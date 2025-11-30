Cómo avanza el alerta por tormenta invernal en EE.UU. con carreteras congeladas y nieve por nueva ola de frío

Una tormenta invernal se asentó en la región del Medio Oeste y los Grandes Lagos durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias. Se prevén entre 15 y 30 centímetros de nieve en algunas zonas y precipitaciones en el Atlántico Medio/Noreste.

La evolución de la tormenta invernal

De acuerdo con un informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la tormenta inició en la madrugada del 29 de noviembre con una zona de nieve moderada a intensa y vientos racheados desde el Medio Oeste hasta la zona oeste de los Grandes Lagos.

La nieve en Chicago se acumula en las carreteras a un ritmo de entre 6,35 y 1,27 cm por hora Foto de Carson Masterson en Unsplash

Una de las zonas más afectadas fue Chicago. Al mediodía del sábado, se registraron 587 retrasos y 856 cancelaciones en el aeropuerto O’Hare de Chicago, y se registraron áreas con cuatro y diez pulgadas de nieve, según consignó The New York Times.

“Se canceló todo el viaje a Fort Wayne, así que estoy tratando de conseguir un reembolso y alquilar un coche”, dijo Brenda Deter, un estadounidense que regresaba a Indiana después de pasar el Día de Acción de Gracias en Vermont. “Tendremos que conducir tres horas en la nieve ahora”.

El servicio meteorológico de Chicago informó que la nieve se acumulaba en las carreteras a un ritmo de entre 6,35 y 1,27 cm por hora. Por tanto, se recomendó a los residentes que se quedaran en casa debido a la nieve en las carreteras y la baja visibilidad.

Los meteorológicos recomendaron a los residentes en Chicago mantenerse alertas en caso de manejar durante la tormenta Nam Y. Huh� - AP�

“Las condiciones continuarán deteriorándose esta tarde a medida que aumente la nevada. La nieve reducirá la visibilidad a menos de 1 milla y cubrirá las carreteras, lo que hará que viajar sea peligroso. Si tiene que salir, calcule tiempo extra para el viaje y no se amontone en las máquinas quitanieves”, informó el NWS.

Fuertes lluvias en el sur

El NWS advirtió sobre “chubascos adicionales y algunas tormentas eléctricas” sobre la zona de los Apalaches/Valle de Tennessee hasta el centro y oeste de la Costa del Golfo, así como a lo largo de la costa sureste. Estas zonas incluyen partes de Texas, Arkansas y Luisiana.

Se prevé que la inestabilidad se mantengan hasta los primeros dos días de diciembre, con lluvias intensas en todo el sureste y posibles inundaciones.

Cuándo mejoran las condiciones de la tormenta invernal y la presencia de otras nevadas

Se prevé que la tormenta invernal culmine en el Medio Oeste y los Grandes Lagos este 30 de noviembre.

Las nevadas se mantendrán por más tiempo en las zonas favorables de los Grandes Lagos, donde se esperan algunas pulgadas más de acumulaciones.

Se prevé que la tormenta invernal culmine en el Medio Oeste y los Grandes Lagos este 30 de noviembre Google Gemini

Sin embargo, se pronostica otra potencial nevasca en Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio para los primeros dos días de diciembre.

Una franja de acumulación de nieve ligera a moderada podría afectar desde el centro de Kansas hacia el este, a través del valle medio del Mississippi y el Valle de Ohio/Grandes Lagos Inferiores.

También existe el potencial de formación de hielo (aguanieve o lluvia helada) al suroeste a lo largo de los Apalaches centrales y meridionales.

De igual modo, las autoridades recomiendan seguir atento a los últimos pronósticos por desconocerse la fuerza y trayectoria exacta de la nueva tormenta.