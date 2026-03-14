Despidos masivos en Illinois: miles de trabajadores perderán sus empleos, según último aviso por la ley WARN Act

Un reciente informe oficial reveló que cientos de trabajadores de distintos sectores en Illinois recibieron notificaciones de despidos masivos que se concretarán en los próximos meses, una situación que genera preocupación entre empleados y comunidades enteras. La información surge de los registros vinculados a la ley estatal conocida como WARN Act, que obliga a las empresas a comunicar con anticipación los recortes de personal.

Qué es la WARN Act y por qué las empresas deben avisar despidos en Illinois

De acuerdo con NBC 5 Chicago, el reporte forma parte del sistema de actualización de la Illinois Worker Adjustment and Retraining (WARN) Act, una normativa estatal que exige a determinadas empresas informar al gobierno cuándo planean llevar adelante cierres de plantas o despidos masivos.

La WARN Act obliga a las empresas con 75 o más empleados a proporcionar un aviso previo de 60 días antes de ejecutar cierres de plantas o reducciones de personal Shutterstock - Shutterstock

Esta legislación se aplica a compañías que cuentan con al menos 75 trabajadores, las cuales deben comunicar con anticipación cualquier reducción significativa de su plantilla.

La normativa establece que los empleadores deben dar un aviso de al menos 60 días antes de concretar el cierre de instalaciones o una ola de despidos considerada “masiva”.

La finalidad de esta obligación es permitir que los trabajadores tengan tiempo para prepararse ante la pérdida de su empleo, buscar nuevas oportunidades laborales o acceder a programas de asistencia y capacitación.

Según el informe más reciente citado por NBC 5 Chicago, un total de diez compañías con operaciones en Illinois emitieron este tipo de avisos en la actualización más reciente del registro estatal. Estas notificaciones abarcan empresas de diferentes sectores económicos, desde la salud hasta la manufactura, pasando por la banca, la gastronomía y el comercio minorista.

Hospital en Illinois notifica casi 2000 posibles despidos bajo la WARN Act

Entre todos los casos reportados, el caso más relevante corresponde al hospital Franciscan Health Olympia Fields y su organización asociada Franciscan Health Alliance. En conjunto, estas instituciones notificaron a 1930 trabajadores sobre la posibilidad de despidos.

El mayor impacto actual se concentra en el sector sanitario, específicamente en el Franciscan Health Olympia Fields Freepik

De acuerdo con NBC 5 Chicago, estas comunicaciones se produjeron luego de que la compañía Prime Healthcare, con sede en California, adquiriera en enero el hospital Franciscan Health Olympia Fields —un centro médico de 214 camas— junto con Specialty Physicians of Illinois.

Las autoridades hospitalarias explicaron que la notificación bajo la WARN Act fue un requisito legal dentro del proceso de transición empresarial. La legislación obliga a emitir este tipo de avisos cuando el cambio de propiedad puede implicar despidos o cierre.

Desde Prime Healthcare señalaron que la intención es mantener la continuidad del servicio sanitario y ofrecer empleo a la gran mayoría de los trabajadores actuales. En un comunicado enviado a NBC 5 Chicago, la firma expresó: “Prime Healthcare está comprometida a continuar el legado de atención y servicio de Franciscan Olympia Fields para la comunidad del área de Chicago”.

Walgreens y H&M anuncian despidos en Illinois

El informe de NBC también incluye a otras compañías con presencia importante en el estado. Una de ellas es la cadena farmacéutica Walgreens, cuya sede central se encuentra en Deerfield, en el área suburbana de Chicago. La empresa planea despedir a más de 400 trabajadores en su oficina central, además de otras reducciones.

Según NBC 5 Chicago, estos recortes comenzaron a implementarse en febrero y forman parte de un proceso de ajuste dentro de la firma. El reporte no detalla las razones específicas detrás de la reducción.

Otro caso que aparece en el informe es el del popular minorista de ropa H&M. La compañía anunció 181 despidos previstos hasta mayo como parte de un proceso de reestructuración interna.

En los últimos 90 días, las notificaciones de la ley WARN afectaron a 3896 empleados Shutterstock

Cuántos trabajadores podrían perder su empleo en Illinois según la WARN Act

Según la información publicada por Illinois WorkNet, los datos que se presentan en los registros de la WARN Act reflejan únicamente los avisos formales presentados por las empresas ante el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas del estado. Esto significa que las cifras no representan necesariamente todos los despidos que ocurren en Illinois.

La plataforma advierte que algunas reducciones de personal pueden producirse sin necesidad de presentar este tipo de avisos o fuera del proceso oficial del WARN Act. Además, las notificaciones presentadas por las compañías no siempre reflejan la decisión final de cada firma, ya que algunas situaciones pueden modificarse durante el período de transición.

Aun así, las estadísticas muestran la magnitud del fenómeno. En los últimos 30 días se reportaron 910 empleados potencialmente afectados por estos avisos. Si se analiza un período mayor, la cifra alcanza a 3896 empleados en los últimos 90 días. Asimismo, en los últimos 12 meses, un total de 16.509 trabajadores en Illinois estuvieron incluidos en notificaciones de despidos vinculadas con la WARN Act.