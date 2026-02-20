En Illinois: el ICE comienza a ampliar su influencia con un movimiento de expansión clave en Chicago

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) inició operaciones en un edificio de oficinas ubicado en Oak Brook, una localidad del área metropolitana de Chicago. La instalación no había sido anunciada oficialmente y su presencia se conoció luego de un procedimiento policial.

El ICE abre oficina en Oak Brook, Illinois: qué se sabe

La presencia de la agencia se hizo pública luego de que la policía local respondiera a un acto de vandalismo en el inmueble situado sobre la calle 22, en el cual también se encuentra la Universidad Lewis. Durante esa intervención se verificó que dependencias federales operaban dentro del edificio.

El ICE realiza tareas administrativas en el mismo inmueble que utiliza la Universidad Lewis para impartir clases en Oak Brook Lewis University

Previo a ese episodio, autoridades locales habían recibido consultas de medios de comunicación que mencionaban versiones sobre la llegada del ICE a la zona. Sin embargo, no existía confirmación formal hasta la inspección realizada por la policía.

El presidente de la villa, Laurence Herman, sostuvo que el municipio no interviene en asuntos que exceden sus competencias y que la prioridad es garantizar los servicios públicos y la seguridad.

“Hay mucha agitación en torno a ICE“, señaló en una entrevista con Fox News. “Están operando allí legalmente. No puedo controlar lo que hacen, son un usuario legítimo de la propiedad", aseguró.

Para qué usará el ICE la nueva oficina en Illinois

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la oficina se utilizará únicamente para funciones administrativas. Esto implica que no funcionará como instalación de detención de personas migrantes.

Por medio de un comunicado emitido a Fox News, la agencia señaló que el ICE no confirmará las ubicaciones de las oficinas debido a que, según explicaron, los oficiales enfrentan una campaña coordinada de violencia en su contra.

La presencia del ICE en la villa de Chicago se confirmó luego de que la policía local asistiera al inmueble por un posible vandalismo ICE

“¿Es realmente noticia que cuando una agencia federal contrata más personal, necesite más espacio? Gracias a la Gran y Hermosa Ley, contamos con 12.000 oficiales y agentes del ICE adicionales en todo el país norteamericano. Eso representa un aumento del 120% en nuestra fuerza laboral", agregó.

Las autoridades municipales remarcaron que la habilitación del espacio como oficina permite su funcionamiento dentro de un edificio destinado a actividades comerciales y educativas.

“No está zonificado para un centro de detención. Entendemos que no operan allí un centro de detención. Si intentaran hacerlo, estaría prohibido por nuestra zonificación”, aseguró Herman a ABC 7.

Según el DHS, el sitio se utiliza únicamente para fines administrativos ICE

Universidad Lewis traslada clases por precaución ante la presencia de agentes del ICE

En el mismo edificio funciona un campus de la Lewis University, institución con sede principal en Romeoville. La universidad alquila espacios en el inmueble desde 2013 para actividades académicas.

Tras conocerse la operación del ICE, las autoridades educativas decidieron suspender temporalmente la modalidad presencial en ese campus. Las clases fueron trasladadas a formato virtual o canceladas hasta una fecha determinada mientras se evaluaba la situación.

“Este fin de semana había muchas camionetas SUV estacionadas en el campus o en el estacionamiento del campus. Creo que eso fue lo que atrajo nuestra atención al tema”, dijo Christopher Sindt, director de la universidad, a ABC 7. “Sentimos que el ambiente era realmente volátil para nuestros estudiantes al asistir a clases”, agregó.

La institución explicó que la decisión respondió a consideraciones de seguridad para estudiantes y personal docente. También informó que el cambio permitiría analizar alternativas para continuar con las actividades en un entorno adecuado para la comunidad educativa.