Donald Trump reacciona al triunfo de Venezuela en el WBC e insiste con el “estado 51”

Luego del triunfo y el campeonato para Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, Donald Trump hizo una publicación en redes sociales. Allí, insistió con el concepto del “estado 51″ y relacionó el éxito del equipo venezolano con la intervención de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro. El republicano había hecho el mismo comentario tras la victoria en la semifinal de la Vinotinto ante Italia.

Trump se sumó al festejo de Venezuela por el Clásico Mundial de Béisbol e insistió con el “estado 51″

El martes por la noche, Venezuela hizo historia en el World Baseball Classic 2026 al vencer a EE.UU. en Miami. Con el triunfo por 3-2, el equipo de Omar Pérez consiguió el primer título de la historia para el país sudamericano.

A partir de allí, comenzaron a darse múltiples reacciones. Dentro de celebraciones y críticas de muchos fanáticos norteamericanos, Trump volvió a hacerse presente.

La primera intervención había llegado el lunes, cuando Venezuela venció a Italia en semifinales. Luego del triunfo ante el equipo entrenado por el venezolano Francisco Cervelli, el republicano relacionó el éxito venezolano con la intervención de enero y se refirió al país como el “estado número 51″.

Tras la final de este martes, volvió a insistir sobre el concepto. En Truth Social, misma vía por la que había hecho el primer comentario, realizó una publicación luego del triunfo de “la Vinotinto” en la final.

El comentario de Trump tras el triunfo de Venezuela en la final del WBC Captura

“¡Condición de estado!“, escribió Trump en la plataforma, en referencia a sus palabras anteriores y al resultado del partido definitorio del WBC.

El comentario original de Trump sobre Venezuela por su éxito en el WBC

Luego de la semifinal, el republicano había escrito un texto más amplio, en el que dijo que hubo un supuesto cambio de la suerte venezolana a partir de la intervención estadounidense. Allí fue cuando presentó la idea del país sudamericano como el estado 51.

“¡Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del WBC. Se ven realmente muy bien ¡Cosas buenas están pasando con Venezuela últimamente! Me pregunto de qué se trata esta magia ¿Convertirse en el estado número 51?“, fue lo que expresó Trump en Truth Social.

El presidente Donald Trump generó una polémica al celebrar el triunfo en redes sociales, y sugerir la incorporación de Venezuela como el "Estado número 51" Truth Social: Donald Trump

Con ese antecedente, luego le bastó simplemente repetir las palabras “condición de estado” en su nueva manifestación en redes sociales para que los usuarios de la plataforma supieran a qué se refería.

Venezuela ganó su primer Clásico Mundial de Béisbol: así es el palmarés histórico del torneo

Con su victoria en Miami, el equipo de Omar López dio el golpe ante la selección local y levantó el trofeo por primera vez en su historia. A partir de la consagración, se convirtió en el cuarto país que gana la competencia.

En las seis ediciones del torneo, solamente Japón logró triunfar más de una vez, con una clara supremacía sobre el resto. Con la final perdida, EE.UU. descartó la chance de sumar su segundo título y recortar la ventaja de la selección asiática.

Concretamente, el palmarés del WBC quedó así tras el triunfo venezolano: