Hay esperanza: qué necesita Guatemala para quedarse con un cupo de repechaje de Concacaf para el Mundial 2026

En la Ronda Final de las Eliminatorias de la Concacaf, Guatemala atravesaba un arranque difícil, ocupando el fondo del Grupo A con apenas dos puntos en tres partidos. Sin embargo, en el partido del martes logró una victoria clave ante El Salvador, que le da un respiro y mantiene encendidas sus posibilidades rumbo al Mundial 2026, que se disputará en EE.UU., México y Canadá.

Qué necesita Guatemala para entrar al repechaje para el Mundial 2026

Según el formato aprobado por la FIFA para las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, los 12 equipos de la etapa final están divididos en tres grupos de cuatro. Los tres primeros de cada grupo clasificarán directamente al Mundial, mientras que los dos mejores segundos disputarán un repechaje intercontinental.

Guatemala venció a El Salvador y se colocó como tercero en la tabla del Grupo A (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

En esta etapa final participan 12 selecciones, distribuidas en tres grupos de cuatro equipos. Guatemala forma parte del Grupo A, junto con El Salvador, Panamá y Surinam.

Para aspirar a ese repechaje, Guatemala debe posicionarse como uno de esos dos mejores segundos. Con cinco puntos tras su triunfo, el camino sigue siendo exigente, ya que todavía se encuentra tercero.

Debe ganar al menos uno de sus partidos restantes y empatar el otro para alcanzar los nueve puntos .

. Incluso con nueve puntos, dependerá de que otros equipos segundos de los grupos B y C no sumen más.

En el plano inmediato, su duelo más directo será ante Panamá, un rival que pelea por el liderato del grupo.

Quiénes están hasta el momento en la zona de repechaje de Concacaf

Antes del inicio de la fecha del partido entre Guatemala y El Salvador, los equipos que ocupaban los puestos de repechaje eran Jamaica y Costa Rica, ambos con seis puntos, seguidos de Panamá con cinco. Ahora en esa zona quedaron Curazao y Costa Rica.

Con el triunfo de ayer, Guatemala se acerca, aunque la tarea sigue siendo ardua: deberá sumar al máximo en los dos encuentros que le quedan y esperar resultados favorables en otros grupos.

Esto es lo que necesita Guatemala para conseguir su pase al Mundial 2026 (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Partidos que restan para Guatemala

A continuación, los compromisos que le restan a Guatemala en esta ronda final del Grupo A:

Jueves 13 de noviembre de 2025 – Guatemala vs. Panamá (Estadio Manuel Felipe Carrera)

Martes 18 de noviembre de 2025 – Guatemala vs. Surinam (Estadio Manuel Felipe Carrera)

Estos dos encuentros serán decisivos para definir si la Bicolor logra colarse entre los mejores segundos y mantener viva la ilusión de llegar al Mundial 2026.