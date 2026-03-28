La empresa dueña de M&M’s creará 600 empleos en Chicago: tiene el respaldo de Pritzker
El gobernador de Illinois dio a conocer que la empresa consolidará su presencia en la ciudad y contratará a nuevos trabajadores
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El gobierno de Illinois informó oficialmente que la empresa Mars avanzará con la expansión de su presencia en Chicago. Mediante un comunicado con declaraciones del gobernador J.B. Pritzker, se dio a conocer también la creación de 600 nuevos empleos.
Mars consolida Chicago como su sede y avanzará con la contratación de 600 trabajadores
El gobierno de Illinois compartió la noticia oficial el miércoles, en la que confirmó que Mars, empresa que tiene marcas como M&M’S, reafirmó su compromiso con la ciudad. Estas son las claves de lo anunciado.
Se crearán 600 nuevos puestos de trabajo para expandir la sede global de la compañía en Chicago.
- Mars se comprometió a invertir 100 millones de dólares como parte de su compromiso a largo plazo con Illinois.
- Chicago funcionará como el centro estratégico para la región de Norteamérica, la División Accelerator y las funciones globales de Mars Snacking.
“Illinois sigue demostrando ser el lugar idóneo para las empresas que desean crecer y competir a nivel mundial", declaró Pritzker según presentó el comunicado.
En esa misma línea, destacó la “solidez de la fuerza laboral” y la infraestructura del estado: “Nos enorgullece que una empresa con una trayectoria tan emblemática esté consolidando su historia aquí, creando oportunidades para las familias de Illinois y fortaleciendo nuestra economía”.
Dónde se ubicarán las nuevas oficinas de Mars en Chicago
Además del anuncio general sobre la creación de empleos y la consolidación de la ciudad como sede global de la compañía, el gobierno del Estado de la Pradera también dio detalles sobre dónde estarán las nuevas ubicaciones laborales de Mars.
La compañía abrirá una nueva oficina regional de Norteamérica en el distrito Fulton Market. Además de los nuevos empleados, se estima que el lugar albergará aproximadamente a 1000 personas.
Por su parte, la división Accelerator se establecerá en el centro de Chicago, en las oficinas que antes pertenecían a Kellanova.
El incentivo del gobierno de Pritzker para que Mars apueste por Illinois
El establecimiento de la compañía también cuenta con un beneficio como incentivo para invertir.
Según informó el propio gobierno, la expansión de Mars en Illinois tiene el apoyo de programas de incentivos fiscales englobados dentro del Economic Development for a Growing Economy (EDGE).
En esa misma línea, el gobierno de Pritzker dio a conocer la creación del Better Community Fund. Este fondo distribuirá más de US$3,6 millones en subvenciones para distintos proyectos durante 2026.
El objetivo de la iniciativa es apoyar a emprendimientos que fortalezcan la conexión social y transformen espacios dentro de comunidades con pocos recursos.
“Estamos comprometidos a garantizar que todos los habitantes de Illinois se beneficien de la expansión empresarial en el estado”, aseguró la vicegobernadora, Juliana Stratton, con respecto a este punto y las intenciones de la administración Pritzker de favorecer la presencia de más compañías en Illinois.
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