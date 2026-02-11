Buenas noticias en Illinois: anuncian inversión de US$1300 millones para cambiar el aeropuerto Chicago O’Hare

Recientemente, las autoridades de Chicago comunicaron novedades con respecto al aeropuerto O’Hare. A partir de un video, el Departamento de Aviación reveló cómo será la extensión D de la terminal aérea. Además de un diseño y más servicios, permitirá absorber mejor la demanda de pasajeros. Para llevar a cabo la iniciativa de Illinois, se destinó un presupuesto de 1300 millones de dólares.

Así será la terminal D del aeropuerto O’Hare en Chicago

La iniciativa fue difundida a través de un video en YouTube que publicó la cuenta del Departamento de Aviación de Chicago. La llamada Concourse D implicó una inversión de US$1300 millones.

El video que publicó Chicago sobre la extensión del aeropuerto O'Hare

De acuerdo con lo que presentan las imágenes, estos son los puntos clave del nuevo anexo:

Se añadirán 19 puertas nuevas diseñadas específicamente para recibir distintos tipos de aviones.

diseñadas específicamente para recibir distintos tipos de aviones. La extensión D contará con columnas en forma de árboles que rinden homenaje a los huertos que originalmente ocupaban el terreno.

que rinden homenaje a los huertos que originalmente ocupaban el terreno. Chicago promete que será un espacio multinivel con áreas dedicadas al descanso, gastronomía, tiendas y juegos .

. En el extremo sur de la nueva Concourse D, los pasajeros tendrán una vista directa al horizonte de la ciudad .

. Esta nueva área estará conectada directamente con la extensión C, para que los pasajeros puedan llegar rápidamente desde otros sectores del aeropuerto O’Hare.

Además, de acuerdo con lo que consignó el Chicago Sun Times, las obras de expansión ya comenzaron durante 2025 y se espera que la Concourse D esté finalizada y operativa para finales de 2028.

El plan de Chicago para ampliar el aeropuerto O’Hare

Más allá de la inversión en particular que demandó la Concourse D y los detalles del proyecto, no se trata de una iniciativa aislada, sino de algo más amplio.

Chicago invirtió miles de millones de dólares para expandir el aeropuerto O'Hare KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

Concretamente, la ciudad presentó un plan para llevar a cabo una expansión que globalmente demanda US$8200 millones, según el ajuste por inflación que se realizó este año.

El proyecto planea no solo la creación del anexo, sino también la construcción de un espacio mayor que reemplazará lo que actualmente es la terminal 2. Este proceso se llevará a cabo de manera escalonada.

Todo se firmó en 2024 mediante un plan que presentó el alcalde Brandon Johnson y que fue aceptado por United y American Airlines, las dos aerolíneas con más operaciones dentro del aeropuerto.

La importancia del aeropuerto O’Hare para Chicago y todo Estados Unidos

La expansión en la terminal aérea de la ciudad de Illinois es sumamente relevante no solo para los viajeros de la zona, sino también para todos los que toman vuelos en el país norteamericano.

El aeropuerto O'Hare de Chicago fue la terminal aérea con más conexiones de EE.UU. durante 2025 KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

De acuerdo con el Índice de Megacentros 2025 de la Guía Oficial de Aviación (OAG, por sus siglas en inglés), el aeropuerto O’Hare fue reconocido como la terminal aérea con mejor conexión en EE.UU.

El sitio obtuvo no solo el primer lugar en territorio norteamericano, sino también el séptimo puesto a nivel mundial. En su día de mayor volumen del último año, O’Hare tuvo conexiones hacia 214 destinos dentro de EE.UU.

En ese sentido, el crecimiento de las instalaciones brindará más opciones y rutas para los miles de pasajeros que usan el aeropuerto todos los días.