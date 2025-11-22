Buenas noticias para migrantes en Chicago: cómo aplicar al programa de apoyo legal gratuito ante el avance del ICE

En un contexto marcado por el despliegue de operativos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), el condado de Cook, donde se encuentra la ciudad de Chicago, ofrece representación legal gratuita para extranjeros.

Cómo aplicar al programa de apoyo legal gratuito para migrantes en Chicago

El acceso al programa, administrado por la oficina del Defensor Público del condado, es directo. Por lo tanto, para que un migrante obtenga el beneficio no se requieren intermediarios.

El aumento de las redadas migratorias en Chicago pone en relieve al programa gratuito del condado de Cook Nam Y. Huh - AP

Hana Mansori, quien supervisa a los abogados de este programa, dijo que cualquier persona que necesite representación o asesoramiento migratorio (o quienes observen actividad del ICE en su comunidad) pueden comunicarse con la línea habilitada por la red de apoyo del condado.

La vía oficial de contacto es el Family Support Network: 855-435-7693, según informó CBS News. Allí podrán recibir orientación inmediata, evaluar si califican para la defensa gratuita y ser derivados a los abogados de la División de Inmigración cuando corresponda.

Qué ofrece el apoyo legal gratuito de Chicago para migrantes

Mansori explicó cómo se consolidó esta estructura: “Hubo consenso con la Junta del Condado de Cook para financiar la división, y después de eso, para poder representar a personas en las cortes de inmigración, hubo una enmienda a la Ley del Defensor Público”.

El financiamiento cubre principalmente los salarios de los abogados que integran el programa. Mansori detalló que no solo representan a personas con causas penales pendientes: también asisten a extranjeros sin antecedentes, padres solos que sostienen a sus familias y sobrevivientes de violencia doméstica.

Un abogado especializado en asuntos migratorios podría ayudarlo sin cargo en Chicago

Para enfrentar el aumento de casos, la oficina está en proceso de incorporar dos nuevos abogados. Además, trabajan en articulación con organizaciones de defensa de inmigrantes: “Somos parte de una colaboración aquí en Illinois con varias organizaciones sin fines de lucro llamada Midwest Immigrant Defenders Alliance (MIDA)”, señaló.

Aumentan las detenciones del ICE en Chicago: así funciona la ayuda legal gratuita

En los últimos meses, varios episodios expusieron la urgencia de esta asistencia. En julio de 2025, un hombre fue arrestado dentro de los tribunales de Maywood por un agente del ICE vestido de civil.

Segundos antes de que el detenido fuera esposado, un defensor público grabó el intercambio mientras el migrante exigía ver la orden judicial y la identificación del oficial. El funcionario federal nunca mostró ninguno de los documentos.

Semanas después, el 3 de septiembre, CBS informó sobre el caso que una mujer que asistía a una audiencia por un delito menor de violencia doméstica también fue llevada bajo custodia por un agente sin uniforme, según testigos.

Ante la expectativa de un aumento de arrestos en todo Illinois, la oficina del Defensor Público de Chicago y el condado de Cook prevé una carga laboral aún mayor.

El programa toma más relevancia a medida que aumentan los operativos del ICE en Chicago KAMIL KRZACZYNSKI AFP

Actualmente, la División de Inmigración mantiene 76 casos abiertos, 48 de ellos iniciados desde principios de 2025, y representa a 28 residentes del condado que hoy están detenidos fuera de Illinois, distribuidos en siete estados: Wisconsin, Indiana, Kentucky, Kansas, Missouri, Oklahoma y Louisiana. Todas las audiencias se realizan por videollamada.

Chicago refuerza su programa de defensa legal gratuita ante más redadas del ICE

La expansión del programa de apoyo legal gratuito, administrado por la oficina del Defensor Público del condado, se consolidó como una de las pocas herramientas disponibles para quienes temen quedar bajo custodia federal sin asistencia jurídica.

La oficina, conocida históricamente por representar a acusados en casos penales locales, amplió su misión tras un programa piloto iniciado en 2020. Desde entonces, comenzó a asumir la defensa de residentes del condado de Cook detenidos por motivos migratorios, una tarea que creció en magnitud a partir de 2022.