Hallaron muerto a un turista en un hotel de Bahamas solo para adultos donde habían fallecido tres estadounidenses

La muerte de un hombre en la isla de Gran Exuma, en Bahamas, llamó la atención y rápidamente se volvió noticia porque se suma a otros fallecimientos ocurridos en el mismo lugar en un periodo de tres meses. Tras el hallazgo, las autoridades dijeron que no se sospecha de la comisión de algún delito, pero el motivo no ha sido determinado y tampoco la identidad del hombre. “Se espera que el cuerpo del difunto sea trasladado a New Providence, donde se realizará una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte”, informaron en un comunicado.

Sin embargo, una investigación preliminar arrojó que el estadounidense, de alrededor de 70 años, había experimentado síntomas asociados con el Covid durante sus vacaciones, incluso había resultado positivo en una prueba y se encontraba en cuarentena en el Sandals Emerald Bay Resort. En mayo, se registró la muerte de tres personas, también de la tercera edad, en dicho hotel y las condiciones no han sido aclaradas totalmente.

Sandals Emerald Bay, el resort en Bahamas en el que murieron tres turistas por causas desconocidas Instagram @ sandalsemeraldbay

Michael Phillips, de 68 años, y Robbie Phillips, de 65, un matrimonio proveniente de Tennessee, fueron hallados muertos en su habitación de hotel el 6 de mayo, tras presentar náuseas, vómitos y otros síntomas durante la noche, motivo por el que habían sido atendidos en una clínica próxima. Los dos presentaban signos de convulsión.

Una situación similar vivieron dos residentes de Florida que celebraban su aniversario en Bahamas, Vincent Chiarella y su esposa Donnis, ambos de 64 años, cuando sorpresivamente el hombre amaneció muerto en su habitación y ella logró sobrevivir luego de ser atendida en un hospital. El matrimonio se había quejado de algunos malestares físicos horas antes y también había buscado atención médica. “Ella se despertó y mi papá estaba tirado en el piso y ella no podía moverse. Tenía las piernas y los brazos hinchados y no podía moverse y gritó para que alguien entrara a la habitación”, dijo el hijo del matrimonio. Vincent Chiarella fue hallado con signos de convulsión.

Exuma, Bahamas, la localidad donde se encuentra el Sandals Emerald Bay Resort

Los exámenes posteriores determinaron como causa de los tres fallecimientos: “asfixia por envenenamiento con monóxido de carbono”. Sin embargo, el resort, en un comunicado, se deslindó de la responsabilidad y dijo que las muertes “no estaban relacionadas de ninguna manera con el sistema de aire acondicionado, el servicio de alimentos y bebidas” ni con alguno de los servicios que ofrecen. A partir de estos hechos, los responsables de hotel se comprometieron a colocar detectores de monóxido de carbono en todas las habitaciones del complejo de lujo.

