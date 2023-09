escuchar

Una persona de California que ganó el premio mayor de la lotería Powerball todavía no cobra el dinero. A pesar de que ya pasaron dos meses de su triunfo, hasta ahora no se tiene registro de quién es ni por qué no se ha presentado ante los funcionarios locales para reclamar sus ganancias. En consecuencia, todavía no se liberan los 1080 millones de dólares que obtuvo.

El pasado 19 de julio un jugador de Los Ángeles acertó los números ganadores: 7, 10, 11, 13, 24 y el Powerball rojo, 24, que es el que le dio el título de ganador absoluto. No obstante, ni en el sitio web oficial de la rifa ni en las plataformas de la Lotería de California se ha informado acerca del cobro, tal como se hace cuando alguien obtiene el premio mayor. Solo se conoce que adquirió su pase en Las Palmitas Mini Market.

Los números de uno de los pozos históricos del Powerball del 19 de julio Powerball

Respecto a las formas en las que el nuevo millonario podrá recibir su fortuna, hay dos opciones: en efectivo y un solo pago, que es con la que obtendrá US$558,1 millones. En cambio, si opta por la opción diferida, los encargados del sorteo le depositarán una cantidad más grande cada año. Además, en cualquiera de las dos alternativas tendrá que pagar impuestos.

“Recibirás tu premio en 30 cuotas anuales graduadas, a menos que elijas la opción en efectivo. Este es el valor en efectivo actual del premio de la anualidad y se da en un solo pago. Debe seleccionar esta opción dentro de los 60 días posteriores a que la Lotería autorice el pago”, señala la página oficial de la Lotería de California.

Por otro lado, el jugador todavía tiene tiempo de reclamar su recompensa, dado que, según las reglas, los ganadores del premio mayor poseen un año para recogerlo: “Recolecte tu premio superior a US$599 en cualquier Oficina del Distrito de Lotería o por correo. Lleve su boleto ganador y un formulario de reclamo completo a una oficina del distrito. Recoja el formulario de reclamación en cualquier tienda minorista de la Lotería, en la oficina del distrito o descargue el formulario (PDF)”.

Los detalles del ganador del Powerball del 19 de julio Powerball

¿Cómo se gana Powerball?

Existen diferentes maneras en las que los participantes pueden llevarse una cifra de dinero, todo dependerá de la cantidad de números que logren acertar.

Todos los números + Powerball: bolsa acumulada

5 números: 1.000.000 de dólares. Si se compró el PowerPlay, se puede multiplicar hasta diez veces.

4 números + Powerball: 50.000 dólares

4 números: 100 dólares

3 números + Powerball: 100 dólares

3 números: 7 dólares

2 números + Powerball: 7 dólares

1 números + Powerball: 4 dólares

Powerball: 4 dólares

En la mayoría de los estados de EE.UU. los jugadores pueden activar Power Play al pagar US$1 más cuando compran sus tickets. Pueden multiplicar hasta por 10 sus probabilidades de ganar, aunque esta opción no incluye al premio mayor. También pueden jugar por US$1 extra en el Double Play, con el que se pueden ganar US$10 millones al participar en otro sorteo.

LA NACION