Cuenta regresiva para el cambio de hora en Chicago: ¿cuándo entra en vigor la medida?

El cambio de hora en Chicago se producirá el primer domingo de noviembre de 2025, que dará inicio al horario estándar o de invierno. Se trata de la segunda vez que los habitantes de la ciudad de Illinois deben ajustar sus relojes, tras la entrada del Daylight Savint Time el 9 de marzo pasado, y perdurará hasta el 8 de marzo de 2026.

¿Cuándo cambia la hora en Chicago?

La modificación tendrá lugar a las 2 horas (hora local) del domingo 2 de noviembre, cuando se deben atrasar una hora los relojes para iniciar el horario de invierno. El cambio de hora en Chicago derivará en que el amanecer sea a las 6.24 hs y el atardecer a las 4.43 hs, según Time and Date.

La ley federal establece un cambio en el horario de verano y de invierno, en marzo y en noviembre respectivamente Freepik

Este ajuste, que se realiza dos veces al año en Illinois, se enmarca en una ley federal implementada en 1996, denominada Uniform Time Act, bajo la supervisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), que tuvo su última actualización en 2007. Cada estado puede optar por no aplicar esta norma, con la aprobación previa del Congreso.

Los habitantes de Chicago deben permanecer atentos a la fecha, dado que ciertos dispositivos realizan la configuración automática, pero otros análogos tendrán que ajustarse de forma manual.

Claves para adaptarse al cambio de hora en Chicago

El ajuste horario puede generar alteraciones en la rutina para algunas personas, por lo que es recomendable seguir una serie de pautas en los días previos, con el objetivo de tratar que la modificación genere el menor impacto en la vida diaria. Velfont mencionó cinco consejos para poner en práctica:

Adaptar el horario de sueño de forma gradual: adelantar el momento de dormir unos 15 minutos puede ayudar a que el margen no sea tan grande.

de forma gradual: adelantar el momento de dormir unos 15 minutos puede ayudar a que el margen no sea tan grande. Exposición a la luz natural en los días posteriores al cambio de hora, para sincronizar el ciclo de vigilia y sueño.

en los días posteriores al cambio de hora, para sincronizar el ciclo de vigilia y sueño. Alimentación : evitar el consumo de bebidas estimulantes y las comidas pesadas ayuda a dormir mejor.

: evitar el consumo de bebidas estimulantes y las comidas pesadas ayuda a dormir mejor. Practicar meditación antes de dormir puede cooperar a conciliar el sueño más fácil.

antes de dormir puede cooperar a conciliar el sueño más fácil. Respetar las rutinas de dormir y levantarse para regular el ritmo circadiano.

Este 2 de noviembre es el segundo ajuste horario que se produce en Illinois en 2025 Freepik

Illinois propone la eliminación del cambio de hora en Chicago y en todo el estado

El 9 de enero pasado, el Estado de la Pradera presentó una resolución de la Cámara de Representantes para solicitar la institución permanente del horario de verano. De esta forma, se eliminaría el cambio de hora dos veces al año en el territorio.

Las razones detrás de esta iniciativa, por la que Illinois se uniría a otros estados como Hawái, se basó en la salud pública, la seguridad y la conveniencia para el comercio y la vida diaria; respaldadas por diversos estudios.

Los habitantes de Chicago contarán con una hora más de sueño la madrugada del domingo 2 de noviembre Freepik

Al tratarse de una ley federal, se requiere de la aprobación del Congreso para su implementación en el estado. En tanto, Donald Trump se manifestó a favor de eliminar el cambio de hora en EE.UU., antes del último ajuste en marzo pasado, al definir este proceso como “una gran molestia” y “muy costoso”.