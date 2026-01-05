Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones del 5 al 9 de enero para cada signo del zodiaco

La reconocida pitonisa cubana Mhoni Vidente reveló cuál es el propósito de este año y la determinación que deberá tener cada signo durante la primera semana de 2026. Además de los golpes de suerte y lo que le depara el futuro a todos los integrantes del zodiaco.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 5 al 9 de enero

A través de su canal de YouTube, la pitonisa cubana reveló la carta del tarot que definirá la fortuna de cada signo, así como los consejos de los astros en cuestiones de amor, dinero y salud.

Aries

La carta de El Sol habla de determinación total en cuestiones de ahorro y construcción de un patrimonio. Será una semana de cambios de residencia. Su mejor día será el jueves y tendrá muchas sorpresas económicas.

Números de la suerte: 05, 23 y 27.

Color: azul y rojo.

Tauro

La carta de El Loco habla de un año positivo a nivel profesional, tendrá estabilidad amorosa y podrían proponerle matrimonio. Aunque podrían tener problemas de salud, relacionados con el estómago y el exceso de peso.

Números de la suerte: 13, 40 y 47.

Color: blanco y naranja.

Mhoni Vidente advierte que Tauro tendrá problemas del estómago y exceso de peso en enero de 2026 (ARCHIVO) Canva

Géminis

La carta de La Torre habla de formar un patrimonio y estabilidad amorosa. Su carácter es cambiante, pero son personas fieles. Su mejor día de la semana será el martes, tendrá juntas laborales y proyectos nuevos. Su propósito claro debe ser justicia, ahorro y progreso.

Números de la suerte: 15, 16 y 72.

Color: amarillo y verde.

Cáncer

La carta de La Rueda de la Fortuna indica que deben mantenerse con buena sintonía, tener pocos y claros propósitos que sean claves. Como tener un patrimonio, salud, estabilidad y una pareja. Su mejor día será el lunes y vendrán cambios importantes en cuestiones de trabajo.

Números de la suerte: 17, 24 y 25.

Color: rosa mexicano y rojo.

Leo

La carta de El Ermitaño habla de encontrar luz y estabilidad. Su punto débil serán problemas de espalda baja, deben controlar sus impulsos y su alimentación.

Números de la suerte: 06, 10 y 45.

Color: amarillo y rojo.

Virgo

La carta de El Juicio pide resolver todos sus problemas legales. Podrán avanzar y cumplir sus propósitos si son constantes, discretos y determinantes. Su mejor día será el miércoles y será una semana de pagos y trámites.

Números de la suerte: 14, 20 y 56.

Color: verde y amarillo.

Virgo deberá enfocarse en solucionar sus problemas legales durante enero de 2026 (Archivo-Freepick/Allexxandar) (Freepick/Allexxandar)

Libra

La carta de La Templanza pide calma que todo pasa. Este año estarán protegidos por el Arcángel Miguel y tendrán la determinación para crecer. Su mejor día será el lunes, se les recomienda pagar sus deudas y estudiar.

Números de la suerte: 08, 32 y 66.

Color: azul y blanco.

Escorpio

La carta de Los Amantes habla de un buen año 2026. Su propósito debe ser estar feliz y saludables. Su mejor día será el viernes y tendrán una determinación clara de progresar a nivel económico.

Números de la suerte: 22, 34 y 63.

Color: verde y rojo.

Sagitario

La carta de El Emperador habla de fuerza, determinación y crecimiento. Debe tener prioridades claras sobre lo que desea en el año 2026. Su punto débil serán los problemas de garganta o tiroides y deberán cuidar su salud.

Números de la suerte: 03, 09 y 65.

Color: rojo y blanco.

Mhoni Vidente recomienda a Sagitario tener prioridades claras durante enero de 2026. (Archivo-Facebook/Mhoni Vidente)

Capricornio

La carta de El As de Oros habla de fortuna financiera. Se les recomienda ser determinantes en sus propósitos, será una semana de viajes y de negocios. Su punto débil serán los dientes, deben mantenerse en forma y cuidar su físico.

Números de la suerte: 04, 37 y 39.

Color: amarillo y rojo.

Acuario

La carta de El As de Bastos habla de poder, determinación y crecimiento. Deben quitarse corajes y sentimientos de culpa. Sus propósitos deben ser tener estabilidad económica y deshacerse de gente negativa.

Números de la suerte: 11, 29 y 66.

Color: naranja y azul.

Piscis

La carta de El Carruaje pide seguir adelante, quitarse miedos y complejos. Durante la primera semana de enero deben pagar deudas y enfocarse en el ahorro para poder concretar un patrimonio.

Números de la suerte: 07, 18 y 40.

Color: azul fuerte y blanco.