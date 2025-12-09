Adiós, J.B. Pritzker: quién es Patricia Tillman, la demócrata que quiere el puesto del gobernador en Illinois

La carrera hacia la gobernación de Illinois abrió un nuevo capítulo con la aparición de una figura que hasta ahora no había tenido exposición estatal. Mientras J.B. Pritzker ya anunció que buscaría un tercer mandato consecutivo, Patricia Tillman irrumpió en la interna del Partido Demócrata con una propuesta centrada en el trabajo comunitario, el desarrollo económico y la expansión de servicios sociales.

Quién es Patricia Tillman, la candidata demócrata que busca reemplazar a J.B. Pritzker

Patricia L.K. Tillman se presenta como una “ciudadana de Illinois de toda la vida”, una mujer arraigada a la comunidad en la que creció y a la que dedicó gran parte de su vida pública, según cuenta en su portal web.

Patricia Tillman se presenta como una "ciudadana de Illinois de toda la vida" con profundas raíces en Morgan Park, un barrio de Chicago .facebook.com/PatriciaL.Tillman

Nacida y formada en Morgan Park, un barrio ubicado en el extremo sur de Chicago, construyó su trayectoria a partir de la cercanía con las familias, los adultos mayores y los jóvenes, mediante un “liderazgo práctico, compasión y una profunda convicción en el servicio”.

Su biografía oficial detalla que durante décadas colaboró en iniciativas comunitarias, programas de asistencia y espacios escolares.

Uno de los hitos más relevantes de su recorrido fue su participación en el Directorio de StreetWise Illinois, el periódico diseñado para ofrecer ingresos y mayor autonomía a personas que enfrentan situaciones de calle.

En ese espacio trabajó junto a referentes como el congresista Danny K. Davis y el exconcejal Manuel Flores, con quienes impulsó la recaudación de más de 250 mil dólares para sostener ese proyecto dedicado a los sectores más vulnerables.

Asimismo, es miembro del Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica (Liuna, por sus siglas en inglés). En tanto, formó parte del Consejo Escolar Local y del Comité Asesor de Padres de la Escuela Secundaria Morgan Park.

Contexto electoral en Illinois: J.B. Pritzker, su tercer mandato

La carrera por la gobernación de 2026 se desarrolla en un clima político intenso. De acuerdo con State Journal-Register, el gobernador J.B. Pritzker se presenta nuevamente como candidato del Partido Demócrata, ahora con Christian Mitchell como compañero de fórmula. Su anterior dupla electoral, Juliana Stratton, dejó el lugar vacante tras iniciar su campaña para el Senado del Congreso de Estados Unidos.

El actual gobernador JB Pritzker buscará su tercer mandato consecutivo en las primarias con Christian Mitchell como su nuevo compañero de fórmula Facebook Governor JB Pritzker

Según Patch, Tillman es la única demócrata que se inscribió para competir contra Pritzker en las primarias del 17 de marzo de 2026. En consecuencia, la interna del partido quedó reducida a dos nombres: el actual mandatario y la exaspirante a concejala de Chicago.

En paralelo, el Partido Republicano habilitó una lista mucho más amplia de candidatos. Entre ellos se destaca Darren Bailey, quien ya enfrentó a Pritzker en 2022. También compiten Ted Dabrowski, James Mendrick, Rick Heidner, Joseph Severino, Max Solomon y Gregg Moore.

Fechas clave para los votantes de Illinois

La elección general está programada para el 3 de noviembre de 2026, fecha que coincide con otros comicios estatales y federales. En tanto, las primarias se realizarán el 17 de marzo de 2026, cuando se definirá quién representará oficialmente a cada partido.

De acuerdo con el calendario del Illinois State Board of Elections, los ciudadanos que deseen participar y registrarse para votar en línea tienen como fecha límite el 18 de octubre de 2026 Freepik

El calendario electoral, según la información del Illinois State Board of Elections, también incluye fechas esenciales para quienes deseen participar: