Grabó a una pasajera de avión en una extraña situación y se convirtió en viral: “Espero que esté bien”

En los vuelos siempre suceden cosas inesperadas, en especial si son largos y hay tiempo de observar todo lo que sucede a nuestro alrededor, ya sea paisajes, actitudes de la tripulación o incluso de los demás pasajeros a bordo.

Esto último fue lo que vivió una tiktoker, quien decidió grabar a su vecina de asiento cuando la encontró en una extraña actitud y compartir luego el video en redes.

Identificada como Taylor Hurt, la joven usuaria de TikTok subió a su cuenta un video que en horas se hizo viral, en el cual se puede observar a una mujer que iba en el vuelo con los ojos cerrados en su asiento. Oía música en su teléfono móvil y con los audífonos puestos, pero lo que llamó la atención fue la canción que se reproducía. Según las imágenes compartidas por su compañera de vuelo, se trataba de “Bad day”, interpretada por la banda ficticia de la película infantil Alvin y las ardillas, cuyas interpretaciones se destacan siempre por sus voces chillonas.

“Vi a esta persona en mi vuelo... Espero que esté bien”, comentó la usuaria en el video que subió a su TikTok y que ya acumula más de 1,2 millones de likes (o “me gusta”) y más de 6000 comentarios.

“Porque tuviste un mal día, estás tirando abajo a uno. Cantas una canción triste solo para darla la vuelta, dices que no lo sabes, me dices que no mienta, trabajas una sonrisa y vas a dar una vuelta. Tuviste un mal día, la cámara no miente, estás volviendo a bajar y en realidad no te importa, tuviste un mal día, tuviste un mal día”, dice la canción que en realidad pertenece al cantante canadiense Daniel Powter.

En los comentarios, la usuaria que difundió el video reveló finalmente que la mujer a la que grabó es su amiga y que nunca grabaría a alguien sin su consentimiento, algo que múltiples usuarios le reprocharon en los comentarios del clip.

Además de esas quejas inusuales, los usuarios mostraron una recurrente identificación con la joven y su elección musical.“100% identificada, cuando iba en un vuelo de 8 horas y me dio un poquito de miedo escuché toda la banda sonora de High School Musical”, publicó una persona. “Sí soy yo”; “Está en nuestros pensamientos”; “Estoy llorando”: “Esa canción es muy emocional, le envío mis condolencias”, fueron algunos de los comentarios que dejaron las personas que lo reprodujeron la grabación.

Sin embargo, la anécdota no tuvo un final triste. En su misma cuenta de la red social, la usuaria añadió otro video donde se observó a la mujer con su música, pero esta vez es con canción “Party Rock Anthem”, de la misma banda sonora. “Actualización: Me alegra ver que Alvin y las Ardillas están haciendo mejor este vuelo”, se leía en la descripción del clip.

