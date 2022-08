“Gritos espeluznantes”: La desgarradora lucha de una entrenadora tras ser arrastrada por dos orcas

El 8 de julio de 2002, transcurría un día más para la entrenadora del SeaWorld de San Diego, Tamarie Tollinson. De hecho, la joven de entonces 28 años se encontraba muy tranquila sentada al borde de una de las piscinas de la cadena estadounidense de parques temáticos cuando jugaba con dos orcas.

De repente, las ballenas la arrastraron hacia adentro del agua provocándole varias heridas, una secuencia que quedó inmortalizada en un video que se acaba de viralizar en las redes sociales.

“Estaba jugando con las ballenas, hablando con ellas... Lo que sabemos es que acto seguido, como aparece en el video, fue arrastrada al agua”, contó la portavoz de SeaWorld, Darla Davis, en el documental Blackfish que aborda las problemáticas de los parques acuáticos con los animales en cautiverio. En la secuencia se ve como la orcas, Orkid y Splash, tiraron continuamente de la entrenadora mientras ella gritaba en busca de ayuda.

Mientras tanto, Tollison sumergida en el agua exclamaba “gritos espeluznantes” en busca de socorro y tratando de aferrarse a la barandilla del tanque en el estadio Shamu. “Ella está bajo el agua, Splash y Orkid la tienen, está totalmente fuera de la vista, ningún otro entrenador sabe que esto está sucediendo”, relató el ex entrenador John Hargroce, para quien Tollison había incurrido en varios errores que podrían haber sido la fuente del atque.

“La gente comienza a gritar. Escuchas a Tamarie simplemente gritar ‘alguien ayúdame’ y la forma en que gritó fue simplemente espeluznante”, agregó, quien fuera compañero de la víctima. “Ella sabía que iba a morir”, aseguró Hargroce.

Sin embargo, la joven sobrevivió al ataque y en ese sentido fue determinante la intervención de que su colega Robin Sheets. El entrenador tomó la cadena de la puerta de una piscina que sostenía a otra orca, Kasatka, que era más dominante que Orkid lo que provocó que la ballena atacante dejara a Tollison.

Tras salvarla, Tollison fue llevada de urgencia al hospital con el saldo de una fractura compuesta, un consecuencia “leve” en comparación con el riesgo de vida que debió atravesar. Con todo, en SeaWorld aseguran que cambiaron sus políticas desde el ataque de 2002 y los entrenadores ya no pueden nadar con las orcas e insisten en que los animales no son agresivos debido al “refuerzo positivo” diario que recibe, explica el medio británico Daily Star.

Sin embargo, Hargrove acusó en el documental dirigido Gabriela Cowperthwaite al parque temático por negligencia al crear orcas híbridas al estilo Jurassic World en un cruel programa de cría que la compañía ha negado desde entonces. “Lo principal de la creación de una orca híbrida es que realmente no tienes idea de lo que has creado porque no existen en la naturaleza. Así que todo es posible”, opinó.

En ese sentido, un portavoz del parque acuático le respondió: “No hay nada nuevo en estas afirmaciones. Las caracterizaciones salvajes de este exempleado, que no ha trabajado en SeaWorld en ningún puesto durante 10 años, están diseñadas para obtener clics, no para comunicar hechos o ciencia”.

Y concluyó: “El hecho es que SeaWorld está acreditado, revisado y certificado de forma independiente tanto por agencias federales de vida silvestre como por expertos externos independientes para mantener los más altos estándares en el cuidado de los animales.”.