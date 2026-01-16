Buenas noticias para mexicanos en Illinois: habrá jornadas de salud gratuita en enero de 2026

La comunidad mexicana residente en Illinois contará con un importante beneficio para el cuidado físico y mental. En respuesta a los recientes cambios en la cobertura de seguros médicos estatales para 2026, la Ventanilla de Salud del consulado organizó una serie de jornadas de salud gratuitas durante todo enero. Estas ferias ofrecen desde exámenes preventivos y vacunas hasta asesoría para quienes no cuentan con servicio médico.

Camiones con atención médica gratuita en Illinois en enero de 2026

Las jornadas de salud gratuitas se llevarán a cabo a través de las Unidades Móviles. Las ubicaciones exactas donde se encontrarán los camiones en enero son las siguientes, según el sitio web de Ventanillas de Salud:

Los servicios de las Ventanillas de Salud son gratuitos y se ofrecen sin importar el estatus migratorio del individuo (ventanillasdesaludums.org)

16 de enero: de 9.00 a 11.30 hs, en Arthur A Libby School con dirección en 5300 S Loomis Blvd. Illinois 60609. El servicio incluye una sesión educativa de Nutrición .

de 9.00 a 11.30 hs, en Arthur A Libby School con dirección en 5300 S Loomis Blvd. Illinois 60609. El servicio incluye una . 17 de enero: de 9.00 a 12.30 hs, en la Grange Public Library (10 W Cossitt Ave, La Grange, IL 60525), donde se realizarán exámenes preventivos.

de 9.00 a 12.30 hs, en la Grange Public Library (10 W Cossitt Ave, La Grange, IL 60525), donde se realizarán 20 de enero: de 11.00 a 14.30 hs, en Summit Public Library District (6233 S Archer Rd, Summit, IL 60501). Se realizarán exámenes preventivos.

de 11.00 a 14.30 hs, en Summit Public Library District (6233 S Archer Rd, Summit, IL 60501). Se realizarán 21 de enero: de 8.30 a 11.00 hs, en Otis P Graves Elementary School (6021 S 74th Ave, Summit, IL 60501), que incluirá una sesión de Nutrición.

de 8.30 a 11.00 hs, en Otis P Graves Elementary School (6021 S 74th Ave, Summit, IL 60501), que incluirá una 22 de enero: d 9.00 a 13.00 hs, en el Consulado General de México (205 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607) para brindar exámenes preventivos.

d 9.00 a 13.00 hs, en el Consulado General de México (205 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607) para brindar 23 de enero: de 9.00 a 11.30 hs, en Arthur A Libby School (5300 S Loomis Blvd, Chicago, IL 60609), donde se llevará a cabo una sesión sobre Diabetes.

de 9.00 a 11.30 hs, en Arthur A Libby School (5300 S Loomis Blvd, Chicago, IL 60609), donde se llevará a cabo una 26 de enero: de 10.00 a 14.30 hs., en World’s Largest Laundromat (6246 Cermak Road, Berwyn, IL 60402) donde se realizarán exámenes preventivos.

de 10.00 a 14.30 hs., en World’s Largest Laundromat (6246 Cermak Road, Berwyn, IL 60402) donde se realizarán 28 de enero: de 8.30 a 11.00 hs, en Otis P Graves Elementary School (6021 S 74th Ave, Summit, IL 60501) donde habrá una sesión de Nutrición .

de 8.30 a 11.00 hs, en Otis P Graves Elementary School (6021 S 74th Ave, Summit, IL 60501) donde habrá una . 30 de enero: de 9.00 a 13.00 hs, en el Consulado General de México (205 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607) estará disponible una mesa de información.

de 9.00 a 13.00 hs, en el Consulado General de México (205 S Ashland Ave, Chicago, IL 60607) estará disponible una 31 de enero: de 9.00 a 12.00 hs, Consulado General de México ofrecerá también una mesa de información.

Durante todo enero, la Ventanilla de Salud atenderá en Illinois a través de sus Unidades Móviles (Ventanilla de Salud)

Qué servicios ofrecen las Unidades Móviles de la Ventanillas de Salud

Las Unidades Móviles llegan hasta la comunidad y ofrecen orientación sobre clínicas y hospitales donde los mexicanos pueden atenderse con confianza y de manera económica en caso de requerir atención médica especializada, destacan desde su página web.

Además, brindan información acerca de servicios educativos, orientación legal y financiera; realizan pruebas de detección de distintos padecimientos como toma de presión arterial, peso, talla y circunferencia de cintura (sobrepeso y obesidad); glucosa, colesterol, VIH y otras infecciones de transmisión sexual; tuberculosis, enfermedades cardíacas, mamografías, así como y papanicolaou y Virus del Papiloma Humano.

En estos centros móviles también se aplican vacunas, y se informa sobre distintos temas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, como:

Alimentación y actividad física

Obesidad

Diabetes e hipertensión

Salud de la mujer

Salud infantil

Salud mental

Salud en el trabajo

Salud sexual

Infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida

Adicciones

Violencia doméstica, entre otros

Se realizarán controles de todo tipo en las jornadas de salud de enero (Ventanilla de Salud)

Quiénes pueden beneficiarse con estas jornadas de salud gratuita

Desde su sitio oficial destacan que a pesar de que la estrategia está prevista para atender las necesidades de los mexicanos que viven en Estados Unidos, el servicio se provee a cualquier persona que lo solicite, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

En este sentido, no se solicita documentación para brindar estos servicios, aunque si se piden algunos datos de la persona para poder ofrecerles el seguimiento necesario cuando así lo requieren.