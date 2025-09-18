Requisitos, fecha límite y cómo hacer para que la NASA lleve tu nombre a la Luna: “Estás a tiempo”

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) invita al público a unirse al vuelo de prueba Artemis II, a través de una iniciativa que llevará el nombre de los inscritos hasta la Luna. Estos son los requisitos y la fecha límite para registrarse.

Cómo enviar tu nombre a la misión Artemis II

La NASA envió un mensaje a todos los interesados: “¿Te has apuntado para volar con tu nombre alrededor de la Luna? Si no, aún estás a tiempo para enviar tu nombre con nuestra tripulación en la misión Artemis II. Los nombres enviados se guardarán en una tarjeta de memoria dentro de la nave espacial Orión. Únete al vuelo".

La NASA invita a todos a la misión Artemis II X (antes Twitter) @NASA - X (antes Twitter) @NASA

Cualquiera puede registrarse antes del 21 de enero de 2026. Para obtener la tarjeta de embarque se debe proporcionar nombre y apellido, además de un código de acceso personalizado (PIN). La agencia advierte que no se debe perder el número, ya que no se podrá recuperar uno perdido.

Los nombres enviados se incluirán en una tarjeta SD que volará dentro de la nave espacial Orión cuando se lance la misión Artemis II en 2026. A cambio, los participantes podrán descargar una tarjeta de embarque con su nombre como artículo coleccionable.

Para añadir el nombre a la misión y recibir una tarjeta en inglés, se debe visitar el sitio:

Artemis II es la primera misión tripulada en el camino de la NASA para establecer una presencia a largo plazo en la Luna Facebook NASA Artemis - Facebook NASA Artemis

Los astronautas que llevarán a la Luna los nombres

Cuatro astronautas volarán alrededor de la Luna y regresarán a bordo de Artemis II, el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis de la NASA. Son Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.

Juntos serán los primeros humanos a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), la nave espacial Orión y los sistemas terrestres de apoyo, explica el organismo. “Este vuelo supone un paso más hacia las misiones tripuladas a la superficie lunar y ayuda a la agencia a prepararse para futuras misiones de astronautas a Marte”, agrega.

Los cuatro astronautas volarán alrededor de la Luna en 2026:

Reid Wiseman , seleccionado en 2009, será el comandante y cuenta con experiencia en la Estación Espacial Internacional y como jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA.

, seleccionado en 2009, será el comandante y cuenta con experiencia en la Estación Espacial Internacional y como jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA. Victor Glover , astronauta desde 2013, será el piloto y anteriormente participó en la misión SpaceX Crew 1 hacia la EEI.

, astronauta desde 2013, será el piloto y anteriormente participó en la misión SpaceX Crew 1 hacia la EEI. Christina Koch , también seleccionada en 2013, será especialista de misión. Ostenta el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer (328 días) y participó en la primera caminata espacial femenina.

, también seleccionada en 2013, será especialista de misión. Ostenta el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer (328 días) y participó en la primera caminata espacial femenina. Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense y astronauta desde 2009, será especialista de misión y hará historia como el primer canadiense en viajar a la Luna.

La misión Artemis II de la NASA estará integrada por cuatro astronautas NASA/Frank Michaux

El objetivo de la NASA con la misión Artemis II

La dependencia envía a estos especialistas a explorar la Luna con el objetivo de realizar descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte. “Artemis II pondrá a prueba las capacidades de la NASA en el espacio profundo”.

La misión, de aproximadamente 10 días de duración, despegará desde el Complejo de Lanzamiento 39 del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida a más tardar en abril de 2026.

La tripulación realizará comprobaciones iniciales de los sistemas de Orión y revisará manualmente el manejo de la nave espacial cerca de la Tierra durante los primeros dos días de la misión, antes de dirigirse hacia la Luna.