Buenas noticias en Georgia: quiénes podrían recibir un reembolso de hasta 500 dólares

El gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, presentó su propuesta presupuestaria para 2026, que incluye reembolsos fiscales de hasta 500 dólares para ciertos contribuyentes. El cheque estímulo, que todavía no fue aprobado por la Legislatura estatal, podría beneficiar a quienes presenten su declaración en tiempo y forma, pero la cantidad dependerá de su estatus civil.

Qué dice la propuesta de reembolso de hasta 500 dólares en Georgia

Kemp informó que el presupuesto del estado contempla una cuarta devolución fiscal única por un total de US$1000 millones, destinada a devolver parte de los ingresos excedentes de los contribuyentes.

Si la iniciativa se aprueba, los montos de reembolso serían:

US$250 para un contribuyente que hace su declaración individual.

US$500 para quienes hacen la declaración conjunta.

Desde la oficina del gobernador indicaron que, si avanza la propuesta, los reembolsos formarían parte de un plan más amplio de excedentes fiscales que podría alcanzar los US$7500 millones. Sin embargo, hay que esperar la aprobación legislativa antes de saber si se recibirá el dinero durante la temporada de reembolsos.

Por otro lado, el gobernador también propuso disminuir hasta el 4,99% la tasa de impuesto a la renta personal y corporativa, según el comunicado oficial.

Kemp aseguró que el plan incluiría a todos los trabajadores del estado, sin excepciones. “Este recorte de impuestos no promete amortizarse a largo plazo ni crear futuros agujeros presupuestarios con el dinero de hoy”, declaró.

Cómo puedo recibir un reembolso del IRS

El único paso que deben seguir los contribuyentes para recibir una devolución es presentar la declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Después de presentar el documento, se cuenta con tres años para reclamar el reembolso correspondiente. Quienes no lo soliciten en el plazo establecido perderán el dinero y pasará a dominio de la autoridad financiera nacional.

Por otro lado, se puede verificar el estatus de un reembolso en la página oficial que el IRS tiene vigente. Aparecerá en el sistema de acuerdo con la fecha en la que se hizo la declaración:

24 horas después de enviar por correo electrónico la declaración del año en curso.

Tres o cuatro días después de enviar por correo electrónico una declaración del año anterior.

Cuatro semanas después de presentar una declaración en papel.

Para ingresar al sitio web hay que tener:

Número de Seguro Social o de identificación del contribuyente.

Estado civil para efectos de la declaración.

Cantidad exacta del reembolso en su declaración.

El proceso cambia si se trata de una declaración enmendada. En ese caso, hay que visitar otra página. “Tardan hasta tres semanas en aparecer en nuestro sistema y hasta 16 semanas en tramitarse”, explicó la agencia.

¿Cuánto tarda en llegar un reembolso del IRS?

El tiempo estimado para recibir una devolución del gobierno varía de acuerdo a cómo se presentó la declaración:

Hasta 21 días para una declaración presentada de forma digital.

para una declaración presentada de forma digital. Seis semanas o más para declaraciones enviadas por el servicio de correo nacional.

La espera puede alargarse si el documento necesita alguna revisión extra o que el contribuyente haga ciertas aclaraciones ante el IRS sobre lo que declaró.