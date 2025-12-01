Cuánta nieve ha caído en Chicago durante las últimas horas y qué se espera para esta semana

El área metropolitana de Chicago volvió a quedar bajo un espeso manto blanco después de que un intenso temporal invernal cubriera la región con acumulaciones significativas de nieve, especialmente en los suburbios del norte y en sectores del noroeste de Indiana. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que las condiciones se mantendrán este lunes 1° de diciembre y complicarán los desplazamientos.

Las zonas de Chicago más afectadas por la nevada del fin de semana

La tormenta que atravesó la región entre el sábado y el domingo dejó algunas de las acumulaciones más elevadas de los últimos años , según informó NBC Chicago con base en los reportes oficiales del NWS.

dejó algunas de las , según informó con base en los reportes oficiales del NWS. En varias localidades, la nieve superó sin dificultad las diez pulgadas (25,4 centímetros), un indicador del poder del sistema que avanzó sobre el área.

La tormenta del fin de semana dejó acumulaciones significativas en las principales terminales aéreas, con el Aeropuerto O’Hare registrando 8,7 pulgadas (22,1 cm) y el Aeropuerto Midway sumando 7,2 pulgadas (18,2 cm) Agencia AFP

En los barrios de Chicago, los reportes oscilaron entre las sietes pulgadas (17,7 centímetros) y las 8,7 pulgadas (22,1 centímetros), un rango que igualmente implicó una nevada considerable para la ciudad. De acuerdo con el NWS, el Aeropuerto O’Hare acumuló 8,7 pulgadas (22,1 centímetros), mientras que Midway sumó 7,2 pulgadas (18,2 centímetros).

Los acumulados en Chicago y el condado de Cook reportados por el NWS durante el fin de semana fueron:

Edgewater : siete pulgadas (17,7 centímetros)

: siete pulgadas (17,7 centímetros) Midway Airport : 7,2 pulgadas (18,2 centímetros)

: 7,2 pulgadas (18,2 centímetros) O’Hare Airport : 8,7 pulgadas (22,1 centímetros)

: 8,7 pulgadas (22,1 centímetros) Mount Greenwood : 7,8 pulgadas (19,8 centímetros)

: 7,8 pulgadas (19,8 centímetros) West Ridge : 7,5 pulgadas (19 centímetros)

: 7,5 pulgadas (19 centímetros) Barrington Hills : 11,1 pulgadas (28,2 centímetros)

: 11,1 pulgadas (28,2 centímetros) Hanover Park : nueve pulgadas (22,8 centímetros)

: nueve pulgadas (22,8 centímetros) Hoffman Estates : diez pulgadas (25,4 centímetros)

: diez pulgadas (25,4 centímetros) LaGrange Park : 8,5 pulgadas (21,5 centímetros)

: 8,5 pulgadas (21,5 centímetros) Mount Prospect : 11 pulgadas (27,9 centímetros)

: 11 pulgadas (27,9 centímetros) Palatine : 10,4 pulgadas (26,4 centímetros)

: 10,4 pulgadas (26,4 centímetros) Rolling Meadows : 10,8 pulgadas (27,4 centímetros)

: 10,8 pulgadas (27,4 centímetros) Skokie : diez pulgadas (25,4 centímetros)

: diez pulgadas (25,4 centímetros) Tinley Park: 10,3 pulgadas (26,1 centímetros)

Park: 10,3 pulgadas (26,1 centímetros) Wheeling: 9,7 pulgadas (24,6 centímetros)

La localidad con la mayor acumulación reportada por el NWS durante el fin de semana fue Barrington Hills, que superó las dos cifras con 11,1 pulgadas (28,2 centímetros) de nieve NWS

Qué clima se espera para este lunes y el resto de la semana en Chicago

Tras la fuerte nevada del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó nuevas complicaciones para este lunes. La agencia federal anunció un aviso de clima invernal para toda el área, ya que durante la tarde comenzará a expandirse otra zona de nieve que afectará el regreso a casa.

El NWS proyectó que el sistema dejará entre dos y cuatro pulgadas (cinco a diez centímetros) adicionales en la mayor parte de la región, con la posibilidad de que sectores ubicados al sur de la autopista I-80 reciban cantidades levemente superiores.

También advirtió que, en algunos puntos del norte de Illinois, el total podría quedar cercano al rango de una a tres pulgadas (dos a siete centímetros).

El aire ártico dominará jueves y viernes, con sensaciones térmicas que el NWS anticipó que caerán entre -5°F (-20°C) y -15°F (-26°C) en distintas zonas del área de Chicago NWS

La llegada de la precipitación ocurrirá en un contexto de temperaturas bajas, lo que favorecerá superficies resbaladizas y complicaciones tanto para peatones como para automovilistas.

El NWS anticipó que las temperaturas máximas para este lunes quedarán en torno a valores típicos del invierno temprano, mientras que el viento aportará una sensación aún más fría en las primeras horas del día.

Para el martes, el pronóstico indica condiciones secas, pero con marcas muy por debajo de lo habitual. Para el miércoles se prevé un repunte térmico previo al paso de un nuevo frente frío.

Esa transición podría activar durante la tarde precipitaciones breves, mayormente en forma de nieve, aunque la evolución aún dependerá del comportamiento del sistema en las próximas horas.

El NWS adelantó que el aire ártico dominará jueves y viernes, con sensaciones térmicas que caerán entre -5°F (-20°C) y -15°F (-26°C) en distintas zonas del área de Chicago.

La agencia subrayó que el final de la semana presentará incertidumbre, ya que distintos modelos muestran diferencias en la intensidad, ubicación y trayectoria de un posible sistema invernal adicional.