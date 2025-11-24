El horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones para Acción de Gracias, del 24 al 30 de noviembre 2025

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué les depara a los signos zodiacales la última semana de noviembre. El psíquico advirtió que en esta etapa las energías invitan a agradecer todo lo bueno ocurrido en el año. La llegada de Acción de Gracias indica que cada gesto, logro y aprendizaje merecen reconocimiento.

Las predicciones de Niño Prodigio para la semana del 24 al 30 de noviembre

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones y un mensaje especial para cada signo del zodíaco. El astrólogo develó como practicar la gratitud de forma consciente para atraer abundancia, amor y paz.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): es una semana para agradecer los pequeños momentos brindados por familia o amigos . El astrólogo recomienda preparar una comida para compartir y observar cómo se fortalece la unión con un simple gesto.

(21 de marzo al 19 de abril): es una semana para . El astrólogo recomienda preparar una comida para compartir y observar cómo se fortalece la unión con un simple gesto. Leo (23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio aconseja reconocer a alguien que brindó ayuda este año . Un simple “gracias por estar” fortalecerá aún más ese vínculo.

(23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio aconseja . Un simple “gracias por estar” fortalecerá aún más ese vínculo. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): es necesario reconocer las transformaciones que tuvieron este año. El astrólogo indica que se debe agradecer el cambio, ya que este acerca cada vez a la verdad y a la realidad.

Niño Prodigio comparte sus mejores predicciones para la semana de Acción de Gracias, del 24 al 30 de noviembre (YouTube/ Niño Prodigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio aconseja agradecer la economía , aunque resulte compleja por momentos, ya que permite establecer un control en las finanzas. El tarotista recomendó encender una vela verde y decir la siguiente frase: “ Gracias por la seguridad que siempre vuelve a mí ”.

(20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio , aunque resulte compleja por momentos, ya que permite establecer un control en las finanzas. El tarotista recomendó y decir la siguiente frase: “ ”. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): es necesario agradecer por la salud diaria . Se recomiendan practicar hábitos sencillos como estirarse, tomar agua y descansar mejor. Este signo puede agradecer con la siguiente afirmación: “ Gracias por la vida que habita en mí ”.

(23 de agosto al 22 de septiembre): es necesario . Se recomiendan practicar hábitos sencillos como estirarse, tomar agua y descansar mejor. Este signo puede agradecer con la siguiente afirmación: “ ”. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio señala que esta semana se debe agradecer por los amigos, que son la familia del alma. El experto aconseja hacer reuniones y dedicar el tiempo a compartir recuerdos lindos y agradecer por la amistad.

Niño Prodigo indicó que esta semana las energías de los signos deben hacer foco en el agradecimiento (YouTube/NiñoProdigio) (Captura de pantalla YouTube/ Niño Prodigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): en los próximos días, los geminianos deberán dar gracias por el hogar y las raíces que los sostienen . Niño Prodigio les recomienda preparar un rincón especial, con flores, fotos familiares y una oración de agradecimiento.

(21 de mayo al 21 de junio): en los próximos días, los geminianos deberán . Niño Prodigio les recomienda preparar un rincón especial, con flores, fotos familiares y una oración de agradecimiento. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): semana clave para brindar por las relaciones de este año. Se aconseja agradecer por lo que se aprendió en conjunto con otras personas.

(23 de septiembre al 22 de octubre): semana clave para Se aconseja agradecer por lo que se aprendió en conjunto con otras personas. Acuario (20 de enero al 18 de febrero): es necesario agradecer a los maestros o a aquellas personas que les exigieron dar más. Niño Prodigio aconseja escribir sus nombres en un papel y decir la siguiente afirmación: “Gracias, porque con cada reto me hiciste más fuerte”.

El astrólogo reveló que los signos de Aire deben agradecer por el hogar, las relaciones y las personas que guiaron sus caminos (YouTube/NiñoProdigio) (Captura de pantalla YouTube/@NiñoProdigio)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): este signo debe agradecer por la voz, las ideas y por la comunicación . El psíquico aconseja llamar o mandar un mensaje a personas importantes y manifestarles su gratitud.

(21 de junio al 22 de julio): . El psíquico aconseja llamar o mandar un mensaje a personas importantes y manifestarles su gratitud. Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): el corazón de los escorpianos necesita acción, pero antes deben agradecer por el presente. Niño Prodigio recomienda escribir tres cosas del día a día que disfruten y repetirlas en voz alta.

(23 de octubre al 22 de noviembre): el corazón de los escorpianos necesita acción, pero antes deben Niño Prodigio recomienda escribir tres cosas del día a día que disfruten y repetirlas en voz alta. Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): es necesario agradecer la sensibilidad, ya que permite acompañar a otras personas. El astrólogo indica que se debe escribir una nota de agradecimiento para alguien que atraviese un mal momento, y entregarla como un acto de amor.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló que los números de la semana son: 49, 16, 87, 31, 4 y 38. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.