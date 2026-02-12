Cambio de hora en Illinois: la fecha oficial en la que entra en vigor la medida para ajustar los relojes

Como sucede cada año, en gran parte del territorio de Estados Unidos los ciudadanos deberán ajustar sus relojes a causa del cambio de hora anual. En Illinois, la medida se hará efectiva el domingo 8 de marzo. A partir de esta jornada, el amanecer y el atardecer se producirán aproximadamente 60 minutos más tarde.

Cuándo ajustar los relojes en Illinois

En 2026, Illinois continúa entre los estados que se rigen por la Ley de Horario Estándar. Bajo el calendario actual, los ciudadanos ubicados en esta jurisdicción deberán adelantar sus relojes el domingo 8 de marzo a las 2 hs hacia las 3 hs, de acuerdo con Time and Date. De esta manera, se dará inicio al horario de verano, conocido también como Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés).

Los ciudadanos en Illinois deberán ajustar sus relojes para adaptarse al cambio de hora el próximo domingo 8 de marzo Freepik

La entrada en vigor del DST da lugar a que se produzcan mañanas con menos luz natural y tardes más extensas. Tanto en el Estado de la Pradera como en la mayor parte del país, esto impacta directamente en el modo de vida de los residentes, quienes tendrán mayor tiempo de luz después de la jornada laboral.

El DST permanecerá vigente durante ocho meses. El domingo 1° de noviembre de 2026 las personas en Illinois deberán realizar un nuevo cambio.

En este caso, será necesario atrasar las agujas para darle inicio al Eastern Standard Time (EST), que implicará más luz por la mañana y menos por la tarde. Además, permitirá recuperar una hora de sueño durante la madrugada.

En el marco del cambio de horario, cada año se reaviva el debate sobre su funcionalidad. Esto se debe a que la medida propone un ahorro de energía, pero también impacta en el día a día de los habitantes de Estados Unidos y su realidad económica.

Por qué se deben ajustar los relojes para el cambio de hora en Illinois

La primera propuesta conocida para “ahorrar” la luz del día fue elaborada por Benjamin Franklin. El padre fundador de Estados Unidos elevó su Proyecto Económico, escrito en 1784, con el objetivo de ahorrar el gasto de la luz de las velas, relata el sitio web Almanac.

No obstante, la medida no se tomó en cuenta hasta después de la Primera Guerra Mundial. En 1918, el gobierno aprobó la Ley de Horario Estándar, que establecía las zonas horarias. Con una fuerte oposición, la modificación pasó desapercibida hasta la Segunda Guerra Mundial.

En este escenario, se impuso de nuevo el horario de verano (durante todo el año) para ahorrar combustible. Pero, a la fecha, los estados tenían diferentes husos horarios, lo que provocaba un caos generalizado. Por este motivo, el Congreso aprobó la Ley de Horario Uniforme en 1966, que establecía el uso uniforme del horario de verano.

Entre idas y vueltas, el actual período que rige en el país norteamericano se estableció finalmente con la Ley de Política Energética de 2005, que entró en vigor en 2007.

La mayoría de los estados de Estados Unidos se ajustan al cambio de hora, como es el caso de Illinois, aunque existen algunas excepciones Freepik

Hoy en día, la mayoría de los estados se ajustan a la ley que rige a nivel federal. Las excepciones corresponden a:

Hawaii.

Samoa Americana.

Guam.

Puerto Rico.

Las Islas Vírgenes.

Estado de Arizona, con excepción de la Nación Navajo, que sí adopta el horario de verano.

La mayor oposición a la norma que rige en la actualidad proviene del sector de agricultores. Estos trabajadores argumentan que es más conveniente aprovechar la luz del día para atender sus campos y el horario de verano para terminar su trabajo a una hora razonable.

A febrero de 2026, son 19 los estados que promulgaron leyes o resoluciones para adoptar el horario de verano de forma permanente. No obstante, la legislación solo puede entrar en vigor si cambia la ley federal, por lo que por el momento no hay modificaciones efectivas.

Cambio de hora en Illinois: qué relojes deben ajustarse de forma manual

Con la tecnología actual, los teléfonos móviles, computadoras, tabletas y relojes inteligentes suelen actualizarse de manera automática. Es importante que estén conectados a internet y con su sistema operativo actualizado. En este contexto, la mayoría de los trabajadores de Illinois no tendrán que realizar ninguna acción.

La mayoría de las personas no tendrán que realizar ningún cambio de hora debido a que los dispositivos tecnológicos se ajustan de manera automática Freepik

En el otro extremo, los relojes analógicos, los modelos digitales más antiguos y algunos sistemas electrónicos requieren un ajuste manual. En este caso, será necesario realizar una verificación adicional para evitar desajustes en citas, horarios laborales o alarmas.