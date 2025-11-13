Guatemala vs. Panamá, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo las eliminatorias del Mundial 2026
El encuentro tendrá lugar en Estadio Manuel Felipe Carrera, sede temporal de la selección guatemalteca
La Ronda Final de Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 inicia el jueves 13 de noviembre con encuentros entre Guatemala vs. Panamá, las dos selecciones pertenecientes al Grupo A, quienes definirán las posibilidades de su pase directo al sueño mundialista.
- Los Canaleros se encuentran en segundo lugar del Grupo A, aunque está empatada en 6 puntos con Surinam.
- Por otro lado, los guatemaltecos llegan a este encuentro con una tercera posición en la tabla, solo un punto debajo de los dos primeros lugares y con una victoria, una derrota y dos empates.
Hora y cómo ver en vivo el partido de Guatemala vs. Panamá
El encuentro Guatemala vs. Panamá tendrá lugar el jueves 13 de noviembre de 2025 en Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala, a las 21.00 hs (hora del Este de EE.UU.).
Desde el país norteamericano, el encuentro podrá verse a través de CBS Paramount, con narraciones en inglés, o por medio de Universo y Telemundo Deportes Ahora, con narraciones en español.
Los partidos de la Ronda Final también podrán ser sintonizados a través de la aplicación móvil Concacaf GO o en el perfil oficial de YouTube de la Concacaf.
Clasificación de la Ronda Final de Eliminatorias Concacaf
Guatemala y Panamá pertenecen al Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.
De los cuatro equipos que forman parte de esta tabla, solo uno conseguirá el pase directo al torneo internacional de futbol, y otro tendrá la oportunidad de pasar en repechaje, si forma parte de los mejores segundos lugares.
La tabla de clasificación de este grupo tiene en primer lugar a Surinam, con cuatro partidos jugados, de los cuales uno fue a favor y tres fueron empates, lo que sumó un total de 6 puntos.
En segundo lugar, está Panamá, que actualmente tiene la posición tres entre los mejores segundos lugares de la clasificatoria, aunque suma los mismos puntos que Los Suriboys.
Guatemala se posiciona en el tercer lugar del Grupo A, con 5 puntos, cuatro partidos jugados, una victoria, una derrota y dos empates. Mientras que al final se encuentra El Salvador, con solo 3 puntos y de sus cuatro juegos, tres fueron derrotas y solo uno terminó en victoria.
Historia de Guatemala vs. Panamá
El partido más reciente entre Los Canaleros y Los Chapines tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, también dentro de las Eliminatorias de la Confederación. En este encuentro, ambas selecciones terminaron en empate.
Antes de esto, las selecciones se encontraron en la Copa Oro 2025, en la que el equipo de Panamá venció a Guatemala con un marcador 1-0, aunque no se habían visto las caras en ninguna eliminatoria mundialista desde hace dos décadas, de acuerdo con ESPN.
Seguí leyendo
Victoria de Trump en Texas. La medida impulsada por Greg Abbott que impacta en las elecciones
Residencia permanente. Lista del Uscis con los documentos obligatorios para migrantes que viajan fuera de EE.UU.
Para frenar al ICE en Texas. Las siete palabras en español que pueden salvar a un migrante de la deportación
- 1
Revelan mails en los que Epstein afirma que Trump “sabía de las chicas” y “pasó horas en su casa” con una de ellas
- 2
Las leyes de Texas que entran en vigor en 2026 y todo lo que los migrantes deben saber
- 3
La increíble “lluvia de iguanas” en Florida: por qué caen de los árboles y qué dicen las autoridades
- 4
No son las serpientes de Texas: los animales que causan un gran problema en los parques estatales