredulidad.

El video de la joven mexicana alcanzó casi las 400 mil reproducciones, dado que para mucha gente fue de interés el relato de alguien a quien ya le habían aprobado el visado, sobre todo, para aquellos que enfrentan el mismo proceso. Algunos usuarios contaron sus propias experiencias. “A mí solo me preguntaron a qué me dedicaba y me la aprobaron”; “Ellos desde antes de entrevistarte ya saben si te la darán o no, para eso es el formulario que llenamos previo a la cita”; “Me la dieron y no me pidieron ningunos papeles”, expresaron.