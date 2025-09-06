Ganan 100 mil dólares, pero igual buscan ofertas en Dollar Tree: la inesperada tendencia que produce la inflación en EE.UU.
Los expertos advirtieron sobre un incremento de los clientes con altos ingresos anuales en negocios que se destacan por los descuentos
La inflación en Estados Unidos y los aranceles impuestos por el presidente de ese país, Donald Trump, generaron un efecto en los negocios y consumidores del territorio. Así, se registró una tendencia en los clientes de supermercados por el aumento de precios.
Qué cambio hicieron los compradores de Estados Unidos en su rutina
Un reporte de Telemundo destacó que, en un contexto económico desafiante en ese país, muchos clientes con ingresos altos comenzaron a acudir a los negocios de precios inferiores, con el objetivo de ahorrar y equilibrar sus gastos.
Carlos García, economista y CEO de Finhabits App, indicó al medio mencionado que muchos de los consumidores nuevos que acuden a tiendas como Dollar Tree ganan más de 100 mil dólares al año, pero se sienten “apretados en cuanto a sus gastos” por el clima económico general de EE.UU.
La cadena minorista famosa por sus descuentos registró un incremento notable de las ventas en el segundo trimestre de 2025, en una búsqueda de los clientes por balancear sus gastos en alimentación, combustible, alquiler de vivienda y otros.
La subida de precios en los supermercados de EE.UU.
El análisis determinó que la cadena minorista experimentó un aumento en los valores de sus productos debido a la aplicación de aranceles por parte del gobierno de Trump, que afectó a más de 90 países en todo el mundo. Los negocios, que recibieron el impacto del incremento en los costos de producción, trasladaron ese efecto a la mercancía.
Los clientes de Dollar Tree indicaron al medio mencionado que observaron el incremento en los precios de ciertos productos, que ascendieron de 99 centavos de dólar a US$1,5, o de artículos que en 2021 costaban US$1,25 se sitúan en US$1,5 y hasta US$1,75 en la actualidad.
La cadena de minoristas evaluaría la negociación con proveedores, la reorganización de la fabricación o la eliminación de ciertos artículos para poder combatir el incremento de costos derivado de los aranceles.
Cuál es el valor de una acción de Dollar Tree
Un informe de The Wall Street Journal, publicado el miércoles 3 de septiembre, destacó que las acciones de la compañía descendieron un 9,1%, hasta los US$101,18 en el cierre del martes pasado. Previo a ese momento, acumularon una ganancia de alrededor del 49% en lo que va de 2025.
En tanto, la empresa señaló que el pronóstico que valora es que las ganancias ajustadas se mantengan sin cambios en el tercer trimestre fiscal con respecto a 2024, con US$1,12 por cada acción.
Por otra parte, las ventas para el año fiscal 2025 también vieron modificados sus pronósticos. La compañía proyectó en un inicio un incremento entre el 3% y el 5%, con valores de entre US$18,5 millones y US$19,1 millones.
Pero, recientemente, realizó un cambio en la proyección y estimó unas ventas basadas entre US$19,3 millones y US$19,5 millones, con un incremento de entre el 4% y el 6%. El aumento del número de clientes nuevos debido a la situación financiera que atraviesa a los habitantes de EE.UU. habría sido un factor clave en esta modificación.
