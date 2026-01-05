Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones para todos los signos del 5 al 11 de enero de 2026
El astrólogo indicó los desafíos y oportunidades que tendrán los signos durante los próximos siete días
LA NACION
Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué les depara a los signos del zodíaco para los primeros días de este nuevo año 2026. Esta semana se celebra a los Reyes Magos, donde se honra el legado, y se proclama el Día de la Astrología.
Las predicciones de Niño Prodigio del 5 al 11 de enero de 2026
Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodíaco. El psíquico develó que los Reyes Magos traen una energía especial, y será un momento clave para dejarse guiar por las estrellas y los astros.
Signos de Fuego
- Aries (21 de marzo al 19 de abril): las personas de este signo comenzarán el año quitándose un gran peso de encima. El astrólogo señala que perdonar de corazón permitirá iluminar la mente y atraer nuevas oportunidades.
- Leo (23 de julio al 22 de agosto): inicio de año tranquilo, todo fluye en calma y en paz. Niño Prodigio señala que es necesario aprovechar esta energía para conectar con un propósito y seguir el camino correcto.
- Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): comenzarán el año con grandes responsabilidades laborales. El astrólogo indica que no es necesario desesperarse, ya que todo va a fluir y se encontrará el lugar correcto.
Signos de Tierra
- Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio aconseja a los taurinos aprovechar el inicio de año para aprender, capacitarse y pensar en lo profesional. El tarotista aseguró que se activará una conexión profunda con la parte espiritual.
- Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): comienzan el año como el centro de atención entre amigos y familia. El astrólogo indicó que se deben aprovechar todas las invitaciones para pasarla bien y conectarse con uno mismo y los demás.
- Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio indica que será un año muy positivo en relación con todo lo que tenga que ver con el extranjero, ya sean temas de trabajo, estudios o incluso una relación que no se esperaba.
Signos de Aire
- Géminis (21 de mayo al 21 de junio): evitar la sobrecarga al inicio de año para que los días no se vuelvan rutinarios. Niño Prodigio aconseja practicar yoga o realizar caminatas al sol para obtener vitamina D y eliminar el estrés.
- Acuario (20 de enero al 18 de febrero): es necesario buscar estabilidad tanto emocional como material. Niño Prodigio señaló que es el momento perfecto para realizar cambios o mudanzas
- Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): semanas de grandes oportunidades en la parte social y personal. Se augura un proyecto importante, que marcará un antes y un después en la vida de los librianos.
Signos de Agua
- Cáncer (21 de junio al 22 de julio): llega un empujón energético para los primeros días del año. El astrólogo indica que la creatividad estará en el punto máximo y es necesario dejar fluir las ideas, pero a la vez ejecutarlas, y no dejarlas de lado.
- Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): los primeros días del año serán perfectos para invertir en el hogar y renovar las energías. Niño Prodigio aconseja regalar o deshacerse de las cosas que ya no se necesitan.
- Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): empezarán el año con muchas conversaciones reveladoras y conocimientos nuevos. El astrólogo reveló que la disciplina y la fe permitirán lograr cosas nuevas, importantes y aquellas que se propongan.
En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números 14, 18, 54, 70, 77 y 95. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.
