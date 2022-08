Ganaron la lotería, pero estuvieron a punto de perderlo todo por una travesura de sus perros

Un billete de lotería puede cambiar drásticamente la vida de una persona. Una concatenación de aciertos puede derivar en que el individuo que lo compro reciba un suculento monto económico para hacer frente a sus necesidades o disfrutar de lujos. Sin embargo, pese a que la ilusión siempre está, ser el ganador resulta muy azaroso y las oportunidades dependen de varios factores.

Cuando estos factores se alinean, aparece el ganador. Como fue el caso de una pareja en los Estados Unidos que decidió invertir en un boleto, con números y letras, que debían coincidir con los del ente organizador. Una vez que finalizó y constataron que había una completa coincidencia, Nathan y Rachael Lamet saltaron de la alegría por ser quienes lograron ganar una cifra cercana a los 8 millones de dólares.

Sin embargo, un pequeño descuido, los hizo perder la sonrisa por completo y los signos de preocupación entraron en escena. Al dejar su billete en el sillón, ambos se encontraron con la ingrata sorpresa que sus perros llamados Apple y Jack los destrozaron por completo, a tal punto de que el papel se volvió ilegible para utilizarlo como prueba fehaciente del logro.

El billete de lotería que fue destrozado por los animales Foto: Lotería de Oregon

La primera reacción de total descontento y tristeza fue de Rachael, quien se mostró sumamente resignada al ver como el boleto se hizo añicos tras la mordedura de sus dos mascotas. Por el contrario, Nathan, con la mente más fría, pensó una idea que terminó dando un giro radical a la historia: enviar una carta a la lotería explicando lo sucedido, con el cartón destrozado y la foto de los dos cachorros para darle más emotividad al asunto.

“Por alguna razón, dejamos el boleto en el sillón y decidieron (por los animales) que era comida. Me acosté y cuando me desperté estaba comido hasta el punto de que pensé que no se podía revisar”, comentó Rachael al sitio People, quien, en primera instancia, decidió superar rápidamente este entuerto y desechar la posibilidad de poder hacer valer el billete.

Al tener una charla con su pareja, Rachael se convenció de a poco que existía una mínima chance de poder ganar el premio al apelar al factor emocional en el texto dirigido a la Lotería de Oregon. “Mi esposo pensó que era divertido y que alguien podría reírse al menos. Dijo que seguro es el billete ganador”, completó.

Apple y Jack, los dos perros protagonistas de la historia Foto: Lotería de Oregon

A la espera de saber el veredicto final, los agentes de la lotería se conmovieron con la historia, a tal punto de reconstruir el boleto que estaba destrozado en mil partes, para confirmar que realmente fue el ganador y que Nathan tenía razón.

Beneficiados por un guiño del destino, Nathan y Rachael, oriundos de Salem, una ciudad de la costa norte de Massachusetts, decidieron, en primera medida, invertir en sus animales, quienes pasaron de ser villanos a héroes en cuestión de horas. “Definitivamente estaremos comprando más juguetes para masticar, les gustan mucho. Los amamos, pero a veces están locos”, deslizaron en una entrevista, donde mostraron una mueca de sonrisa después de atravesar momentos de sosobra con su billete de lotería ganador.