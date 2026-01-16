LA NACION

Buenas noticias para mexicanos en Illinois: habrá jornadas de salud gratuita en enero de 2026

Para acceder a estos servicios no se requiere documentación previa, por lo que todos los residentes pueden atenderse, independientemente de su nacionalidad

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Las Ventanillas de Salud se encuentran dentro de Consulados de México en Estados Unidos (Ventanilla de Salud)
Las Ventanillas de Salud se encuentran dentro de Consulados de México en Estados Unidos (Ventanilla de Salud)

La comunidad mexicana residente en Illinois contará con un importante beneficio para el cuidado físico y mental. En respuesta a los recientes cambios en la cobertura de seguros médicos estatales para 2026, la Ventanilla de Salud del consulado organizó una serie de jornadas de salud gratuitas durante todo enero. Estas ferias ofrecen desde exámenes preventivos y vacunas hasta asesoría para quienes no cuentan con servicio médico.

Camiones con atención médica gratuita en Illinois en enero de 2026

Las jornadas de salud gratuitas se llevarán a cabo a través de las Unidades Móviles. Las ubicaciones exactas donde se encontrarán los camiones en enero son las siguientes, según el sitio web de Ventanillas de Salud:

Los servicios de las Ventanillas de Salud son gratuitos y se ofrecen sin importar el estatus migratorio del individuo (ventanillasdesaludums.org)
Los servicios de las Ventanillas de Salud son gratuitos y se ofrecen sin importar el estatus migratorio del individuo (ventanillasdesaludums.org)
  • 16 de enero: de 9.00 a 11.30 hs, en Arthur A Libby School con dirección en 5300 S Loomis Blvd. Illinois 60609. El servicio incluye una sesión educativa de Nutrición.
  • 17 de enero: de 9.00 a 12.30 hs, en la Grange Public Library (10 W Cossitt Ave, La Grange, IL 60525), donde se realizarán exámenes preventivos.
  • 20 de enero: de 11.00 a 14.30 hs, en Summit Public Library District (6233 S Archer Rd, Summit, IL 60501). Se realizarán exámenes preventivos.
  • 21 de enero: de 8.30 a 11.00 hs, en Otis P Graves Elementary School (6021 S 74th Ave, Summit, IL 60501), que incluirá una sesión de Nutrición.
  • 22 de enero: d 9.00 a 13.00 hs, en el Consulado General de México (205 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607) para brindar exámenes preventivos.
  • 23 de enero: de 9.00 a 11.30 hs, en Arthur A Libby School (5300 S Loomis Blvd, Chicago, IL 60609), donde se llevará a cabo una sesión sobre Diabetes.
  • 26 de enero: de 10.00 a 14.30 hs., en World’s Largest Laundromat (6246 Cermak Road, Berwyn, IL 60402) donde se realizarán exámenes preventivos.
  • 28 de enero: de 8.30 a 11.00 hs, en Otis P Graves Elementary School (6021 S 74th Ave, Summit, IL 60501) donde habrá una sesión de Nutrición.
  • 30 de enero: de 9.00 a 13.00 hs, en el Consulado General de México (205 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607) estará disponible una mesa de información.
  • 31 de enero: de 9.00 a 12.00 hs, Consulado General de México ofrecerá también una mesa de información.
Durante todo enero, la Ventanilla de Salud atenderá en Illinois a través de sus Unidades Móviles (Ventanilla de Salud)
Durante todo enero, la Ventanilla de Salud atenderá en Illinois a través de sus Unidades Móviles (Ventanilla de Salud)

Qué servicios ofrecen las Unidades Móviles de la Ventanillas de Salud

Las Unidades Móviles llegan hasta la comunidad y ofrecen orientación sobre clínicas y hospitales donde los mexicanos pueden atenderse con confianza y de manera económica en caso de requerir atención médica especializada, destacan desde su página web.

Además, brindan información acerca de servicios educativos, orientación legal y financiera; realizan pruebas de detección de distintos padecimientos como toma de presión arterial, peso, talla y circunferencia de cintura (sobrepeso y obesidad); glucosa, colesterol, VIH y otras infecciones de transmisión sexual; tuberculosis, enfermedades cardíacas, mamografías, así como y papanicolaou y Virus del Papiloma Humano.

En estos centros móviles también se aplican vacunas, y se informa sobre distintos temas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, como:

  • Alimentación y actividad física
  • Obesidad
  • Diabetes e hipertensión
  • Salud de la mujer
  • Salud infantil
  • Salud mental
  • Salud en el trabajo
  • Salud sexual
  • Infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida
  • Adicciones
  • Violencia doméstica, entre otros
Se realizarán controles de todo tipo en las jornadas de salud de enero (Ventanilla de Salud)
Se realizarán controles de todo tipo en las jornadas de salud de enero (Ventanilla de Salud)

Quiénes pueden beneficiarse con estas jornadas de salud gratuita

Desde su sitio oficial destacan que a pesar de que la estrategia está prevista para atender las necesidades de los mexicanos que viven en Estados Unidos, el servicio se provee a cualquier persona que lo solicite, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

En este sentido, no se solicita documentación para brindar estos servicios, aunque si se piden algunos datos de la persona para poder ofrecerles el seguimiento necesario cuando así lo requieren.

LA NACION
Más leídas
  1. Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas
    1

    Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas

  2. El niño que se accidentó en La Frontera fue trasladado a Mar del Plata y será operado por tercera vez
    2

    Bastián, el niño que se accidentó en La Frontera, fue trasladado a Mar del Plata y será operado por tercera vez

  3. Delcy Rodríguez impulsa una reforma petrolera en Venezuela tras los elogios de Trump
    3

    Delcy Rodríguez impulsa una reforma petrolera en Venezuela tras los elogios de Trump

  4. Un adolescente sufrió quemaduras en un 60% de su cuerpo tras la explosión de su celular
    4

    Un adolescente sufrió quemaduras en un 60% de su cuerpo tras la explosión de su celular

Cargando banners ...