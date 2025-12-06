Buenas noticias en Illinois: regresa el programa de ingreso garantizado que ayuda a familias con cheques mensuales
El condado de Cook anunció que aprobó el financiamiento para la ayuda social en 2026
- 3 minutos de lectura'
Con la aprobación confirmada del financiamiento, un condado de Illinois reveló que en 2026 tendrá un programa de ingreso garantizado para ayudar a ciertas familias. Se trata de la administración de Cook, que vuelve a contar con esta iniciativa lanzada originalmente en 2022. En una primera instancia, repartió US$500 mensuales a familias que cumplían con ciertos requisitos y los resultados fueron positivos.
El condado de Cook, Illinois, tendrá un programa de ingreso garantizado en 2026
Tras una votación que se llevó a cabo en la Juntada de Comisionados, la iniciativa obtuvo financiamiento para el año fiscal 2026. De acuerdo con Newsweek, contará con 7,5 millones de dólares que se tomarán del fondo de equidad que tiene el condado.
Hasta el momento, las autoridades no definieron los montos ni las condiciones para la próxima edición del programa de ayuda económica. Una vez que todo quede establecido, se realizará el sorteo que determinará cuáles son las familias beneficiadas con el ingreso garantizado por cierto período de tiempo.
El potencial de la medida es importante, ya que se trata del segundo condado más poblado de EE.UU., con más de cinco millones de habitantes. Allí se encuentran ciudades como Chicago.
Cómo era el programa de ingreso garantizado de Cook en 2022: entregaba US$500 a familias
Según indica el apartado del sitio web oficial donde se presentan las condiciones de la ayuda social, el programa tuvo una versión piloto que se lanzó en diciembre de 2022. En aquel entonces, se anunció que 3250 familias de ingresos bajos recibirían US$500 de manera mensual.
En octubre de 2022 se abrieron las inscripciones, y un mes después se realizó un sorteo para elegir a los participantes que cumplían con las condiciones. Quienes quedaron seleccionados recibieron la ayuda mensual del condado de Cook durante dos años.
El cheque no tenía ningún tipo de condición para los beneficiarios. Al ser un programa piloto, el condado de Illinois realizó encuestas y recopiló datos para saber cuál fue mayoritariamente el uso del dinero y qué beneficios trajo la iniciativa a las familias que participaron.
En ese sentido, las autoridades de Cook dieron a conocer algunos datos preliminares en abril y anunciaron la creación de un comité que se encargaría de evaluar a fondo la información. Como resultado de esto, el condado tomaría una decisión sobre qué hacer con el programa. Finalmente, volverá en 2026.
Los primeros resultados del programa de ingreso garantizado del condado de Cook
De acuerdo con un comunicado de prensa que se difundió en abril, la etapa piloto del programa de ingreso garantizado generó “beneficios significativos” para los participantes. Entre ellos, se mencionaron la “estabilidad financiera” y la “reducción del estrés”.
Concretamente, el condado de Cook realizó encuestas mediante formularios que envió a todos los participantes. Estos son los datos clave que arrojaron los sondeos:
- El 75% de los encuestados aseguró sentir más seguridad financiera.
- Un 94% de las familias usó parte de los fondos para una emergencia familiar o gasto inesperado.
- Un 56% de los beneficiarios reportó una reducción del estrés y el 70% expresó que el ingreso garantizado ayudó a su salud mental.
- Las categorías en las más se gastó el dinero fueron comida, renta, servicios públicos y transporte.
