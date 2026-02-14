Es oficial: la boleta de candidatos 2026 en Illinois para las elecciones primarias a gobernador y senado
El Partido Republicano cuenta con varias figuras para los comicios de marzo; diez demócratas y seis republicanos se postulan para el cargo de senador
En las elecciones de 2026, los votantes de Illinois elegirán a representantes para varios cargos. Las primarias tendrán lugar el próximo 17 de marzo, en tanto el día seleccionado para la elección general estatal es el martes 3 de noviembre. Entre los puestos más importantes, los ciudadanos tendrán que elegir a sus candidatos preferidos para gobernador, vicegobernador y el Senado.
La boleta de candidatos 2026 en Illinois para las primarias a gobernador
Este año, el gobernador actual, J.B. Pritzker, se presenta para la reelección. De esta manera, busca convertirse en el primer demócrata elegido para un tercer mandato en este estado. Si bien no tiene rival en las primarias, varios republicanos se postulan para enfrentarse en los comicios de noviembre.
Según la Illinois State Board of Elections (ISBE), los siguientes candidatos se presentan para el cargo de gobernador y vicegobernador en Illinois:
- J.B. Pritzker y Christian Mitchell: con su nuevo compañero de fórmula, que reemplazará a la vicegobernadora Juliana Stratton en la boleta, el gobernador busca la reelección. Entre sus principales propuestas, prioriza la asequibilidad, mediante la eliminación del impuesto estatal sobre las ventas de comestibles, el aumento del crédito tributario por hijos y la reducción de los precios de los medicamentos recetados. También se opone a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
- Darren Bailey y Aaron Del Mar: Bailey, exrepresentante y senador estatal de Illinois, perdió las elecciones generales de 2022 ante Pritzker. Con un nuevo compañero de fórmula, que es un empresario con experiencia en la política, el agricultor del sur del estado promete reducir los impuestos y recortar el gasto gubernamental.
- Ted Dabrowski y la Dra. Carrie Mendoza: el presidente del grupo conservador Wirepoints se presenta por primera vez para un cargo público. Estará acompañado por la médica de urgencias, con 25 años de experiencia en hospitales rurales, suburbanos y urbanos, y propone auditar el gasto estatal, limitar impuestos y revisar leyes migratorias.
- Rick Heidner y Christina Neitzke-Troike: Heidner es promotor inmobiliario y propietario de la empresa de videojuegos Gold Rush Gaming. Afirma que sus prioridades incluyen la reducción del impuesto predial y la mejora del clima empresarial estatal. Su compañera de fórmula es la alcaldesa de Homer Glen y exsíndica del municipio de Homer.
- James Mendrick y Dr. Robert Renteria: como sheriff del condado de DuPage, Mendrick apunta a derogar la Ley SAFE-T, que eliminó las fianzas en efectivo en Illinois, y eliminar cualquier financiación gubernamental para apoyar a los inmigrantes indocumentados. Renteria es un veterano de las Fuerzas Aerotransportadas del Ejército.
Es oficial: la boleta de demócratas en Illinois para las elecciones primarias al senado
Junto con la elección para el cargo de gobernador y vicegobernador, otro voto importante corresponde a la representación en el Senado.
Para el puesto que dejará vacante el senador estadounidense Dick Durbin al terminar su mandato, tras casi 30 años en el cargo (desde 1997), diez demócratas y seis republicanos se postulan en esta ocasión. En el caso del Partido Demócrata, los principales son:
- Raja Krishnamoorthi: representa al octavo distrito del Congreso de Illinois desde 2017. Férreo opositor de Trump, promociona planes para reducir los costos para los estadounidenses y busca derogar los recortes del gobierno federal a los cupones de alimentos.
- Robin Kelly: representa al segundo distrito del Congreso de Illinois desde 2013. Criticó fuertemente las políticas migratorias de la administración federal. Apoya un control de armas más estricto, impuestos mayores a millonarios y atención médica universal.
- Juliana Stratton: la vicegobernadora busca el escaño y por este motivo no acompañará a Pritzker en la boleta. Promueve Medicare para todos, salario mínimo federal más alto, abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) e impulsa políticas de justicia social.
- Steve Botsford Jr.: es un empresario y exfuncionario financiero. Enfoca su campaña en reducir costos, proteger Medicare/Social Security y regulación financiera.
- Sean Brown: el abogado y activista comunitario aboga por una reforma migratoria, atención médica universal y educación superior gratuita.
- Awisi Bustos: exdirectora de una organización amplia de servicios sociales. Su campaña tiene un fuerte enfoque en educación, leyes éticas más estrictas y medidas anticorrupción y expansión de banda ancha.
- Jonathan Dean: empresario en energía solar. Aboga por un aumento del salario mínimo, mejorar la oferta de vivienda asequible, enfocarse en políticas de energías renovables y apoyar a compradores primerizos.
- Bryan Maxwell: ingeniero agrónomo y músico. Prioriza poner fin al apoyo estadounidense a Israel, expandir Medicare para todos, optimizar la inversión rural y luchar contra el cambio climático.
- Kevin Ryan: maestro de escuelas primarias y exmilitar. Quiere enmendar la Constitución para imponer límites al gasto de campaña, abolir el ICE, la redistribución independiente de distritos, establecer límites de edad y de mandato para el Congreso y prohibir la compraventa de acciones en el Congreso.
- Christopher Swann: líder en lucha contra el hambre. Apoya la independencia palestina, aumentar la ayuda humanitaria en Gaza, proporcionar ingresos garantizados a las familias que viven por debajo de la línea de pobreza, aumentar el salario mínimo y abolir el ICE.
Qué candidatos republicanos se presentan para el Senado en las elecciones de Illinois 2026
Por el lado del Partido Republicano, los candidatos para el Senado en las elecciones de este año en Illinois son:
- R. Cary Capparelli: profesor y director de una empresa global de gestión y marketing. Prioriza mantener un ejército fuerte, cuidar a los veteranos y mejorar la accesibilidad del sistema de salud.
- Casey Chlebek: ejecutivo de TI. Su agenda está enfocada en reducir impuestos, reformar el sistema de inmigración, reducir la deuda nacional y ampliar la formación vocacional.
- Jeannie Evans: abogada que se ha centrado en la aplicación de leyes antimonopolio. Quiere más apoyo a las pequeñas empresas, reducir los impuestos, aumentar la ciencia, la tecnología y la capacitación de la fuerza laboral y disminuir la deuda nacional.
- Dra. Pamela Denise Long: terapeuta ocupacional y comentarista política. Busca completar la construcción del muro fronterizo de Trump, restringir el apoyo financiero a Ucrania, eliminar el impuesto federal a la renta y reemplazarlo por un impuesto al consumo, limitar el acceso al aborto y poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes.
- Dr. Jimmy Lee Tillman II: autor, historiador y fundador de los Republicanos de Martin Luther King, un grupo de republicanos negros en Illinois. Centrado en fronteras seguras y recorte de gastos públicos.
- Don Tracy: abogado, expresidente del Partido Republicano de Illinois y expresidente de la Junta de Juegos estatal. Sus prioridades incluyen políticas energéticas asequibles, reducir los precios de los medicamentos y los seguros, reducir el gasto gubernamental y asegurar la frontera.
