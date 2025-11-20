Dónde conseguir la cena de Thanksgiving gratis en Illinois este 2025

El Día de Acción de Gracias en Illinois es una de las celebraciones más importantes, como ocurre en el resto de Estados Unidos. En esta fecha, las personas se reúnen para agradecer por todo lo que tienen y también muchas de ellas se organizan para preparar y regalar alimentos a residentes de bajos ingresos.

Dónde entregan comida gratis en Illinois durante Thanksgiving

Por décimo año consecutivo, uno de los restaurantes más populares de Chicago, Big Ed’s BBQ, ofrecerá una cena gratuita en el Día de Acción de Gracias a partir de las 12.00 y hasta las 16.00 hs, tiempo local, de acuerdo con Secret Chicago.

Heartstrong Meals dará comida gratis en Acción de Gracias para quienes más lo necesiten (chambanamoms.com)

Una de las novedades que distinguen a la cena de este año, es que los usuarios podrán comer en el lugar y también se podrá pedir comida para llevar a casa. No es necesario demostrar nada para recibir alimentos sin costo, se dará comida a todos los que lo necesiten.

Las comidas incluyen pavo, jamón, maíz, macarrones con queso, salsa gravy, patatas y salsa de arándanos, con un límite de dos cenas por noche, que se pueden recoger en el restaurante, ubicado en el 651 Lakehurst Rd en Waukegan.

Asimismo, las personas que deseen ayudar a repartir alimentos, pueden ser voluntarios en Big Ed’s BBQ, solo deben llamar al (847) 473-5333, dar su nombre y serán incluidos en la lista de voluntariado.

Organizaciones que darán cenas gratis en Acción de Gracias en Illinois

Por su parte, Heartstrong Meals se prepara para un nuevo año de repartir alimentos gratuitos a las familias del condado de Champaign en Acción de Gracias, como parte de su iniciativa anual comunitaria “Thanksgiving Big Give 2025”, con la que distribuirá 2000 kits de comida el sábado 22 de noviembre en la Iglesia Metodista Unida Quest, según Chambana Today.

La Iglesia Luterana Christus Victor dará comida gratis en Acción de Gracias en Illinois (Instagram @staterepmussman)

Las familias recibirán un paquete de comida que incluye un pavo o pechuga de pavo, guarniciones navideñas, productos frescos y productos básicos para la despensa. Quienes deseen recibir alimentos gratuitos, deben registrarse en el sitio web.

La organización sin fines de lucro busca voluntarios para ayudar con la preparación de los kits de alimentos y la logística de entrega, que se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre. Los interesados pueden registrarse en su formulario oficial.

Asimismo, la Iglesia Luterana Christus Victor tendrá una cena de Acción de Gracias gratuita para todos los que deseen comida caliente y compañía. El evento se llevará a cabo el 22 de noviembre de las 11.30 a 15.00 hs, en la iglesia ubicada en el 045 S Arlington Heights Rd, Elk Grove Village, IL, 60007.

De igual manera, en caso de que alguna persona necesite alimentos para esta fecha, pero no pueda salir de casa, se puede pedir a los organizadores una comida para llevar. El evento es gratuito, y las personas que pasen por el sitio y deseen una comida, son bienvenidos, aunque los organizadores sugieren que se realice una reservación por medio de su página web.

Cuál es el origen del Día de Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias se celebró por primera vez en 1621, cuando los peregrinos británicos que fundaron la colonia de Plymouth (en lo que actualmente es Massachusetts) se sentaron a la mesa para compartir alimentos con los indígenas de la tribu de los wampanoag, quienes les enseñaron a cosechar la tierra, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos.

Big Ed's BBQ regalará comida durante Acción de Gracias en Illinois (FB Big Eds's BBQ)

Los ingleses llegaron un año antes a lo que hoy es Estados Unidos, pero al arribar cerca del invierno no lograron cultivar bien la tierra, por lo que padecieron una terrible temporada invernal entre 1620 y 1621, en donde falleció la mitad de la colonia.

En la primavera, los indígenas enseñaron a los colonos a cosechar maíz y sembrar otros alimentos, además de cazar y pescar. En agradecimiento, en otoño de ese año los invitaron a cenar juntos.