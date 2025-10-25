Kamala Harris vs. Gavin Newsom: que se sabe de un posible enfrentamiento en 2028 y qué dicen las encuestas

Desde hace más de dos décadas, Kamala Harris y Gavin Newsom han mantenido una relación política cercana. Ambos emergieron en la escena californiana a comienzos de 2000 como las caras jóvenes de una nueva generación demócrata. Sin embargo, detrás de los gestos públicos de cordialidad, se habría desarrollado una rivalidad silenciosa que ahora parece dirigirse hacia su capítulo más decisivo: la posible contienda por la presidencia de Estados Unidos en 2028.

Gavin Newsom vs. Kamala Harris: un vínculo que nació entre tensiones

Harris y Newsom ascendieron al poder el mismo día de 2004, cuando él juró como alcalde de San Francisco y ella, como fiscal de distrito de la ciudad. Ese momento marcó el inicio de una relación institucional inevitable, pero también de una competencia, según explicó Axios. En su nuevo libro, la exvicepresidenta recordó que en ese entonces, “se percibía en la ciudad que se abría un nuevo capítulo en la política de San Francisco”.

Newsom y Harris, ¿posibles rivales en 2028? Archivo

Una de las primeras controversias surgió cuando Kimberly Guilfoyle, entonces esposa de Newsom y actual nominada de Donald Trump para embajadora en Grecia, acusó a Harris de haber bloqueado su ingreso a la oficina del fiscal. Por su parte, la exvicepresidenta negó esa versión.

Qué dicen las encuestas sobre un posible duelo entre Harris y Newsom

En las encuestas sobre una eventual primaria demócrata en 2028, Newsom aparece mejor posicionado que Harris.

El promedio de los sondeos publicados por el sitio Real Clear Politics le otorga una ventaja de 5 puntos porcentuales al actual gobernador de California. Con 25%, es seguido de cerca por Harris, con 20%.

El promedio de los sondeos de Real Clear Politics ubica en primer lugar a Newsom Captura web Real Clear Politics

Sin embargo, una encuesta publicada por Noble Predictive Insights, y realizada entre el 2 y el 6 de octubre, muestra que, entre los demócratas e independientes, Newsom ahora estaría ahora detrás de la exvicepresidenta Harris para la nominación de 2028 después de liderarla en agosto, según Newsweek.

El libro de Harris y cómo reavivó su competencia con Newsom

El punto más reciente de fricción surgió con la publicación del nuevo libro de Harris, 107 Days, donde relató los pormenores de su breve campaña presidencial de 2024. Allí, según Axios, la dirigente afirmó que Newsom evitó su llamada el día en que Joe Biden abandonó la contienda y ella buscaba apoyo de sus compañeros demócratas.

Harris escribió que, cuando intentó comunicarse con el gobernador californiano, este respondió que se encontraba de viaje y que le hablaría más tarde. “Nunca lo hizo”, enfatizó. De todas maneras, Newsom finalmente la respaldó horas después a través de las redes sociales.

En su nuevo libro, "107 Days", Harris reveló un punto de fricción reciente al relatar que, el día que Joe Biden abandonó la contienda, Newsom evitó su llamada Godofredo A. Vásquez� - AP�

Durante una reciente entrevista en Twitch con el streamer “ConnorEatsPants”, el gobernador retomó el tema y contó que le preguntó a Harris por qué no había incluido su respaldo temprano en el libro. “Ella me dijo: ‘Estoy de gira con el libro. Te respondo después’”, relató con humor. “De eso se trata nuestra relación”, añadió entre risas.

Los choques públicos que impactan en la relación entre Newsom y Harris

Más allá de los gestos de cortesía, las diferencias ideológicas y de estilo entre ambos se profundizaron en los últimos años. Según Axios, Newsom llegó a cuestionar en su propio podcast la pasividad con que Harris respondió a los ataques de la campaña de Trump sobre su apoyo a cirugías de reasignación de género financiadas por el Estado para migrantes y presos federales. “Ni siquiera reaccionó y eso fue aún más devastador”, comentó el gobernador.

El roce también se evidenció durante la Convención Nacional Demócrata de 2024, cuando Harris encabezó la fórmula tras la retirada de Biden. Newsom, aunque asistió al evento, no pronunció un discurso, lo que generó especulaciones sobre tensiones internas.

Desde el equipo de Harris, la entonces presidenta del evento, Minyon Moore, aclaró que “Newsom es una de las grandes figuras del partido y su apoyo fue admirable”.

Las diferencias se profundizaron cuando Newsom cuestionó en su podcast la respuesta de Harris a los ataques de Trump sobre su apoyo a cirugías de reasignación de género Meg Kinnard - AP

El gobernador, por su parte, se limitó a participar brevemente desde el piso del recinto para anunciar los votos de la delegación californiana a favor de Harris.

Qué podría pasar en las internas demócratas por las elecciones 2028: Harris vs. Newsom

La interna demócrata se perfila hacia una contienda de alto voltaje. Harris no descartó volver a competir por la presidencia y ya lanzó indirectas a otros posibles aspirantes, como los gobernadores Josh Shapiro y JB Pritzker o el senador Mark Kelly.

Mientras tanto, Newsom reforzó su perfil nacional. Prometió mantener su cruzada judicial y política contra Trump e impulsó en California una iniciativa para modificar los distritos electorales, en respuesta a maniobras similares en Texas.

En público, ambos procuran mantener la cortesía. El portavoz de Newsom, Nathan Click, aseguró a Axios que “el gobernador y la vicepresidenta son amigos y aliados de larga data” y destacó que el mandatario del Estado Dorado “trabajó incansablemente para ayudarla a ser elegida, recaudando más de un millón de dólares y siendo uno de sus principales voceros”.