Amazon quiere abrir una tienda en Chicago, pero los residentes se oponen: prometen 500 puestos de trabajo

Un grupo de vecinos manifestó el martes por la noche ante las autoridades su oposición a un plan de Amazon para instalar una tienda minorista en Orland Park, en el área metropolitana de Chicago, Illinois. La apertura del local conllevaría la creación de 500 puestos de trabajo.

Dónde estaría ubicada la tienda de Amazon que causa polémica en Chicago

El plan prevé la construcción de una instalación comercial de 225 mil pies cuadrados (20.903 metros cuadrados) en un predio de 35 acres (14,16 hectáreas), ubicado en la esquina suroeste de 159th Street y LaGrange Road.

Los datos se desprenden de la presentación realizada por abogados y arquitectos de Amazon durante la reunión de la Comisión de Planificación del Village of Orland Park, según relató NBC Chicago.

El debate se realizó en una audiencia municipal Captura nbcchicago

Los reclamos de los residentes de Chicago ante el plan de Amazon

Durante el mismo encuentro, los asistentes pidieron a los representantes de Amazon que no “apuren” el proceso de planificación y cuestionaron las ventajas del proyecto para la zona. Uno de ellos preguntó durante la audiencia: “¿Cómo va a mejorar mi vida?”. En tanto, otro sostuvo que “un desarrollo de esta magnitud debe mejorar la comunidad, no perjudicarla”.

En tanto, un morador que vive cerca del predio indicó que alrededor de una docena de asociaciones de condominios del área deberían tener derecho a una audiencia específica, además de las reuniones públicas donde se analiza el proyecto.

También se mencionó que al sur del terreno ya funciona una tienda Costco y que existe un plan para extender Ravinia Road a cinco carriles, lo que motivó preguntas sobre la elección del emplazamiento.

El predio se ubica en 159th Street y LaGrange Road Captura nbcchicago

Otros vecinos señalaron que no desean el proyecto por los problemas de transporte que podría generar. En ese sentido, un residente sostuvo que la instalación provocaría un “cuello de botella” en el tránsito vehicular.

La respuesta de Amazon ante los cuestionamientos en Chicago

Los representantes de la empresa reiteraron durante la audiencia que no se trata de un depósito logístico, sino de una tienda minorista que ofrecería mercadería y alimentos, según informó NBC Chicago.

Uno de los voceros señaló: “Esto es un comercio nuevo y probablemente el primero de su tipo”. Otro representante explicó sobre la ubicación: “Es una esquina valiosa”. En esa misma línea, precisó que eligieron un lugar que sería “de alto nivel” tanto para el municipio como para la empresa.

¿Qué características técnicas tiene la propuesta de Amazon en Chicago?

Según la información presentada por Amazon en la audiencia, el edificio incluiría 800 espacios de estacionamiento y siete andenes para camiones. El acceso de vehículos de carga se permitiría solo fuera de los horarios pico.

La empresa presentó detalles técnicos y un estudio de tránsito Captura nbcchicago

La empresa también presentó un estudio de tránsito que fue revisado por el Village of Orland Park y el Departamento de Transporte de Illinois (IDOT, por sus siglas en inglés). El análisis contempla un giro obligatorio a la derecha para ingresar y salir del estacionamiento, así como también varias salidas hacia calles aledañas para ordenar la circulación.

La compañía confirmó que el terreno se encuentra bajo contrato y que esperan iniciar las obras en 2027. A su vez, afirman que la tienda podría generar hasta 500 empleos permanentes en Orland Park y zonas cercanas.

El proyecto continúa en etapa de evaluación ante las autoridades locales, mientras la comisión aún recibe opiniones de residentes y presentaciones de la empresa.