Horóscopos de Mhoni Vidente: las predicciones para la semana del 12 al 16 de enero

La reconocida pitonisa Mhoni Vidente realizó su lectura del tarot para compartir los horóscopos de la semana del 12 al 16 de enero, con los golpes de suerte y lo que le recomienda a cada signo zodiacal para obtener buena fortuna en 2026.

Predicciones de Mhoni Vidente del 12 al 16 de enero

A través de su canal de YouTube, la tarotista cubana explicó cuáles son los consejos de los astros para el zodiaco, la suerte financiera que tendrán esta semana y el número y color de la suerte que deben usar pata atraer una mayor fortuna.

Aries

La carta de El Mago habla de un año muy bueno en cuestiones económicas, podrán reinventarse y crecer. Su mejor día será el martes y les llegará dinero extra gracias al pago de una deuda. Están en el mejor momento para comprar una casa, departamento o coche y buscar un mejor empleo.

Números de la suerte: 11, 56 y 77.

Color: naranja y blanco.

Tauro

La carta de La Estrella habla de triunfo y éxito, aunque advierte no caer en fraudes o mentiras de personas de su trabajo. Podrán recuperar su estabilidad financiera tras los gastos de principios de año. Es fundamental que se administren correctamente.

Números de la suerte: 20, 31 y 56.

Color: amarillo y rojo.

Géminis

La carta de El Diablo habla de la riqueza, el dinero llegará de forma rápida y fácil, aunque advierte sobre envidias y mal de ojo. Según Mhoni Vidente, este signo siempre debe cuidarse de chismes y malas energías de quienes le rodean. Se les recomienda pagar deudas durante esta semana.

Números de la suerte: 02, 45 y 69.

Color: rojo y amarillo.

Mhoni Vidente revela las predicciones del tarot para los nacidos bajo el signo de Géminis (Pexels/Mariia Sabadash)

Cáncer

La carta de El Ermitaño habla de encontrar la luz al final del túnel. No debe frustrarse por aquello que no concretaron en 2025, ya que este año encontrarán las soluciones que necesitaban. Es buen momento para cirugías médicas.

Números de la suerte: 10, 42 y 55.

Color: azul y verde.

Leo

La carta de El Loco habla de triunfo y éxito, se les recomienda sabiduría, discreción y humildad. Este 2026 podrá ser su año en todos los sentidos, están hechos para crecer y obtener éxito en diferentes ámbitos de su vida. Esta será una semana de actualizar papelería y pagar deudas.

Números de la suerte: 03, 06 y 14

Color: rojo intenso y blanco.

Virgo

La carta de La Rueda de la Fortuna indica que es momento de estar arriba y crecer. Podrán conseguir la estabilidad, mejorar su situación laboral y financiera. Se les recomienda volver a estudiar administración, contabilidad, o marketing.

Números de la suerte: 08, 23 y 32.

Color: azul y amarillo.

Con la lectura del tarot, las predicciones de Mhoni Vidente revelan lo que le depara a cada signo durante la semana del 12 al 16 de enero (Pexels/Alina Vilchenko)

Libra

La carta de El Emperador les recomienda cambiar de trabajo para que puedan progresar a nivel económico. Este año podrían salir constantemente de viaje, por lo que es fundamental que vuelvan a estudiar y aprendan idiomas. Se les recomienda tomar más vitaminas para fortalecer el cuerpo, mente y espíritu.

Números de la suerte: 12, 18 y 19.

Color: amarillo y rojo.

Escorpio

La carta de El As de Oros habla de triunfo, estabilidad y crecimiento económico. No deben tener miedo a los cambios ni al qué dirán y tendrán que dejar atrás el pasado. Su mejor día será el martes, será una semana de buscar un mejor trabajo o un ascenso.

Números de la suerte: 07, 09 y 28.

Color: verde y amarillo.

Sagitario

La carta de El Juicio habla de una semana de arreglo de papelería pendiente, pagar deudas y encontrar soluciones a lo que los detenía de avanzar. Mhoni Vidente recomienda deshacerse de pensamientos de venganza y hablar con sus jefes para pedir un ascenso.

Números de la suerte: 26, 30 y 47.

Color: naranja y blanco.

Sagitario es uno de los signos del zodíaco que obtendrá buena fortuna financiera durante esta semana (Pexels/Paoko)

Capricornio

La carta de El Sol habla de una semana de entusiasmo, abrazar la riqueza, la estabilidad financiera y el crecimiento. Deberán cumplir con su rutina, y sus compromisos laborales. Es importante que concluyan con sus estudios y se preparen para un cambio de casa.

Números de la suerte: 16, 17 y 60.

Color: blanco y naranja.

Acuario

La carta de El Carruaje habla de no detenerse y seguir adelante. Este será un año de elevación en el que podrán abrazar la riqueza, sin repartir su buena fortuna y sus sentimientos. Mhoni Vidente recomienda que se alejen de las personas que solo se aprovechaban de ellos.

Números de la suerte: 24, 35 y 68.

Color: azul y rojo.

Piscis

La carta de El Mundo habla de cambios positivos, crecimiento y viajes constantes. Esta semana es fundamental porque es de decisiones para empezar a avanzar. Se les recomienda sanar deudas y situaciones del pasado.

Números de la suerte: 04, 17 y 21.

Color: azul fuerte y blanco.