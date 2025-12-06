Cómo son los inviernos en Illinois y cuántas pulgadas de nieve suelen caer
Con episodios de nieve recurrente, el Estado de la Pradera se prepara para una temporada con condiciones típicas de enero, adelantadas a diciembre
El domingo 21 de diciembre llegará el invierno a Illinois, donde suelen registrarse temperaturas extremadamente bajas durante esta estación. Entre Chicago, Springfield y Carbondale -tres de sus ciudades más representativas-, pueden registrarse acumulaciones de nieve que rondan entre 3 y 4 pulgadas, según la zona.
Cómo son los inviernos en Illinois y dónde suele nevar
De acuerdo con Weather Spark, el invierno en el Estado de la Pradera puede registrar mínimas cercanas a los 17°F (-8°C). El promedio por día suele oscilar entre los 41°F (5°C) y los 46,6°F (8°C).
Para determinar cómo se vive esta estación en Illinois, Weather Spark se basó en las condiciones que presentan sus urbes más representativas:
Chicago
Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 46,6°F (8°C), y rara vez bajan a menos de 26,6°F (-3°C).
En cuanto a la nieve, es poco usual que se excedan las 3,3 pulgadas en promedio de acumulación máxima en un período móvil de 31 días.
Carbondale
Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 30,2°F (-1°C) y llegan a bajar hasta los 10,4°F (-12°).
En cuanto a la nieve, el promedio de la acumulación máxima de 31 días es de poco más de 3,3 pulgadas (8,3 centímetros).
Springfield
Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 26,6°F (-3°C). A veces incluso llegan a 3,2°F (-16°C). No suele exceder los 44,6 °F (7 °C).
Como referencia, el 20 de julio, el día más caluroso del año, las temperaturas en Springfield generalmente varían de 68 a 86°F (20 a 30°C), mientras que el 22 de enero, el día más frío, varían de 21,2 a 35,6°F (-6 a 2°C).
En cuanto a la nieve, el promedio de la acumulación máxima de 31 días es de poco más de 4 pulgadas (10 centímetros).
Qué se espera para este invierno en Illinois
Con referencia en la ciudad de Chicago, el Old Farmer’s Almanac estima que este invierno buena parte de Illinois pasará por lo que denomina un “clásico escenario de paraíso invernal”.
Esto quiere decir que los habitantes deberán prepararse para temperaturas muy bajas y episodios de nieve persistentes.
El período de las Fiestas de fin de año podría desempeñarse en un ambiente más propio de enero que de diciembre, ya que se proyecta un “enfriamiento festivo” que mantendrá muy bajos los termómetros.
El panorama se intensificará con olas de frío más agudas hacia enero y febrero de 2026, lo que provocará que la ciudad se mantenga bajo condiciones de hielo y nieve durante varias semanas de forma consecutiva.
Cuándo termina el invierno en EE.UU.
De acuerdo con el Old Farmer’s Almanac, este invierno en Estados Unidos, que comenzará el domingo 21 de diciembre, finalizará el 19 de marzo de 2026.
Cabe destacar que el almanaque, por su concepción, considera como oficial las fechas del invierno astronómico. El meteorológico, por su parte, ya comenzó el 1° de diciembre y culminará el 28 de febrero de 2026.
¿Cómo es el resto del año en Illinois?
Weather Spark señala que en Illinois cada estación tiene su diferenciador:
- Los veranos y primaveras son calurosos, húmedos y mojados.
- Los inviernos son helados, nevados y ventosos y está parcialmente nublado durante todo el año.
En cuanto a la temperatura, generalmente varía de 21,2 a 82,4°F (-6 a 28°C) y rara vez baja a menos de 5°F (-15°C).
Al considerar a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar esta región para actividades de tiempo caluroso es de mediados de junio hasta mediados de septiembre.
