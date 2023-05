Iba en auto por una calle transitada y una serpiente irrumpió sobre su parabrisas

escuchar

El fin de semana pasado, una mujer conducía por una transitada calle en The Village, Oklahoma, EE.UU., cuando fue sorprendida por una serpiente que salió del capó de su auto y comenzó a arrastrarse sobre su parabrisas. Además de obstaculizarle la vista, el ejemplar le produjo un gran susto, por lo cual rápidamente llamó al 911 para solicitar ayuda a la policía local.

“Hay una serpiente en mi coche; salió del capo de mi vehículo. Se extendió por toda la parte delantera del auto, junto a los limpiaparabrisas”, afirmó la mujer en su llamada, según consignó Oklahoma’s News. De inmediato, los operadores del Servicio de Emergencia pasaron el reporte a dos policías que se encontraban cerca del lugar. Uno de ellos ya tenía experiencia con este tipo de casos: “Aunque parezca una locura, es la segunda vez en esta semana que recibo exactamente la misma llamada”, expresó.

Se trató del segundo reporte de serpientes en autos recibido por la policía de The Village, en Oklahoma, en la misma semana FAcebook/The Village Police Department

Los oficiales localizaron el vehículo en cuestión. Sin embargo, la serpiente ya no estaba en el parabrisas, sino que se había movido a otra parte de la unidad y no lograron localizarla. Los agentes esperaron por un rato para que el reptil diera indicios de su ubicación, pero eso no sucedió. Por lo tanto, decidieron que la mejor manera de hacerlo salir era poner el vehículo en marcha, por lo que le indicaron a la mujer que siguiera su camino y que les marcara inmediatamente cuando lo volviera a ver.

Pasaron tan solo unos minutos y los uniformados recibieron la llamada. La conductora les explicó que el reptil había salido de nuevo por el parabrisas. Los policías se reunieron con ella y emprendieron otra búsqueda, dado que la serpiente, otra vez, se había escondido. En esta ocasión fue sencillo encontrarla. “Oh, ahí está, junto al neumático y está sacando la lengua”, dijo uno de los oficiales. Finalmente, la retiraron del vehículo y la liberaron en un campo abierto. Ni el animal ni las personas presentes resultaron heridas.

La segunda serpiente de este tipo

Miembros del Departamento de Policía de The Village explicaron a Newsweek que previamente ya se había registrado una situación similar y confirmaron que ambos hallazgos los atendió el mismo oficial. “Aparentemente, el policía King atrae serpientes”, bromearon al respecto. Asimismo, señalaron que las víboras encontradas en automóviles pertenecían a la misma especie: rata occidental. La última medía aproximadamente 1,2 metros.

Los agentes explicaron que este tipo de reptiles es muy común en el estado, los ejemplares no son venenosos y se alimentan principalmente de roedores, a los que matan mediante constricción. Las serpientes ratas occidentales actúan como controladoras de plaga, por lo que tienen un papel importante en el estado, señalaron. Si bien no son peligrosas para los humanos, pueden representar un riesgo para las mascotas pequeñas.

La serpiente rata occidental es común en Oklahoma, sirve como controladora de plaga de roedores FAcebook/The Village Police Department

A pesar de ser una especie casi inofensiva, algunos residentes de The Village mostraron su preocupación ante las apariciones en los automóviles. Uno de ellos detalló al medio que consignó la información que, si el reptil hubiera aparecido en su automóvil, “lo hubiera chocado y hubiera gritado que había una víbora dentro”. Ante esto, los oficiales explicaron que nadie debería preocuparse y que si se encuentran con una lo mejor es dejarlas solas para que sigan su camino.

