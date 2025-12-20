Intentaron ingresar a EE.UU. con toxina botulínica y rellenos dérmicos falsificados, pero la CBP descubrió su plan

Varias agencias federales intervinieron en la incautación de 448 envíos distintos con productos como lentes de contacto y toxina botulínica falsificados, que intentaban ingresar a Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) aseguró que se trataba de artículos peligrosos para la salud por no ser los originales.

El operativo de la CBP en Ohio que terminó en la incautación de más de 8000 lentes de contacto

La CBP y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) trabajaron a fines de octubre en el secuestro de 8521 pares de lentes de contacto no declarados o incorrectamente declarados. Fueron un total de 398 envíos en esa materia, según un comunicado.

Parte de los productos falsificados que fueron incautados por la CBP CBP

Por su parte, también intervinieron en otros 50 cargamentos con diversos productos regulados por la FDA y mal etiquetados, como:

Medicamentos agonistas del receptor GLP-1

Toxina botulínica

Rellenos dérmicos

Productos para el cuidado de la piel

Inyecciones ortopédicas

Infusiones reumatológicas

Dispositivos cosméticos

Medicamentos oncológicos

Varias otras sustancias y polvos prohibidos por la agencia

Todos estaban destinados a distintos puntos de EE.UU. De haberse importado legalmente, el precio de venta acumulado y sugerido por el fabricante habría sido de 407.784 dólares.

Se trató de una operación enfocada en interceptar productos oftalmológicos de alto riesgo regulados por la FDA. También trabajaron en el caso agentes especiales de la Oficina de Investigación Criminal de la administración.

LaFonda Sutton-Burke, directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Chicago, declaró que este tipo de artículos no permitidos pueden contener “sustancias tóxicas” y afectar a la “salud pública”.

“Los falsificadores carecen de moral y falsifican prácticamente cualquier cosa para ganar dinero. Hemos detectado falsificaciones de maquillaje, perfumes, juguetes, ropa, dispositivos electrónicos, piezas de maquinaria; básicamente, cualquier producto en demanda”, explicó la funcionaria. Luego, concluyó: “La introducción de estos productos en los mercados en línea representa un riesgo significativo para el consumidor estadounidense”.

La recomendación de la FDA para quienes compren lentes de contacto en EE.UU.

La CBP advirtió a los consumidores en el país norteamericano que, de acuerdo con la disposición de la FDA, todos los lentes de contacto deben adquirirse con una receta válida de un optometrista colegiado. No son vendidos legalmente sin esa autorización.

Este requerimiento aplica, incluso, para aquellos productos que son comprados con fines decorativos, como por ejemplo las fiestas de Halloween.

La CBP se encarga de registrar todos los productos falsificados que intentan ingresar a Estados Unidos CBP - CBP

Quienes sospechen que un vendedor ofrece lentes u otros artículos médicos de forma prohibida, pueden reportarlo al 1-866-300-4374 o al 301-796-8240, o completar el formulario de notificación MedWatch.

Además, en cuanto a los fármacos falsificados, la CBP detalló que representan “riesgos para la salud de los consumidores que compran lo que creen que es un producto genuino a un precio mucho menor”.

Consecuencias de comprar productos falsificados en EE.UU., según la CBP

La CBP explica que hay diferentes consecuencias legales para quienes compren artículos falsificados y los transporten hacia el país norteamericano. Los consumidores pueden ser sancionados, incluso, si no tenían intenciones de importarlos. Las personas pueden recibir cargos penales, multas de hasta US$2 millones, diez años de prisión o ambas.

La CBP informa sobre los riesgos de comprar productos falsificados en Estados Unidos

“La CBP es responsable de incautar las mercancías importadas que infringen las leyes estadounidenses. Por ello, cada año incauta numerosas mercancías importadas para garantizar que solo las que ingresan al mercado estadounidense sean auténticas, seguras y de origen legal”, explica la autoridad.