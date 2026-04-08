Advertencia en Illinois por detenciones de inmigrantes en la corte: qué dice la ley firmada por J.B. Pritzker

Activistas por los derechos de los migrantes denunciaron el incumplimiento de una ley de Illinois firmada por J.B. Pritzker sobre los arrestos en las cortes. A pesar de que la normativa prohíbe que se produzcan detenciones en las inmediaciones de los tribunales, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantienen las operaciones.

Activistas de Illinois denuncian que el ICE detiene a migrantes en cortes estatales

De acuerdo con la ley HB 1312, que obtuvo la firma del gobernador demócrata a fines de 2025, tanto los edificios de las cortes estatales como sus inmediaciones son zonas protegidas de detenciones civiles.

A pesar de que la normativa ya está en vigor, activistas y líderes de la comunidad en el condado de Cook denuncian que el ICE no la cumple, según testimonios recogidos por N+ Univision.

De acuerdo con lo que indicaron, se produjeron tanto arrestos como la presencia de oficiales del ICE en las zonas aledañas a los juzgados. Concretamente, se reportaron al menos cinco incidentes, tres de ellos que terminaron en detenciones.

Los líderes comunitarios de Illinois aseguran que esto forma parte de una táctica de intimidación. Ya sea que avancen o no en acciones concretas, los agentes federales buscan disuadir a los migrantes de concurrir a citas en cortes judiciales.

Además de la intención del ICE, la denuncia es que las autoridades federales conocen la ley que incumplen, pero igualmente eligen proceder de esa manera y difundir la intranquilidad entre los extranjeros.

Activistas denuncian que el ICE realizó arrestos en cortes de Illinois, a pesar de que la ley firmada por Pritzker lo prohíbe

Ante este escenario, la recomendación de activistas para inmigrantes con casos pendientes en cortes estatales es asesorarse con su abogado sobre esta situación y considerar la posibilidad de solicitar audiencias virtuales si es posible.

Ley HB 1312 en Illinois: qué prohíbe sobre arrestos de migrantes

Según el texto de la ley, la HB 1312 del Estado de la Pradera activó una serie de protecciones para extranjeros en distintos ámbitos. Uno de los puntos de la norma aplica sobre las cortes estatales.

En concreto, se destacan las siguientes claves:

La ley creó la Court Access, Safety, and Participation Act , por la cual Illinois prohíbe los arrestos civiles en inmediaciones de cortes estatales para quienes concurran a una audiencia.

, por la cual para quienes concurran a una audiencia. Migrantes que sean detenidos en estas condiciones pueden presentar una demanda por arresto ilegal .

en estas condiciones pueden presentar una . Si el agente, ya sea del ICE u otra entidad, sabía que la persona se dirigía a una audiencia cuando realizó el arresto, puede ser responsable de daños estatutarios de 10.000 dólares.

El objetivo de la norma es que cualquier residente de Illinois pueda concurrir a los tribunales y no entorpecer su proceso judicial por miedo a ser detenido por agentes federales.

La ley de Illinois obtuvo la firma del gobernador JB Pritzker en diciembre de 2025 X @GovPritzker

La normativa obtuvo la firma del gobernador Pritzker en diciembre de 2025 y está en vigor, aunque se conocieron las denuncias sobre incumplimiento.

Qué otras protecciones incluye la ley HB 1312 en Illinois

Junto con lo mencionado sobre el arresto en las cortes, la normativa del Estado de la Pradera también introdujo otras reglas sobre detenciones federales: