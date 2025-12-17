La actualización gratis que ofrece Amazon Prime a sus suscriptores en EE.UU.
El servicio sumó un espacio exclusivo con transmisiones periodísticas continuas junto al catálogo audiovisual
3 minutos de lectura
Amazon Prime anunció el 3 de diciembre de 2025 la incorporación de una actualización gratuita en Prime Video que permite a los usuarios de Estados Unidos acceder a contenidos informativos en vivo y on demand desde la página principal de la plataforma, sin cargos adicionales.
¿Cómo funciona la nueva sección de noticias en Prime Video?
El sistema incorporó un apartado específico dedicado a concentrar información local, nacional y global. Esta función está accesible directamente desde la barra de navegación superior de Prime Video.
Según explicó Amazon en su comunicado oficial, el objetivo es ofrecer un punto único donde los usuarios puedan encontrar noticias actualizadas, análisis de mercados financieros y programas de actualidad dentro del mismo entorno de entretenimiento.
¿Qué canales de noticias se pueden ver gratis en Prime Video?
La actualización incluye señales informativas de alcance nacional e internacional disponibles las 24 horas. Entre los canales confirmados figuran:
- ABC News Live
- CBS News 24/7
- LiveNOW from Fox
- CNN Headlines
- NBC News NOW
Además, la plataforma dispone de “cientos de opciones” adicionales. Amazon indicó que la oferta superará los 200 canales informativos antes de fin de año, con contenido que abarca noticias locales, regionales, globales, financieras, deportivas, meteorológicas y en español.
¿Desde cuándo está disponible la actualización en Estados Unidos?
El despliegue de la nueva sección comenzó en diciembre de 2025 y estará disponible para todos los usuarios de Estados Unidos antes de que finalice el año.
La función se integra a la aplicación de Prime Video, compatible con miles de dispositivos, y se activa sin necesidad de realizar configuraciones adicionales.
¿Qué suscripción se necesita para acceder a las noticias en Prime Video?
El acceso a la sección informativa de Prime Video no tiene costo adicional para los usuarios en Estados Unidos, ya que el servicio está incluido dentro de la membresía Amazon Prime.
Según informó la compañía, Prime tiene un valor de US$14,99 mensuales o US$139 anuales, más impuestos, e incorpora una amplia gama de beneficios que van más allá del catálogo audiovisual.
La suscripción permite utilizar Prime Video con streaming ilimitado, que incluye estrenos, producciones originales, títulos premiados y transmisiones deportivas en vivo. El plan estándar incorpora anuncios limitados, aunque los usuarios pueden optar por un pago adicional para eliminarlos. Además del contenido audiovisual, Prime incluye en este servicio:
- Envíos rápidos y gratuitos
- Ofertas exclusivas
- Acceso a eventos comerciales como Prime Day
- Servicios complementarios como Amazon Music sin anuncios
- Almacenamiento ilimitado de fotos
- Descuentos en combustible
- Beneficios en Amazon Fresh y Whole Foods Market
- Grubhub+ sin costo adicional
- Ahorros en recetas médicas en miles de farmacias.
Amazon también detalla que existen planes con tarifas reducidas, como Prime para adultos jóvenes y estudiantes (US$7,49 por mes) y Prime Access (US$6,99 por mes) para personas que reciben asistencia gubernamental elegible. Todos los planes incluyen una prueba gratuita de 30 días, con la posibilidad de cancelar en cualquier momento.
Por otra parte, la empresa aclaró que algunos canales y coberturas especiales no están incluidos dentro de la membresía básica y requieren suscripciones adicionales que se contratan de manera independiente desde Prime Video. Entre estas opciones figuran servicios como Peacock Premium Plus, Paramount+ y FOX One, que amplían la oferta de contenidos mediante cargos separados.
