Se encontró con una sorpresa en el “avión del Mundial de Qatar” y le dieron una alocada idea

El álbum del Mundial Qatar 2022 levantó pasiones en todo el mundo. Además, aunque para estas fechas muchos ya terminaron de llenar los cromos, algunas figuritas de los astros del fútbol como Leo Messi o Cristiano Ronaldo siguen en la mira de los aficionados que hacen todo lo posible para conseguirlas. Cuando el youtuber Atack3000 se dispuso a viajar a Qatar desde Barcelona, a bordo del avión encontró algo que nunca imaginó junto a las tradicionales amenidades, como la manta o la almohada.

Al ubicarse en su asiento, el influencer español descubrió que la aerolínea oficial del Mundial dispuso sobres del álbum del Mundial como cortesía para cada pasajero del vuelo y tuvo una oportunidad inesperada para completar su colección. De inmediato, compartió la emoción del momento con sus seguidores a través de un video publicado en TikTok. Contagió su entusiasmo a sus seguidores, quienes comenzaron a darle alocadas ideas.

Entre los cientos de reacciones que generó el clip, la de pasar entre las filas de asientos para robar todos los sobres antes de que el resto de los pasajeros los vieran fue una de las más repetidas entre la audiencia.

Un youtuber español encontró sobres del álbum del Mundial en el avión

“Yo cojo todos los sobres si voy”; “entro primero y me robó todos los sobres”; “entro, cojo los sobres y me voy, digo me he equivocado de avión”, fueron los comentarios que sobresalieron en la conversación espontánea que generó el video.

¿Consiguió a Messi?

“¡Vamos a abrirlos a ver si toca Messi o toca Cristiano!”, anticipó Atack3000 en su primer video publicado en TikTok, luego dejó el suspenso en el aire y causó que una buena parte de los usuarios le rogara que sacara otra grabación del momento en que destapaba los sobres.

Un día después de compartir el primer clip que llegó a casi 10 millones de reproducciones, el influencer complació a la audiencia y liberó el clip del instante en que sacó del paquetes las figuritas del álbum oficial del Mundial Qatar 2022.

El youtuber encontró otro "Messi" en el avión a Qatar

Aunque no robó los sobres de todos los asientos como le sugerían los seguidores, Atack3000 pudo abrir tres: el que le tocó a él, a su acompañante y los del asiento vecino que finalmente había quedado vacío. “¡No lo puedo creer! Chicos, chicos, locura…”, dijo mientras respiraba rápidamente ante la ansiedad de ver las cartas. Entonces, la sorpresa ocurrió: “¡Literalmente ahora tengo otro Messi! Estoy flipando. Bro, se me cae el mundo ahora mismo”.

En reacción a esta afortunada apertura de cartas, algunos de sus seguidores no creyeron en la coincidencia e hicieron notar que la secuencia de video tenía un corte. Según sus consideraciones, esto dio a entender que habría “filtrado” intencionalmente esa figurita y que pudo haberla conseguido antes.

¿Antonella y sus hijos en la sección VIP?

Además de tener 1,8 millones de seguidores en TikTok, Atack3000 tiene un canal de YouTube con casi tres millones de suscriptores y en uno de sus videos más recientes relató todos los detalles de su viaje a bordo del “avión del Mundial”.

Desde antes de subir, la emoción del influencer se mantuvo en lo más alto, dado que se enteró de que Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y sus hijos viajarían esa misma mañana a Qatar desde Barcelona, por lo que las posibilidades de que coincidieran en el avión eran bastantes.

Antonela Roccuzzo compartió un video recreativo con sus hijos y mostró el increíble resultado de lo que armó Thiago (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Con esta idea en la mente, Atack3000 se determinó a colarse en la zona VIP para ir en busca de la familia de Messi. “Voy a ir al baño para disimular un poco”, dijo. Acto seguido, el joven español caminó hacia el área más exclusiva del avión e incluso logró sentarse en un lugar vacío.

En un movimiento rápido hacia el asiento de al lado, Atack3000 logró ver las piernas de una persona y se emocionó tanto que salió de la zona para volver a su sitio en la parte de atrás y contárselo a su acompañante.

“He visto lo que creo que eran las piernas de la novia de Messi”, dijo mientras le mostraba la supuesta evidencia en video a su compañero. Para la cámara solo atinó al decir: “Se los juro, esto es lo más surrealista por ahora de este viaje”.

