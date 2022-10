Gisele Bündchen “rompió” el silencio sobre Tom Brady con un contundente comentario en redes

escuchar

El próximo domingo, los Buccaneers de Tom Brady se enfrentarán a los Steelers en la NFL y mientras el quarterback, reconocido como el más ganador de todos los tiempos, se mantiene activo en el juego, su matrimonio parece estar cerca del final. Según consignaron varios medios, el motivo del conflicto estaría precisamente en su insistencia por el éxito deportivo.

Durante las últimas semanas, los rumores de crisis entre Brady y Gisele Bündchen se han intensificado y varios medios informaron que los padres de Benjamin Rein, de 12 años, y Vivian Lake, de 9, ya no viven juntos y que incluso han contactado a sus abogados para resolver las controversias que vendrían con el divorcio. Súper exitosos en sus carreras, ambos han adquirido muchos bienes e inmuebles desde el comienzo de su matrimonio, en 2009.

Tom Brady y Gisele Bundchen se casaron en 2009, tienen dos hijos Benjamin Rein y Vivian Lake, y también convive con ellos Jack, el hijo mayor del quarterback @gisele - @gisele

Ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, pero con la tensión en aumento, una señal de Gisele Bündchen apuntaría a echar algo de luz en la situación de la pareja. La supermodelo comentó una publicación en la que se lee la frase: “No puedes estar comprometida en una relación con alguien que es inconsistente contigo. Léelo de nuevo”. Lo hizo sin palabras pero con un contundente emoji: el de las manos juntas en posición de oración, comúnmente utilizado para manifestar reacciones de “amén” y “ojalá”.

Gisele comentó una publicación en Instagram sobre parejas comprometidas captura de pantalla - captura de pantalla

El sitio Page Six reportó que hace unos días Gisele fue vista en Florida, junto a sus hijos y sin su anillo de matrimonio, una pieza que solía utilizar habitualmente. Además ha visitado en un par de ocasiones un centro de sanación espiritual, donde tuvo una sesión con la Dra. Ewa Wieruszewska, reconocida por ser especialista en Ayurveda, un sistema de medicina alternativa.

Por su parte, sin aclarar o desmentir los rumores, Tom Brady participó en el podcast Let’s Go y habló sobre los desafíos a la salud mental que implica ser un deportista profesional: “Se oye mucho esto de la gente que dice: ‘Solo soy humano’. Solo somos humanos. No somos inhumanos. No somos inmunes a muchas de las cosas que nos trae la vida. No somos robots”, dijo.

La supermodelo y el histórico quarterback conforman una de las parejas más exitosas y populares del mundo, pero actualmente enfrentan fuertes rumores de crisis @gisele - @gisele

Además aclaró que tener una red de apoyo ha sido fundamental para sobrellevar los conflictos a lo largo de la vida y dijo que desde hace tiempo tomó la decisión de acudir a terapia: “Había muchas cosas por las que estaba pasando cuando tenía 20 años. Había muchas cosas por las que estaba pasando cuando tenía 30 años. Hay cosas por las que estoy pasando a mis 40 años”.

Gisele Bündchen y Tom Brady conforman uno de los matrimonios más mediáticos y “perfectos”: la unión de una modelo icónica y un deportista exitoso parecía ser, a ojos de muchos, la mismísima definición de la felicidad eterna. Se casaron en 2009 y tanto Bündchen como sus hijos han acompañado a Brady en los nuevos compromisos de su carrera.

Se dice que la brasileña, quien hace años se despidió de las pasarelas para estar cerca de su familia, no estuvo de acuerdo con el regreso del estadounidense a la NFL después de haber anunciado su retiro a comienzos de este año. La decisión solo duró apenas unas semanas y el quarterback continuó vinculado a los Buccaneers, equipo al que lideró en la conquista del último anillo en su historia, el de la edición número 55 del Super Bowl.

LA NACION