Halloween 2025 en Estados Unidos: guía paso a paso sobre cómo cortar una calabaza para que quede “terrorífica”

Con la llegada de octubre, la tradición de Halloween en Estados Unidos toma fuerza en calles, casas y escaparates. Una de las costumbres más arraigadas es la de tallar calabazas, transformándolas en rostros que iluminan las noches de brujas con velas en su interior. Si bien puede parecer una tarea sencilla, la variedad de estilos y técnicas muestra que detrás de cada escultura hay un trabajo artesanal que mezcla creatividad, paciencia y, en algunos casos, un poco de humor.

Cómo preparar calabazas de Halloween: técnicas clásicas y plantillas fáciles

El primer paso es elegir bien la calabaza. El divulgador culinario Warren Nash publicó un video donde mostró cómo elegir un ejemplar de tamaño adecuado y comenzar por marcar con un lápiz la tapa que luego permitirá acceder al interior. En su demostración, insistió en que la apertura debe ser lo suficientemente grande para poder introducir la mano y una cuchara con comodidad. Con un cuchillo afilado cortó el círculo, retiró la parte superior y reveló las semillas y las fibras que hay que extraer. Para él, lo ideal es raspar hasta dejarla limpia por dentro y, si la pared es demasiado gruesa, adelgazarla para facilitar la posterior talla de la cara.

Los mejores trucos para decorar una calabaza de Halloween

Por su parte, Original Naked Chef, en otro video, coincidió en que la preparación inicial es fundamental, pero añadió una particularidad: la importancia de observar las imperfecciones de la calabaza. Según explicó, las marcas naturales de la piel pueden incorporarse al diseño del rostro, lo que aporta originalidad.

Además, mostró un recurso distinto para quienes prefieren trabajar con mayor precisión: el uso de plantillas impresas que se fijan con cinta y se marcan sobre el vegetal con un palillo de cóctel, lo que genera una guía de puntos que luego facilita el corte. Para resaltar el contorno, recomendó espolvorear harina sobre las marcas perforadas para resaltar el contorno.

Por último, Bobby Duke en su video llevó el proceso inicial a un terreno más experimental. Para su creación necesitó no solo una calabaza naranja grande, sino también una blanca más pequeña que funcionaría como “cráneo” dentro de la primera. Su método no se limitó a cortar una tapa, sino que dividió la pieza principal en dos mitades, vaciarla completamente y preparar el espacio para insertar la segunda pieza. Con esto, creó una estructura distinta que permitió trabajar en varios niveles de detalle.

Herramientas, seguridad y creatividad en el tallado de las calabazas de Halloween

El proceso de corte es donde más se notaron diferencias entre los tres tutoriales. Nash mostró un procedimiento clásico y seguro: dibujar los ojos, la nariz y la boca con lápiz o marcador, y luego usar un cuchillo con movimientos de balanceo para tallar. Destacó que es fundamental mantener los dedos alejados de la hoja, y sugirió alternar con movimientos hacia arriba y hacia abajo en zonas donde el movimiento suave no sea posible. La sencillez de su propuesta apuntó a un público que busca un resultado rápido y efectivo.

Cortes, herramientas e iluminación para una calabaza de Halloween

El Original Naked Chef, en cambio, propuso distintas opciones de herramientas. Mostró los tradicionales cuchillos de sierra, pero también presentó kits de corte elaborados especialmente para calabazas, más seguros para los niños. De hecho, su énfasis estuvo en la participación familiar: sugirió que los más pequeños pueden encargarse de las tareas de vaciado o incluso de marcar los diseños con plumón. Además, enseñó cómo mejorar la estética de la boca al limar con un cuchillo la parte anaranjada de la piel para que los dientes se vean más realistas.

Bobby Duke llevó la creatividad al extremo. En lugar de conformarse con los rasgos básicos de un rostro, introdujo dientes de resina diseñados por un colaborador en redes sociales, ojos fabricados artesanalmente con bolas de plástico pintadas y detalles de color logrados con colorantes y resinas. Explicó cómo pintar las encías con tonos marrones y amarillos para simular caries y cómo fijar los dientes con palillos atravesados en la pulpa. El resultado fue una calabaza-monstruo mucho más cercana a una escultura que a la decoración doméstica tradicional.

Iluminación y ambientación: el toque final que necesita una calabaza de Halloween

Una vez completado el tallado, llega la iluminación, el detalle que transforma el vegetal en un objeto vivo dentro de la decoración de Halloween. Warren Nash se mantuvo fiel a lo clásico: colocó una vela tipo “tea light” en el interior y recordó que, según el tamaño, puede ser necesario usar dos. Una vez encendido el fuego y puesta la tapa, el rostro tallado adquiere un aire fantasmagórico inmediato.

Cómo hacer una calabaza para Halloween

El Original Naked Chef optó por una versión más intensa. Colocó hasta cuatro velas dentro de su calabaza de gran tamaño, con el objetivo de lograr un resplandor más fuerte y visible desde lejos. Incluso sugirió dejar la tapa ligeramente corrida para que la luz escape hacia arriba y genere un efecto adicional. Su enfoque mostró cómo pequeños ajustes pueden modificar radicalmente la ambientación de un espacio.

Bobby Duke, fiel a su estilo, fue más allá. Después de ensamblar el cráneo interno y colocar ojos y dientes, selló el vegetal con cinta en la parte trasera. Para aumentar el contraste, pintó el interior con colorante negro diluido, de modo que la iluminación resaltara más los rasgos terroríficos. Aunque no detalló el uso de velas como los otros dos, su objetivo fue dar vida a una pieza con rasgos tan detallados que pareciera una criatura salida de una película de terror.