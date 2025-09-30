“Hogge Money”: la rara moneda colonial con un jabalí de relieve que puede valer más de US$86.000

Las piezas de dos peniques conocidas como “Sommer Islands”, acuñadas en 1616 por Inglaterra para su uso en las actuales Bermudas, forman parte de las primeras emisiones monetarias vinculadas a las colonias británicas en América y hoy son consideradas una rareza numismática capaz de superar los US$86.000 en el mercado de subastas.

Historia del Hogge Money: las primeras monedas coloniales de Bermudas

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), las llamadas piezas de las Sommer Islands (territorio que hoy se conoce como las Bermudas) se emitieron alrededor de 1616, poco más de 150 años antes de la creación de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

La moneda tiene la imagen de un jabalí en su anverso NGC

La denominación más pequeña de esta serie fue la de dos peniques, aunque también existieron emisiones de tres peniques, seis peniques y un chelín. Todas compartían el mismo esquema de diseño: un jabalí en el anverso y un barco en el reverso. Por esta razón, estas piezas también recibieron el nombre de “Hogge Money” o “dinero de cerdo”.

El uso de la imagen del jabalí también tiene un origen. Durante el siglo XVI, el explorador español Juan de Bermúdez dejó cerdos domésticos en las islas tras naufragar. Con el tiempo, los animales se adaptaron al entorno y se multiplicaron, luego se convirtieron en una fuente de alimento para los navegantes y colonos posteriores.

El nombre de las monedas y del archipiélago se vincula a Sir George Somers, un marino inglés que en 1609 viajaba rumbo a lo que hoy se conoce como el estado de Virginia como almirante de una expedición. Una tormenta desvió su barco, el Sea Venture, que terminó encallando en las Bermudas. El marino y su tripulación permanecieron allí varios meses y construyeron nuevas embarcaciones con las que finalmente pudieron continuar su travesía.

En esos meses, los colonos hallaron en los cerdos salvajes un recurso vital para su alimentación. Tras la muerte de Somers en 1610, las islas pasaron a conocerse como Sommer Islands, en su memoria.

Cinco años después se constituyó la Compañía de las Bermudas, que asumió la administración del territorio e impulsó la acuñación de monedas propias. Esta formaba parte de la Compañía de Londres, establecida en ese entonces en Jamestown, Virginia, por lo que en numismática se consideran piezas coloniales ligadas a la historia temprana de las colonias que luego formarían EE.UU.

La embarcación ilustrada en el reverso de la pieza fue asociada con el Sea Venture, el mismo navío en el que Somers llegó a las Bermudas en 1609 NGC

Cómo identificar una moneda de dos peniques de 1616

Las piezas fueron fabricadas en planchas de cobre con acabado de latón, y en algunos casos se aplicó un ligero baño de plata. Con el paso del tiempo, la mayoría de los ejemplares sufrió corrosión, grietas o roturas en el borde, lo que dificulta hallar unidades en buen estado de conservación.

Entre sus características de diseño se encuentran:

Año: 1616.

Ceca: asociadas a la Compañía de Londres en Virginia, que estableció las colonias del sur del Nuevo Mundo, a la que perteneció Bermudas.

Peso: alrededor de 1,7 gramos.

Anverso: muestra un jabalí mirando hacia la izquierda, acompañado por el número romano II, que indica la denominación. Debajo del animal aparece una estrella.

Reverso: representa un barco de dos mástiles con las letras “S” e “I” a los lados, abreviatura de “Sommer Islands”. Algunos especialistas sostienen que la embarcación ilustrada es el Sea Venture, el mismo navío en el que Somers llegó a las islas en 1609.

La clave para distinguir estas monedas es la estrella situada bajo el jabalí. Cuando la figura es más grande, se habla de la variedad “estrella grande”, mientras que una versión más pequeña corresponde a la variedad “estrella pequeña”.

Otra característica útil es la posición de los números romanos II en el anverso. En la variedad de estrella grande, la primera “I” se ubica más alta que la segunda, mientras que en la variedad de estrella pequeña ambas tienen la misma altura.

La pieza fue calificada como VF25 debido a que contenía detalles de deterioro y desgastes visibles Heritage Auctions

Cuánto vale la moneda Sommer Islands en la actualidad

Las monedas de dos peniques son consideradas la segunda denominación más difícil de encontrar, después de las de tres peniques. En la actualidad, se estima que existen menos de 20 ejemplares en colecciones privadas e institucionales.

La mayoría presenta un estado de conservación bajo, clasificado como Fine o Very Fine. Muy pocas piezas fueron certificadas por organismos especializados en grados superiores, y casi ninguna se encuentra libre de corrosión.

El precio de las Sommer Islands varía según su conservación y autenticidad certificada. Según la guía de precios de PCGS, un ejemplar en grado Fine o Very Fine puede alcanzar hasta US$55.000.

No obstante, algunas unidades superaron ampliamente esa cifra. Una pieza clasificada como VF25 por NGC fue subastada por US$64.625 en Heritage Auctions, mientras que otra, vendido por Stack’s Bowers, alcanzó los US$86.250.

Estos valores ubican a las piezas “Hogge Money” entre las monedas coloniales más apreciadas, lo que demuestra que el mercado numismático mantiene una fuerte demanda por ejemplares de este tipo.