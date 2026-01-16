Buenas noticias para mexicanos en Illinois: habrá jornadas de salud gratuita en enero de 2026
Para acceder a estos servicios no se requiere documentación previa, por lo que todos los residentes pueden atenderse, independientemente de su nacionalidad
- 4 minutos de lectura'
La comunidad mexicana residente en Illinois contará con un importante beneficio para el cuidado físico y mental. En respuesta a los recientes cambios en la cobertura de seguros médicos estatales para 2026, la Ventanilla de Salud del consulado organizó una serie de jornadas de salud gratuitas durante todo enero. Estas ferias ofrecen desde exámenes preventivos y vacunas hasta asesoría para quienes no cuentan con servicio médico.
Camiones con atención médica gratuita en Illinois en enero de 2026
Las jornadas de salud gratuitas se llevarán a cabo a través de las Unidades Móviles. Las ubicaciones exactas donde se encontrarán los camiones en enero son las siguientes, según el sitio web de Ventanillas de Salud:
- 16 de enero: de 9.00 a 11.30 hs, en Arthur A Libby School con dirección en 5300 S Loomis Blvd. Illinois 60609. El servicio incluye una sesión educativa de Nutrición.
- 17 de enero: de 9.00 a 12.30 hs, en la Grange Public Library (10 W Cossitt Ave, La Grange, IL 60525), donde se realizarán exámenes preventivos.
- 20 de enero: de 11.00 a 14.30 hs, en Summit Public Library District (6233 S Archer Rd, Summit, IL 60501). Se realizarán exámenes preventivos.
- 21 de enero: de 8.30 a 11.00 hs, en Otis P Graves Elementary School (6021 S 74th Ave, Summit, IL 60501), que incluirá una sesión de Nutrición.
- 22 de enero: d 9.00 a 13.00 hs, en el Consulado General de México (205 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607) para brindar exámenes preventivos.
- 23 de enero: de 9.00 a 11.30 hs, en Arthur A Libby School (5300 S Loomis Blvd, Chicago, IL 60609), donde se llevará a cabo una sesión sobre Diabetes.
- 26 de enero: de 10.00 a 14.30 hs., en World’s Largest Laundromat (6246 Cermak Road, Berwyn, IL 60402) donde se realizarán exámenes preventivos.
- 28 de enero: de 8.30 a 11.00 hs, en Otis P Graves Elementary School (6021 S 74th Ave, Summit, IL 60501) donde habrá una sesión de Nutrición.
- 30 de enero: de 9.00 a 13.00 hs, en el Consulado General de México (205 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607) estará disponible una mesa de información.
- 31 de enero: de 9.00 a 12.00 hs, Consulado General de México ofrecerá también una mesa de información.
Qué servicios ofrecen las Unidades Móviles de la Ventanillas de Salud
Las Unidades Móviles llegan hasta la comunidad y ofrecen orientación sobre clínicas y hospitales donde los mexicanos pueden atenderse con confianza y de manera económica en caso de requerir atención médica especializada, destacan desde su página web.
Además, brindan información acerca de servicios educativos, orientación legal y financiera; realizan pruebas de detección de distintos padecimientos como toma de presión arterial, peso, talla y circunferencia de cintura (sobrepeso y obesidad); glucosa, colesterol, VIH y otras infecciones de transmisión sexual; tuberculosis, enfermedades cardíacas, mamografías, así como y papanicolaou y Virus del Papiloma Humano.
En estos centros móviles también se aplican vacunas, y se informa sobre distintos temas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, como:
- Alimentación y actividad física
- Obesidad
- Diabetes e hipertensión
- Salud de la mujer
- Salud infantil
- Salud mental
- Salud en el trabajo
- Salud sexual
- Infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida
- Adicciones
- Violencia doméstica, entre otros
Quiénes pueden beneficiarse con estas jornadas de salud gratuita
Desde su sitio oficial destacan que a pesar de que la estrategia está prevista para atender las necesidades de los mexicanos que viven en Estados Unidos, el servicio se provee a cualquier persona que lo solicite, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.
En este sentido, no se solicita documentación para brindar estos servicios, aunque si se piden algunos datos de la persona para poder ofrecerles el seguimiento necesario cuando así lo requieren.
Otras noticias de Agenda EEUU
Golpe al ICE. Golpe a la imagen del ICE: una nueva encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses rechaza el uso de la fuerza
En California. La ley firmada por Gavin Newsom para frenar al ICE que podría ser vetada
Inmigración. La alcaldesa de Miami-Dade pide favorecer a venezolanos con TPS: su guiño a María Corina Machado
- 1
Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas
- 2
Bastián, el niño que se accidentó en La Frontera, fue trasladado a Mar del Plata y será operado por tercera vez
- 3
Delcy Rodríguez impulsa una reforma petrolera en Venezuela tras los elogios de Trump
- 4
Un adolescente sufrió quemaduras en un 60% de su cuerpo tras la explosión de su celular