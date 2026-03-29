Desde abril, estos iPhones y celulares Android no podrán usar nunca más Netflix: la lista completa

Por los requerimientos mínimos que tiene Netflix para funcionar correctamente en dispositivos móviles, ciertos iPhones y modelos con Android perderán el soporte y la posibilidad de usar la aplicación desde abril. Los usuarios deben conocer con qué versión de sistema operativo opera su celular para comprobar que no haya problemas. Esto aplica tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Celulares con iOS y Android con versiones antiguas del sistema operativo no podrán tener Netflix

A través de las tiendas oficiales para cada tipo de dispositivo, App Store o Play Store, se especifican cuáles son las condiciones mínimas para que un dispositivo pueda ejecutar la aplicación sin problemas.

Dispositivos con iOS y Android que no cumplan los requerimientos mínimos no podrán acceder a Netflix Shutterstock - Shutterstock

En ese sentido, una actualización de Netflix estableció que desde abril los dispositivos necesitarán al menos Android 7.0 o iOS 17.0.

Aunque hasta ahora versiones más viejas pueden correr formas antiguas de la app, esas exigencias son los requisitos mínimos para tener soporte y poder acceder a la plataforma de manera óptima.

Además, en lo que refiere a Android, el servicio considera que los dispositivos deben tener al menos la versión 9.0 para que la app actualizada opere correctamente.

Modelos de celulares iPhone y Android que perderán acceso a Netflix

Dentro de las mencionadas especificaciones técnicas, hay algunos modelos que no pueden alcanzar esas exigencias mínimas. Entre ellos se incluyen:

iPhone X y todos los modelos anteriores.

y todos los modelos anteriores. Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2 y Galaxy Grand Prime.

Galaxy S3, Galaxy Note 2 y Galaxy Grand Prime. LG Optimus L5, Optimus L7 y G2.

Optimus L5, Optimus L7 y G2. Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3.

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Modelos de Smart TV que perderán el acceso a Netflix desde abril

En línea con lo mencionado sobre celulares, también hay varios modelos de televisión que no cumplen con los requerimientos técnicos.

En estos casos, los dispositivos no podrán acceder a la aplicación, sin importar si el usuario tiene su suscripción activa.

Por limitaciones del sistema operativo, estos se verán afectados:

Samsung : dispositivos de la línea Smart TV serie EOS producidos entre 2012 y 2015 .

dispositivos de la producidos entre . Sony: diversas versiones de la serie Bravia , particularmente aquellas identificadas con los códigos KDL, XBR, W95 y X95 .

diversas versiones de la , particularmente aquellas identificadas con los códigos . Panasonic: televisores que fueron fabricados antes de 2015 .

televisores que fueron fabricados . LG: al igual que en el caso anterior, modelos producidos antes de 2015 .

al igual que en el caso anterior, modelos producidos . Apple TV: dispositivos de primera, segunda y tercera generación.

Qué modelos de TV son compatibles con Netflix

Más allá de los dispositivos que pierden el soporte y acceso a la plataforma de streaming, Netflix aclara cuáles son los dispositivos con los que se puede acceder al contenido.

Netflix especifica qué marcas de TV y otros dispositivos pueden acceder Muhammad Alimaki - Shutterstock

En su sitio web oficial, presenta un listado general que incluye categorías como celulares, consolas de videojuegos y televisores. Dentro del apartado de TV, estas son las marcas mencionadas:

Amazon Fire TV/Stick

Apple TV

Chromecast

Hisense

LG

Panasonic

Philips

Roku TV/Stick

Samsung

Sharp

Sony

TCL

Vestel

Vizio

Dentro de cada marca, hay algunas especificaciones y se incluyen los modelos que actualmente funcionan correctamente.

Quienes ya no tengan acceso verán el siguiente mensaje al entrar a Netflix: “Esta app no es compatible con tu dispositivo”.

De cualquier manera, la recomendación es que cada usuario chequee si su modelo en particular puede ejecutar la aplicación de manera correcta.