Guatemala vs. Panamá, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo las eliminatorias del Mundial 2026

La Ronda Final de Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 inicia el jueves 13 de noviembre con encuentros entre Guatemala vs. Panamá, las dos selecciones pertenecientes al Grupo A, quienes definirán las posibilidades de su pase directo al sueño mundialista.

Los Canaleros se encuentran en segundo lugar del Grupo A , aunque está empatada en 6 puntos con Surinam .

se encuentran en segundo lugar del , . Por otro lado, los guatemaltecos llegan a este encuentro con una tercera posición en la tabla, solo un punto debajo de los dos primeros lugares y con una victoria, una derrota y dos empates.

Hora y cómo ver en vivo el partido de Guatemala vs. Panamá

El encuentro Guatemala vs. Panamá tendrá lugar el jueves 13 de noviembre de 2025 en Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala, a las 21.00 hs (hora del Este de EE.UU.).

Desde el país norteamericano, el encuentro podrá verse a través de CBS Paramount, con narraciones en inglés, o por medio de Universo y Telemundo Deportes Ahora, con narraciones en español.

Los partidos de la Ronda Final también podrán ser sintonizados a través de la aplicación móvil Concacaf GO o en el perfil oficial de YouTube de la Concacaf.

La Selección de Guatemala recibirá en casa a Panamá en la Ronda Final de Eliminatorias Concacaf (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala )

Clasificación de la Ronda Final de Eliminatorias Concacaf

Guatemala y Panamá pertenecen al Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

De los cuatro equipos que forman parte de esta tabla, solo uno conseguirá el pase directo al torneo internacional de futbol, y otro tendrá la oportunidad de pasar en repechaje, si forma parte de los mejores segundos lugares.

La tabla de clasificación de este grupo tiene en primer lugar a Surinam, con cuatro partidos jugados, de los cuales uno fue a favor y tres fueron empates, lo que sumó un total de 6 puntos.

La selección de Panamá viaja a Guatemala y se enfrenta en contra de Los Chapines (Facebook/Fepafut Panama)

En segundo lugar, está Panamá, que actualmente tiene la posición tres entre los mejores segundos lugares de la clasificatoria, aunque suma los mismos puntos que Los Suriboys.

Guatemala se posiciona en el tercer lugar del Grupo A, con 5 puntos, cuatro partidos jugados, una victoria, una derrota y dos empates. Mientras que al final se encuentra El Salvador, con solo 3 puntos y de sus cuatro juegos, tres fueron derrotas y solo uno terminó en victoria.

Jugador del equipo de la Selección de Guatemala en entrenamiento (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Historia de Guatemala vs. Panamá

El partido más reciente entre Los Canaleros y Los Chapines tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, también dentro de las Eliminatorias de la Confederación. En este encuentro, ambas selecciones terminaron en empate.

Antes de esto, las selecciones se encontraron en la Copa Oro 2025, en la que el equipo de Panamá venció a Guatemala con un marcador 1-0, aunque no se habían visto las caras en ninguna eliminatoria mundialista desde hace dos décadas, de acuerdo con ESPN.